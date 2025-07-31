https://ria.ru/20250731/kasonde-2032710029.html

Страны Африки открывают широкие возможности для российского экспорта

Страны Африки открывают широкие возможности для российского экспорта - РИА Новости, 31.07.2025

Страны Африки открывают широкие возможности для российского экспорта

Страны африканского континента открывают широкие возможности для российского бизнеса по ряду направлений, одними из наиболее перспективных отраслей являются... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:51:00+03:00

2025-07-31T19:51:00+03:00

2025-07-31T19:51:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

африка

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Страны африканского континента открывают широкие возможности для российского бизнеса по ряду направлений, одними из наиболее перспективных отраслей являются экспорт продукции АПК, легкой промышленности и машинного оборудования, а также сотрудничество в области ИТ и искусственного интеллекта, рассказал ассистент, преподаватель РУДН им. Патриса Лумумбы Аарон Касонде в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, организованной Российским экспортным центром (Группа ВЭБ)."Африка - это разнообразный континент, и у каждой страны есть свои уникальные особенности и потребности. Более 70% мирового кобальта находится в Африке. А что нам нужно? Проблема в том, что у нас нет техники, чтобы добывать и перерабатывать минеральные ресурсы, что уже придает направлению привлекательности в глазах иностранных экспортеров", - сказал Касонде.Кроме того, по его словам, большинство африканцев зависят от сельского хозяйства."Я сам из Замбии, и почти все удобрения мы импортируем. Таким образом, Африка сейчас предлагает очень широкие возможности, и очень важно заняться изучением континента", - сказал Касонде в ходе бизнес-игры для центров поддержки экспорта по техникам продаж продуктов российского экспорта.Наиболее перспективными отраслями на африканском направлении являются экспорт продукции АПК, легкой промышленности и машинного оборудования, а также сотрудничество в области ИТ и искусственного интеллекта, отметил спикер.В свою очередь руководитель проекта по международному развитию РЭЦ Павел Шибилов обратил внимание экспортеров и представителей региональной инфраструктуры поддержки на то, что Африка - это разнообразный большой континент, где есть 54 независимые страны. "Каждой требуется индивидуальный подход. Пожалуйста, обращайтесь в Российский экспортный центр, а также региональные центры поддержки экспорта за помощью в поиске партнера, проверке контрагента и по другим вопросам", - отметил он.Шибилов призвал экспортеров обратить внимание на самый быстрорастущий и молодой континент, подчеркнув, что к 2050 году каждый четвертый житель планеты будет африканцем."В Африку нужно приезжать и инвестировать. Но так как этот континент ещё мало освоен с точки зрения ведения совместного бизнеса, мы рекомендуем обращаться за инструментами финансовой и страховой поддержки в Росэксимбанк и ЭКСАР Группы РЭЦ", - заключил представитель центра.

https://ria.ru/20250730/rets-2032422809.html

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африка

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российский экспортный центр (рэц), экономика, африка