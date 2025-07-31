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США и Тайвань достигли консенсуса по вопросу тарифов

США и Тайвань достигли консенсуса по вопросу тарифов - РИА Новости, 31.07.2025

США и Тайвань достигли консенсуса по вопросу тарифов

США и Тайвань завершили технические консультации и достигли консенсуса по вопросам тарифов и нетарифных торговых барьеров, передает Центральное информационное... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:21:00+03:00

2025-07-31T11:21:00+03:00

2025-07-31T11:21:00+03:00

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ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. США и Тайвань завершили технические консультации и достигли консенсуса по вопросам тарифов и нетарифных торговых барьеров, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA). "Стороны завершили технические консультации и достигли определенного консенсуса по таким вопросам, как тарифы, нетарифные торговые барьеры, упрощение процедур торговли, устойчивость цепочек поставок и экономическая безопасность", - передает агентство со ссылкой на Исполнительный Юань (главный исполнительный орган Тайваня). Агентство отмечает, что переговоры между сторонами по совместному заявлению продолжаются, и публичный отчет будет представлен после завершения процесса принятия решения правительством США. Ранее США ввели тарифную ставку в 32% на товары с Тайваня. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.

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в мире, тайвань, китай, сша