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В Киеве у здания Рады собрались несколько сотен человек - РИА Новости, 31.07.2025
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12:45 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/kiev-2032565662.html
В Киеве у здания Рады собрались несколько сотен человек
В Киеве у здания Рады собрались несколько сотен человек - РИА Новости, 31.07.2025
В Киеве у здания Рады собрались несколько сотен человек
Несколько сотен человек собрались в четверг у здания Верховной рады в Киеве с требованием принять закон, возвращающий независимость Национальному... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:45:00+03:00
2025-07-31T12:45:00+03:00
в мире
киев
россия
украина
алексей гончаренко
руслан стефанчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Несколько сотен человек собрались в четверг у здания Верховной рады в Киеве с требованием принять закон, возвращающий независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает издание "Украинская правда". Ранее в четверг украинское издание "Страна.ua" сообщило, что люди начинают собираться у здания украинского парламента в Киеве на акцию протеста в поддержку возвращения независимости НАБУ и САП. Как заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в четверг заседание парламента, на котором депутаты рассмотрят законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП, впервые за последние три года будет транслироваться в эфире телеканала "Рады". "Около нескольких сотен граждан собрались возле блокпоста перед Верховной Радой с требованием к народным депутатам – принять закон, который вернет независимость НАБУ и САП", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды". По информации издания, люди держат плакаты с надписями: "Руки прочь от НАБУ и САП", "Не повтори позор", "Голосуй за (законопроект номер – ред.) 13533, иначе вали в Ростов". За правопорядком на митинге следят сотрудники полиции. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля.
https://ria.ru/20250729/zelenskij-2032156720.html
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Акция в Киеве в поддержку НАБУ и САП
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в мире, киев, россия, украина, алексей гончаренко, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Киев, Россия, Украина, Алексей Гончаренко, Руслан Стефанчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
В Киеве у здания Рады собрались несколько сотен человек

Несколько сотен человек собрались у здания Рады в Киеве в поддержку НАБУ

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Несколько сотен человек собрались в четверг у здания Верховной рады в Киеве с требованием принять закон, возвращающий независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает издание "Украинская правда".
Ранее в четверг украинское издание "Страна.ua" сообщило, что люди начинают собираться у здания украинского парламента в Киеве на акцию протеста в поддержку возвращения независимости НАБУ и САП. Как заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в четверг заседание парламента, на котором депутаты рассмотрят законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП, впервые за последние три года будет транслироваться в эфире телеканала "Рады".
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29 июля, 16:12
"Около нескольких сотен граждан собрались возле блокпоста перед Верховной Радой с требованием к народным депутатам – принять закон, который вернет независимость НАБУ и САП", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".
По информации издания, люди держат плакаты с надписями: "Руки прочь от НАБУ и САП", "Не повтори позор", "Голосуй за (законопроект номер – ред.) 13533, иначе вали в Ростов". За правопорядком на митинге следят сотрудники полиции.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля.
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В миреКиевРоссияУкраинаАлексей ГончаренкоРуслан СтефанчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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