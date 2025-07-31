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На Камчатке продолжили рыбный промысел сразу после землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025
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14:55 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032608784.html
На Камчатке продолжили рыбный промысел сразу после землетрясения
На Камчатке продолжили рыбный промысел сразу после землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025
На Камчатке продолжили рыбный промысел сразу после землетрясения
Рыбный промысел на Камчатке был продолжен сразу после землетрясения, владельцы затопленных заводов еще оценивают последствия, сообщил руководитель... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:55:00+03:00
2025-07-31T14:55:00+03:00
происшествия
камчатка
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рыбный промысел на Камчатке был продолжен сразу после землетрясения, владельцы затопленных заводов еще оценивают последствия, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Тогда же Росрыболовство заявило, что рыбоперерабатывающий завод "Алаид", предприятия "СК БСФ" и "Гранис" затоплены в Сахалинской области, также было зафиксировано подтопление рыбоводных цехов "Азимут": все сотрудники эвакуированы, пострадавших нет."Те последствия, которые мы сейчас видим, с точки зрения разрушений или того, что повлияло на работу отрасли - они минимальные. Да, часть заводов залило, где-то что-то садки сорвало, но в целом для отрасли последствия пока минимальные", - сказал Шестаков в интервью телеканалу "Россия 24" на вопрос о последствиях землетрясения на Камчатке. "Те, кто работал на промысле лосося, во время эвакуации эвакуировался, но, на самом деле, сразу же после того, как был снят режим тревоги по цунами - они сразу же вернулись к промыслу, и промысел продолжается. Сразу же после землетрясения он был продолжен", - добавил Шестаков. Он отметил, что пострадал один рыбоперерабатывающий завод. "Владельцы еще оценивают последствия, потому что его затопило. Где-то на двух рыбзаводах, которые занимаются воспроизводством, сорвало садки, но, на самом деле, все это восстанавливаемо. Каких-то серьезных потерь не понесено", - подчеркнул он. При этом, по его словам, в долгосрочной и среднесрочной перспективе ЧС может оказать влияние, так как среда обитания и воспроизводства немного изменилась.
https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032544838.html
https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032511185.html
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происшествия, камчатка, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке продолжили рыбный промысел сразу после землетрясения

Рыбный промысел на Камчатке продолжили сразу же после землетрясения

© РИА Новости / Светлана ЗадераРыбный промысел
Рыбный промысел - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Светлана Задера
Рыбный промысел . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рыбный промысел на Камчатке был продолжен сразу после землетрясения, владельцы затопленных заводов еще оценивают последствия, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
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Тогда же Росрыболовство заявило, что рыбоперерабатывающий завод "Алаид", предприятия "СК БСФ" и "Гранис" затоплены в Сахалинской области, также было зафиксировано подтопление рыбоводных цехов "Азимут": все сотрудники эвакуированы, пострадавших нет.
"Те последствия, которые мы сейчас видим, с точки зрения разрушений или того, что повлияло на работу отрасли - они минимальные. Да, часть заводов залило, где-то что-то садки сорвало, но в целом для отрасли последствия пока минимальные", - сказал Шестаков в интервью телеканалу "Россия 24" на вопрос о последствиях землетрясения на Камчатке.
"Те, кто работал на промысле лосося, во время эвакуации эвакуировался, но, на самом деле, сразу же после того, как был снят режим тревоги по цунами - они сразу же вернулись к промыслу, и промысел продолжается. Сразу же после землетрясения он был продолжен", - добавил Шестаков.
Он отметил, что пострадал один рыбоперерабатывающий завод. "Владельцы еще оценивают последствия, потому что его затопило. Где-то на двух рыбзаводах, которые занимаются воспроизводством, сорвало садки, но, на самом деле, все это восстанавливаемо. Каких-то серьезных потерь не понесено", - подчеркнул он.
При этом, по его словам, в долгосрочной и среднесрочной перспективе ЧС может оказать влияние, так как среда обитания и воспроизводства немного изменилась.
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ПроисшествияКамчаткаФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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