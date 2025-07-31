США и Тайвань достигли консенсуса по вопросу тарифов
CNA: США и Тайвань достигли консенсуса по вопросам тарифов и нетарифных барьеров
© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. США и Тайвань завершили технические консультации и достигли консенсуса по вопросам тарифов и нетарифных торговых барьеров, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).
"Стороны завершили технические консультации и достигли определенного консенсуса по таким вопросам, как тарифы, нетарифные торговые барьеры, упрощение процедур торговли, устойчивость цепочек поставок и экономическая безопасность", - передает агентство со ссылкой на Исполнительный Юань (главный исполнительный орган Тайваня).
Агентство отмечает, что переговоры между сторонами по совместному заявлению продолжаются, и публичный отчет будет представлен после завершения процесса принятия решения правительством США.
Ранее США ввели тарифную ставку в 32% на товары с Тайваня.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.