https://ria.ru/20250731/kazakhstan-2032588025.html

В Казахстане осудили мужчину, напавшего на российского байкера

В Казахстане осудили мужчину, напавшего на российского байкера - РИА Новости, 31.07.2025

В Казахстане осудили мужчину, напавшего на российского байкера

Гражданина Казахстана, напавшего в апреле с ножом на российского байкера на автозаправочной станции на юге республики, приговорили к 11 годам и 3 месяцам... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:04:00+03:00

2025-07-31T14:04:00+03:00

2025-07-31T14:05:00+03:00

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АЛМА-АТА, 31 июл - РИА Новости. Гражданина Казахстана, напавшего в апреле с ножом на российского байкера на автозаправочной станции на юге республики, приговорили к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда Жамбылской области. Межрайонный областной суд по уголовным делам признал гражданина виновным в незаконном ношении холодного оружия и покушении на убийство из хулиганских побуждений. "Приговором суда И. признан виновным… и ему путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено - 11 лет 3 месяца лишения свободы. Судом взыскана компенсация морального вреда 500 тысяч тенге (более 900 долларов - ред.) и материального ущерба в размере более 1,3 миллиона тенге (2,3 тысячи долларов - ред.)", - говорится в сообщении. В суде напомнили обстоятельства происшествия: в апреле подсудимый, находясь на АЗС в Меркенском районе и незаконно храня при себе нож, при выходе столкнулся с потерпевшим. Воспользовавшись малозначительным поводом, подсудимый подошел сзади к мотоциклисту и нанес ему два непроникающих колюще-режущих ранения в область спины и груди. "Находившиеся рядом лица удержали подсудимого, а потерпевшему удалось скрыться. Таким образом И. не удалось довести свой преступный умысел до конца по не зависевшим от него обстоятельствам", - отметили в суде. Также там добавили, что приговор не вступил в законную силу.

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казахстан, происшествия, жамбылская область, в мире, россия