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В Казахстане осудили мужчину, напавшего на российского байкера - РИА Новости, 31.07.2025
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14:04 31.07.2025 (обновлено: 14:05 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/kazakhstan-2032588025.html
В Казахстане осудили мужчину, напавшего на российского байкера
В Казахстане осудили мужчину, напавшего на российского байкера - РИА Новости, 31.07.2025
В Казахстане осудили мужчину, напавшего на российского байкера
Гражданина Казахстана, напавшего в апреле с ножом на российского байкера на автозаправочной станции на юге республики, приговорили к 11 годам и 3 месяцам... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:04:00+03:00
2025-07-31T14:05:00+03:00
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АЛМА-АТА, 31 июл - РИА Новости. Гражданина Казахстана, напавшего в апреле с ножом на российского байкера на автозаправочной станции на юге республики, приговорили к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда Жамбылской области. Межрайонный областной суд по уголовным делам признал гражданина виновным в незаконном ношении холодного оружия и покушении на убийство из хулиганских побуждений. "Приговором суда И. признан виновным… и ему путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено - 11 лет 3 месяца лишения свободы. Судом взыскана компенсация морального вреда 500 тысяч тенге (более 900 долларов - ред.) и материального ущерба в размере более 1,3 миллиона тенге (2,3 тысячи долларов - ред.)", - говорится в сообщении. В суде напомнили обстоятельства происшествия: в апреле подсудимый, находясь на АЗС в Меркенском районе и незаконно храня при себе нож, при выходе столкнулся с потерпевшим. Воспользовавшись малозначительным поводом, подсудимый подошел сзади к мотоциклисту и нанес ему два непроникающих колюще-режущих ранения в область спины и груди. "Находившиеся рядом лица удержали подсудимого, а потерпевшему удалось скрыться. Таким образом И. не удалось довести свой преступный умысел до конца по не зависевшим от него обстоятельствам", - отметили в суде. Также там добавили, что приговор не вступил в законную силу.
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казахстан, происшествия, жамбылская область, в мире, россия
Казахстан, Происшествия, Жамбылская область, В мире, Россия
В Казахстане осудили мужчину, напавшего на российского байкера

Напавший в Казахстане с ножом на российского байкера получил срок

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуль мотоцикла
Руль мотоцикла - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руль мотоцикла. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 31 июл - РИА Новости. Гражданина Казахстана, напавшего в апреле с ножом на российского байкера на автозаправочной станции на юге республики, приговорили к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда Жамбылской области.
Межрайонный областной суд по уголовным делам признал гражданина виновным в незаконном ношении холодного оружия и покушении на убийство из хулиганских побуждений.
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"Приговором суда И. признан виновным… и ему путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено - 11 лет 3 месяца лишения свободы. Судом взыскана компенсация морального вреда 500 тысяч тенге (более 900 долларов - ред.) и материального ущерба в размере более 1,3 миллиона тенге (2,3 тысячи долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
В суде напомнили обстоятельства происшествия: в апреле подсудимый, находясь на АЗС в Меркенском районе и незаконно храня при себе нож, при выходе столкнулся с потерпевшим. Воспользовавшись малозначительным поводом, подсудимый подошел сзади к мотоциклисту и нанес ему два непроникающих колюще-режущих ранения в область спины и груди. "Находившиеся рядом лица удержали подсудимого, а потерпевшему удалось скрыться. Таким образом И. не удалось довести свой преступный умысел до конца по не зависевшим от него обстоятельствам", - отметили в суде. Также там добавили, что приговор не вступил в законную силу.
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