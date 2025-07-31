В Казахстане осудили мужчину, напавшего на российского байкера
Напавший в Казахстане с ножом на российского байкера получил срок
Руль мотоцикла. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 31 июл - РИА Новости. Гражданина Казахстана, напавшего в апреле с ножом на российского байкера на автозаправочной станции на юге республики, приговорили к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда Жамбылской области.
Межрайонный областной суд по уголовным делам признал гражданина виновным в незаконном ношении холодного оружия и покушении на убийство из хулиганских побуждений.
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"Приговором суда И. признан виновным… и ему путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено - 11 лет 3 месяца лишения свободы. Судом взыскана компенсация морального вреда 500 тысяч тенге (более 900 долларов - ред.) и материального ущерба в размере более 1,3 миллиона тенге (2,3 тысячи долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
В суде напомнили обстоятельства происшествия: в апреле подсудимый, находясь на АЗС в Меркенском районе и незаконно храня при себе нож, при выходе столкнулся с потерпевшим. Воспользовавшись малозначительным поводом, подсудимый подошел сзади к мотоциклисту и нанес ему два непроникающих колюще-режущих ранения в область спины и груди. "Находившиеся рядом лица удержали подсудимого, а потерпевшему удалось скрыться. Таким образом И. не удалось довести свой преступный умысел до конца по не зависевшим от него обстоятельствам", - отметили в суде. Также там добавили, что приговор не вступил в законную силу.
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