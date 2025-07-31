https://ria.ru/20250731/krasnodar-2032557809.html
Глава Кубани поручил достроить спорткомплекс в Краснодаре до лета 2026 года
Глава Кубани поручил достроить спорткомплекс в Краснодаре до лета 2026 года - РИА Новости, 31.07.2025
Глава Кубани поручил достроить спорткомплекс в Краснодаре до лета 2026 года
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в ходе осмотра спортивного комплекса в Краснодаре завершить его строительство до 1 июня 2026 года,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:15:00+03:00
2025-07-31T12:15:00+03:00
2025-07-31T12:15:00+03:00
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КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в ходе осмотра спортивного комплекса в Краснодаре завершить его строительство до 1 июня 2026 года, сообщает пресс-служба администрации региона. По данным пресс-службы, новый объект возводят по госпрограмме Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта". Для спортсменов оборудуют спортивный зал с батутами, акробатической дорожкой и двойным минитрампом, тренажерный зал и кабинет хореографической разминки, медпункт и административные помещения. Глава региона посетил стройплощадку комплекса для прыжков на батуте и акробатики. "Этот спортивный объект уже давно ждут жители Краснодара – как профессиональные спортсмены, так и обычные горожане. Однако он до сих пор не достроен, и у людей возникает справедливый вопрос, когда работы будут завершены. Понимаю все сложности и вызовы, с которыми предстоит справиться, но терпение жителей не безгранично. Отставание от графика нужно наверстать, где это возможно, запараллелить работы и достроить спорткомплекс до 1 июня 2026 года", – сказал Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. Сообщается, что готовность спортивного объекта составляет 40%, работы ведутся по скорректированной проектной документации. На площадке завершен монтаж металлокаркаса, устройство каменных перегородок и монолитных несущих конструкций. Уже частично завершены работы на внутриплощадочных инженерных сетях, добавили в пресс-службе краевой администрации.
https://ria.ru/20250731/krasnodar-2032544124.html
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краснодар, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодар, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Глава Кубани поручил достроить спорткомплекс в Краснодаре до лета 2026 года
Кондратьев поручил достроить спорткомплекс в Краснодаре до лета 2026 года
КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в ходе осмотра спортивного комплекса в Краснодаре завершить его строительство до 1 июня 2026 года, сообщает пресс-служба администрации региона.
По данным пресс-службы, новый объект возводят по госпрограмме Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта". Для спортсменов оборудуют спортивный зал с батутами, акробатической дорожкой и двойным минитрампом, тренажерный зал и кабинет хореографической разминки, медпункт и административные помещения. Глава региона посетил стройплощадку комплекса для прыжков на батуте и акробатики.
"Этот спортивный объект уже давно ждут жители Краснодара – как профессиональные спортсмены, так и обычные горожане. Однако он до сих пор не достроен, и у людей возникает справедливый вопрос, когда работы будут завершены. Понимаю все сложности и вызовы, с которыми предстоит справиться, но терпение жителей не безгранично. Отставание от графика нужно наверстать, где это возможно, запараллелить работы и достроить спорткомплекс до 1 июня 2026 года", – сказал Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.
Сообщается, что готовность спортивного объекта составляет 40%, работы ведутся по скорректированной проектной документации. На площадке завершен монтаж металлокаркаса, устройство каменных перегородок и монолитных несущих конструкций. Уже частично завершены работы на внутриплощадочных инженерных сетях, добавили в пресс-службе краевой администрации.