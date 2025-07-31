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Ливневый коллектор в столице Кубани достроят до конца 2025 года
Ливневый коллектор в столице Кубани достроят до конца 2025 года - РИА Новости, 31.07.2025
Ливневый коллектор в столице Кубани достроят до конца 2025 года
Ливневый коллектор в столице Краснодарского края достроят до конца года, новая инфраструктура поможет решить вопрос с подтоплениями в городе, решение было... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:50:00+03:00
2025-07-31T11:50:00+03:00
2025-07-31T11:50:00+03:00
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Ливневый коллектор в столице Краснодарского края достроят до конца года, новая инфраструктура поможет решить вопрос с подтоплениями в городе, решение было озвучено на встрече жителей с губернатором региона Вениамином Кондратьевым, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Как сообщается, водоотвод прокладывают от Западного Обхода до поселка Колосистого. В Музыкальном районе города проложат участок ливневки в рамках реконструкции дороги по улице Есенина, объем финансирования составит 3 миллиарда рублей. "Существующие во многих микрорайонах Краснодара коммуникации не справляются с залповыми дождями, когда за несколько часов выпадают почти месячные нормы осадков. Для решения проблемы в городе модернизируют и строят новые ливневые коллекторы. На такие работы необходимы большие средства, но это единственный выход. Поэтому мы продолжим выделять деньги и обновлять коммунальную инфраструктуру", – сказал на встрече Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. Работы по строительству ливневого коллектора от Западного Обхода до поселка Колосистого уже выполнили на более чем 70%, информирует пресс-служба администрации края. Здесь используют армированные полимерные трубы диаметром от 1 до 1,8 метра. "Новый коллектор будет собирать дождевую воду с новых густонаселенных районов города, отправлять ее на очистные сооружения, а затем сбрасывать в русло реки, которое заранее расчистили на протяжении 7,2 километра. Достроим его уже в 2025 году", – сообщил на встрече глава Краснодара Евгений Наумов, его слова приводит пресс-служба. Сообщается, что с 2024 года в Краснодаре также строят главный канализационный коллектор и три канализационно-насосные станции. На эти цели из краевого бюджета выделили около 19 миллиардов рублей. Общая протяженность трассы превысит 23 километра. Это ключевой проект для всей северной части Краснодара, его завершат уже в следующем году.
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вениамин кондратьев, краснодар, краснодарский край
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодар, Краснодарский край
Ливневый коллектор в столице Кубани достроят до конца 2025 года
Ливневый коллектор в Краснодаре достроят до конца 2025 года
КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Ливневый коллектор в столице Краснодарского края достроят до конца года, новая инфраструктура поможет решить вопрос с подтоплениями в городе, решение было озвучено на встрече жителей с губернатором региона Вениамином Кондратьевым, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как сообщается, водоотвод прокладывают от Западного Обхода до поселка Колосистого. В Музыкальном районе города проложат участок ливневки в рамках реконструкции дороги по улице Есенина, объем финансирования составит 3 миллиарда рублей.
"Существующие во многих микрорайонах Краснодара коммуникации не справляются с залповыми дождями, когда за несколько часов выпадают почти месячные нормы осадков. Для решения проблемы в городе модернизируют и строят новые ливневые коллекторы. На такие работы необходимы большие средства, но это единственный выход. Поэтому мы продолжим выделять деньги и обновлять коммунальную инфраструктуру", – сказал на встрече Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.
Работы по строительству ливневого коллектора от Западного Обхода до поселка Колосистого уже выполнили на более чем 70%, информирует пресс-служба администрации края. Здесь используют армированные полимерные трубы диаметром от 1 до 1,8 метра.
"Новый коллектор будет собирать дождевую воду с новых густонаселенных районов города, отправлять ее на очистные сооружения, а затем сбрасывать в русло реки, которое заранее расчистили на протяжении 7,2 километра. Достроим его уже в 2025 году", – сообщил на встрече глава Краснодара Евгений Наумов, его слова приводит пресс-служба.
Сообщается, что с 2024 года в Краснодаре также строят главный канализационный коллектор и три канализационно-насосные станции. На эти цели из краевого бюджета выделили около 19 миллиардов рублей. Общая протяженность трассы превысит 23 километра. Это ключевой проект для всей северной части Краснодара, его завершат уже в следующем году.