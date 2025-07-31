Рейтинг@Mail.ru
Страны Африки открывают широкие возможности для российского экспорта - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/kasonde-2032710029.html
Страны Африки открывают широкие возможности для российского экспорта
Страны Африки открывают широкие возможности для российского экспорта - РИА Новости, 31.07.2025
Страны Африки открывают широкие возможности для российского экспорта
Страны африканского континента открывают широкие возможности для российского бизнеса по ряду направлений, одними из наиболее перспективных отраслей являются... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:51:00+03:00
2025-07-31T19:51:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032708088_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_07f08b96d529646f8051e061ceb595ea.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Страны африканского континента открывают широкие возможности для российского бизнеса по ряду направлений, одними из наиболее перспективных отраслей являются экспорт продукции АПК, легкой промышленности и машинного оборудования, а также сотрудничество в области ИТ и искусственного интеллекта, рассказал ассистент, преподаватель РУДН им. Патриса Лумумбы Аарон Касонде в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, организованной Российским экспортным центром (Группа ВЭБ)."Африка - это разнообразный континент, и у каждой страны есть свои уникальные особенности и потребности. Более 70% мирового кобальта находится в Африке. А что нам нужно? Проблема в том, что у нас нет техники, чтобы добывать и перерабатывать минеральные ресурсы, что уже придает направлению привлекательности в глазах иностранных экспортеров", - сказал Касонде.Кроме того, по его словам, большинство африканцев зависят от сельского хозяйства."Я сам из Замбии, и почти все удобрения мы импортируем. Таким образом, Африка сейчас предлагает очень широкие возможности, и очень важно заняться изучением континента", - сказал Касонде в ходе бизнес-игры для центров поддержки экспорта по техникам продаж продуктов российского экспорта.Наиболее перспективными отраслями на африканском направлении являются экспорт продукции АПК, легкой промышленности и машинного оборудования, а также сотрудничество в области ИТ и искусственного интеллекта, отметил спикер.В свою очередь руководитель проекта по международному развитию РЭЦ Павел Шибилов обратил внимание экспортеров и представителей региональной инфраструктуры поддержки на то, что Африка - это разнообразный большой континент, где есть 54 независимые страны. "Каждой требуется индивидуальный подход. Пожалуйста, обращайтесь в Российский экспортный центр, а также региональные центры поддержки экспорта за помощью в поиске партнера, проверке контрагента и по другим вопросам", - отметил он.Шибилов призвал экспортеров обратить внимание на самый быстрорастущий и молодой континент, подчеркнув, что к 2050 году каждый четвертый житель планеты будет африканцем."В Африку нужно приезжать и инвестировать. Но так как этот континент ещё мало освоен с точки зрения ведения совместного бизнеса, мы рекомендуем обращаться за инструментами финансовой и страховой поддержки в Росэксимбанк и ЭКСАР Группы РЭЦ", - заключил представитель центра.
https://ria.ru/20250730/rets-2032422809.html
https://ria.ru/20250730/rets-2032351189.html
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032708088_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_40b203e713385bcd585a284c345677b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), экономика, африка
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Африка
Страны Африки открывают широкие возможности для российского экспорта

Касонде: страны Африки открывают широкие возможности для российского экспорта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Преподаватель РУДН имени Патриса Лумумбы Аарон Касонде
Преподаватель РУДН имени Патриса Лумумбы Аарон Касонде - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Преподаватель РУДН имени Патриса Лумумбы Аарон Касонде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Страны африканского континента открывают широкие возможности для российского бизнеса по ряду направлений, одними из наиболее перспективных отраслей являются экспорт продукции АПК, легкой промышленности и машинного оборудования, а также сотрудничество в области ИТ и искусственного интеллекта, рассказал ассистент, преподаватель РУДН им. Патриса Лумумбы Аарон Касонде в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, организованной Российским экспортным центром (Группа ВЭБ).
"Африка - это разнообразный континент, и у каждой страны есть свои уникальные особенности и потребности. Более 70% мирового кобальта находится в Африке. А что нам нужно? Проблема в том, что у нас нет техники, чтобы добывать и перерабатывать минеральные ресурсы, что уже придает направлению привлекательности в глазах иностранных экспортеров", - сказал Касонде.
Первый день работы Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
РЭЦ: регионы России вместе поддерживают бизнес при выходе за рубеж
30 июля, 17:18
Кроме того, по его словам, большинство африканцев зависят от сельского хозяйства.
"Я сам из Замбии, и почти все удобрения мы импортируем. Таким образом, Африка сейчас предлагает очень широкие возможности, и очень важно заняться изучением континента", - сказал Касонде в ходе бизнес-игры для центров поддержки экспорта по техникам продаж продуктов российского экспорта.
Наиболее перспективными отраслями на африканском направлении являются экспорт продукции АПК, легкой промышленности и машинного оборудования, а также сотрудничество в области ИТ и искусственного интеллекта, отметил спикер.
В свою очередь руководитель проекта по международному развитию РЭЦ Павел Шибилов обратил внимание экспортеров и представителей региональной инфраструктуры поддержки на то, что Африка - это разнообразный большой континент, где есть 54 независимые страны. "Каждой требуется индивидуальный подход. Пожалуйста, обращайтесь в Российский экспортный центр, а также региональные центры поддержки экспорта за помощью в поиске партнера, проверке контрагента и по другим вопросам", - отметил он.
Шибилов призвал экспортеров обратить внимание на самый быстрорастущий и молодой континент, подчеркнув, что к 2050 году каждый четвертый житель планеты будет африканцем.
"В Африку нужно приезжать и инвестировать. Но так как этот континент ещё мало освоен с точки зрения ведения совместного бизнеса, мы рекомендуем обращаться за инструментами финансовой и страховой поддержки в Росэксимбанк и ЭКСАР Группы РЭЦ", - заключил представитель центра.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
РЭЦ объявил победителей премии "Экспортер года 2025"
30 июля, 13:41
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала