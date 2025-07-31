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В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии - РИА Новости, 31.07.2025
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История русского судоходства хедер - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
История русского флота
 
16:20 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/krabolovdalniyvostok-2032619105.html
В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии
В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии - РИА Новости, 31.07.2025
В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии
В начале XX японцы не имели конкурентов в промысле краба на Дальнем Востоке. России нужно было срочно включаться в краболовную гонку. Как устроен плавучий завод, и с каких судов началась история советского краболовного флота. Как Камчатский краб появился в Баренцевом море, и где сегодня строят современные краболовные суда, например живовозы?
2025-07-31T16:20:00+03:00
2025-07-31T16:18:00+03:00
история русского флота
подкаст
россия
япония
дальний восток
красное сормово
тихий океан
камчатский край
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В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии
В начале XX японцы не имели конкурентов в промысле краба на Дальнем Востоке. России нужно было срочно включаться в краболовную гонку. Как устроен плавучий завод, и с каких судов началась история советского краболовного флота. Как Камчатский краб появился в Баренцевом море, и где сегодня строят современные краболовные суда, например живовозы?
audio/mpeg
В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии
В начале XX японцы не имели конкурентов в промысле краба на Дальнем Востоке. России нужно было срочно включаться в краболовную гонку. Как устроен плавучий завод, и с каких судов началась история советского краболовного флота. Как Камчатский краб появился в Баренцевом море, и где сегодня строят современные краболовные суда, например живовозы?
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Как капитан "Первого краболова" Александр Дудник перехитрил японцев? Как развивали промысловый флот на Дальнем Востоке? Для чего во время Великой Отечественной войны советские краболовы ходили в Америку? Чем хороши конические крабовые ловушки? Когда в России началась новая волна промыслового судостроения? Чем оснащено современное краболовное судно?Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Дарья ЮрченкоЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Александр Кузык, Артем Коротков, Ярослав ЯценкоРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRyKhiTnx
россия
япония
дальний восток
тихий океан
камчатский край
камчатка
охотское море
баренцево море
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санкт-петербург
республика карелия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подкаст, россия, япония, дальний восток, красное сормово, тихий океан, камчатский край, камчатка, охотское море, крабы, баренцево море, ссср, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), история, аудио, объединенная судостроительная корпорация, нижний новгород, рыбинск, санкт-петербург, республика карелия, онежское озеро, находка, приморский край
История русского флота, Подкаст, Россия, Япония, Дальний Восток, Красное Сормово, Тихий океан, Камчатский край, Камчатка, Охотское море, крабы, Баренцево море, СССР, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), история, Объединенная судостроительная корпорация, Нижний Новгород, Рыбинск, Санкт-Петербург, Республика Карелия, Онежское озеро, Находка, Приморский край

В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии

История русского флота
В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии
Вчера, 16:20
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Дзен
В начале XX японцы не имели конкурентов в промысле краба на Дальнем Востоке. России нужно было срочно включаться в краболовную гонку. Как устроен плавучий завод, и с каких судов началась история советского краболовного флота. Как Камчатский краб появился в Баренцевом море, и где сегодня строят современные краболовные суда, например живовозы?
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Как капитан "Первого краболова" Александр Дудник перехитрил японцев? Как развивали промысловый флот на Дальнем Востоке? Для чего во время Великой Отечественной войны советские краболовы ходили в Америку? Чем хороши конические крабовые ловушки? Когда в России началась новая волна промыслового судостроения? Чем оснащено современное краболовное судно?
Эксперты эпизода:
  • руководитель проекта краболовных судов КСП-01 Алексей Моисеев;
  • начальник конструкторско-технологического управления завода "Красное Сормово" ОСК Сергей Смирнов;
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Сценарий эпизода: Дарья Юрченко
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Александр Кузык, Артем Коротков, Ярослав Яценко
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRyKhiTnx
 
История русского флотаПодкастРоссияЯпонияДальний ВостокКрасное СормовоТихий океанКамчатский крайКамчаткаОхотское морекрабыБаренцево мореСССРФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)историяОбъединенная судостроительная корпорацияНижний НовгородРыбинскСанкт-ПетербургРеспублика КарелияОнежское озероНаходкаПриморский край
 
 
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