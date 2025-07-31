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На Камчатке врачи благополучно приняли роды во время землетрясения

На Камчатке врачи благополучно приняли роды во время землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025

На Камчатке врачи благополучно приняли роды во время землетрясения

Акушер-гинеколог Мгер Адамян с коллегами благополучно приняли роды во время землетрясения на Камчатке, медперсонал краевого родильного дома №1 демонстрировал... РИА Новости, 31.07.2025

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камчатка

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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Акушер-гинеколог Мгер Адамян с коллегами благополучно приняли роды во время землетрясения на Камчатке, медперсонал краевого родильного дома №1 демонстрировал исключительное мужество и профессионализм, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Камчатского края. По данным ведомства, в среду, когда Камчатку сотрясали подземные толчки, в краевом родильном доме №1 оперативно эвакуировали рожениц и новорождённых в безопасную зону, для них были подготовлены места для временного размещения и горячее питание. "Персонал демонстрировал исключительное мужество и профессионализм... Особенно сложной оказалась ситуация в родильном отделении, где в момент землетрясения шли роды. Медицинская бригада в составе акушера-гинеколога, анестезиолога и акушерки обеспечила безопасность роженицы и успешное появление на свет здорового ребёнка, несмотря на экстремальные условия... После окончания сильных толчков все роженицы были возвращены в палаты, а работа роддома продолжилась в штатном режиме", - рассказали в краевом минздраве. Врач акушер-гинеколог, принявший роды во время землетрясения, отметил, что ему, как и всем, было страшно, но паники не было. "У нас такая работа... После вчерашнего мы всю ночь дежурили, всю ночь у нас рожали и операции были. Мы продолжаем работать... Я себя героем не чувствую", - сказал Адамян. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. В результате землетрясения стена одного из детских садов на Камчатке обрушилась, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.

https://ria.ru/20250730/oon-2032456225.html

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Врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения на Камчатке Врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили операцию, несмотря на землетрясение, с пациентом все хорошо, сообщил минздрав региона. 2025-07-31T11:55 true PT1M01S

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