https://ria.ru/20250731/krabolovdalniyvostok-2032619105.html

В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии

В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии - РИА Новости, 31.07.2025

В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии

В начале XX японцы не имели конкурентов в промысле краба на Дальнем Востоке. России нужно было срочно включаться в краболовную гонку. Как устроен плавучий завод, и с каких судов началась история советского краболовного флота. Как Камчатский краб появился в Баренцевом море, и где сегодня строят современные краболовные суда, например живовозы?

2025-07-31T16:20:00+03:00

2025-07-31T16:20:00+03:00

2025-07-31T16:18:00+03:00

история русского флота

подкаст

россия

япония

дальний восток

красное сормово

тихий океан

камчатский край

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В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии В начале XX японцы не имели конкурентов в промысле краба на Дальнем Востоке. России нужно было срочно включаться в краболовную гонку. Как устроен плавучий завод, и с каких судов началась история советского краболовного флота. Как Камчатский краб появился в Баренцевом море, и где сегодня строят современные краболовные суда, например живовозы? audio/mpeg

В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии В начале XX японцы не имели конкурентов в промысле краба на Дальнем Востоке. России нужно было срочно включаться в краболовную гонку. Как устроен плавучий завод, и с каких судов началась история советского краболовного флота. Как Камчатский краб появился в Баренцевом море, и где сегодня строят современные краболовные суда, например живовозы? audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Как капитан "Первого краболова" Александр Дудник перехитрил японцев? Как развивали промысловый флот на Дальнем Востоке? Для чего во время Великой Отечественной войны советские краболовы ходили в Америку? Чем хороши конические крабовые ловушки? Когда в России началась новая волна промыслового судостроения? Чем оснащено современное краболовное судно?Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Дарья ЮрченкоЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Александр Кузык, Артем Коротков, Ярослав ЯценкоРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRyKhiTnx

россия

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дальний восток

тихий океан

камчатский край

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охотское море

баренцево море

ссср

нижний новгород

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санкт-петербург

республика карелия

онежское озеро

находка

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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