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В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии
В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии - РИА Новости, 31.07.2025
В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии
В начале XX японцы не имели конкурентов в промысле краба на Дальнем Востоке. России нужно было срочно включаться в краболовную гонку. Как устроен плавучий завод, и с каких судов началась история советского краболовного флота. Как Камчатский краб появился в Баренцевом море, и где сегодня строят современные краболовные суда, например живовозы?
2025-07-31T16:20:00+03:00
2025-07-31T16:20:00+03:00
2025-07-31T16:18:00+03:00
история русского флота
подкаст
россия
япония
дальний восток
красное сормово
тихий океан
камчатский край
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В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии
В начале XX японцы не имели конкурентов в промысле краба на Дальнем Востоке. России нужно было срочно включаться в краболовную гонку. Как устроен плавучий завод, и с каких судов началась история советского краболовного флота. Как Камчатский краб появился в Баренцевом море, и где сегодня строят современные краболовные суда, например живовозы?
audio/mpeg
В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии
В начале XX японцы не имели конкурентов в промысле краба на Дальнем Востоке. России нужно было срочно включаться в краболовную гонку. Как устроен плавучий завод, и с каких судов началась история советского краболовного флота. Как Камчатский краб появился в Баренцевом море, и где сегодня строят современные краболовные суда, например живовозы?
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Как капитан "Первого краболова" Александр Дудник перехитрил японцев? Как развивали промысловый флот на Дальнем Востоке? Для чего во время Великой Отечественной войны советские краболовы ходили в Америку? Чем хороши конические крабовые ловушки? Когда в России началась новая волна промыслового судостроения? Чем оснащено современное краболовное судно?Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Дарья ЮрченкоЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Александр Кузык, Артем Коротков, Ярослав ЯценкоРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRyKhiTnx
россия
япония
дальний восток
тихий океан
камчатский край
камчатка
охотское море
баренцево море
ссср
нижний новгород
рыбинск
санкт-петербург
республика карелия
онежское озеро
находка
приморский край
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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В погоне за крабом. Промысловая борьба России и Японии
В начале XX японцы не имели конкурентов в промысле краба на Дальнем Востоке. России нужно было срочно включаться в краболовную гонку. Как устроен плавучий завод, и с каких судов началась история советского краболовного флота. Как Камчатский краб появился в Баренцевом море, и где сегодня строят современные краболовные суда, например живовозы?