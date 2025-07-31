Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке врачи благополучно приняли роды во время землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:55 31.07.2025 (обновлено: 11:57 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032544838.html
На Камчатке врачи благополучно приняли роды во время землетрясения
На Камчатке врачи благополучно приняли роды во время землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025
На Камчатке врачи благополучно приняли роды во время землетрясения
Акушер-гинеколог Мгер Адамян с коллегами благополучно приняли роды во время землетрясения на Камчатке, медперсонал краевого родильного дома №1 демонстрировал... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:55:00+03:00
2025-07-31T11:57:00+03:00
камчатка
камчатский край
петропавловск-камчатский
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032307214_0:0:849:478_1920x0_80_0_0_6967cabc426e61f7aae662d3773a2252.jpg
ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Акушер-гинеколог Мгер Адамян с коллегами благополучно приняли роды во время землетрясения на Камчатке, медперсонал краевого родильного дома №1 демонстрировал исключительное мужество и профессионализм, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Камчатского края. По данным ведомства, в среду, когда Камчатку сотрясали подземные толчки, в краевом родильном доме №1 оперативно эвакуировали рожениц и новорождённых в безопасную зону, для них были подготовлены места для временного размещения и горячее питание. "Персонал демонстрировал исключительное мужество и профессионализм... Особенно сложной оказалась ситуация в родильном отделении, где в момент землетрясения шли роды. Медицинская бригада в составе акушера-гинеколога, анестезиолога и акушерки обеспечила безопасность роженицы и успешное появление на свет здорового ребёнка, несмотря на экстремальные условия... После окончания сильных толчков все роженицы были возвращены в палаты, а работа роддома продолжилась в штатном режиме", - рассказали в краевом минздраве. Врач акушер-гинеколог, принявший роды во время землетрясения, отметил, что ему, как и всем, было страшно, но паники не было. "У нас такая работа... После вчерашнего мы всю ночь дежурили, всю ночь у нас рожали и операции были. Мы продолжаем работать... Я себя героем не чувствую", - сказал Адамян. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. В результате землетрясения стена одного из детских садов на Камчатке обрушилась, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
https://ria.ru/20250730/oon-2032456225.html
камчатка
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения на Камчатке
Врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили операцию, несмотря на землетрясение, с пациентом все хорошо, сообщил минздрав региона.
2025-07-31T11:55
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032307214_96:0:733:478_1920x0_80_0_0_471359388ff06bc474228a5427bcf2a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Камчатка, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия, Хорошие новости
На Камчатке врачи благополучно приняли роды во время землетрясения

Акушер-гинеколог Адамян с коллегами приняли роды при землетрясении на Камчатке

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Акушер-гинеколог Мгер Адамян с коллегами благополучно приняли роды во время землетрясения на Камчатке, медперсонал краевого родильного дома №1 демонстрировал исключительное мужество и профессионализм, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Камчатского края.
По данным ведомства, в среду, когда Камчатку сотрясали подземные толчки, в краевом родильном доме №1 оперативно эвакуировали рожениц и новорождённых в безопасную зону, для них были подготовлены места для временного размещения и горячее питание.
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанк

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7
© Фото : МЧС России

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7
"Персонал демонстрировал исключительное мужество и профессионализм... Особенно сложной оказалась ситуация в родильном отделении, где в момент землетрясения шли роды. Медицинская бригада в составе акушера-гинеколога, анестезиолога и акушерки обеспечила безопасность роженицы и успешное появление на свет здорового ребёнка, несмотря на экстремальные условия... После окончания сильных толчков все роженицы были возвращены в палаты, а работа роддома продолжилась в штатном режиме", - рассказали в краевом минздраве.
Врач акушер-гинеколог, принявший роды во время землетрясения, отметил, что ему, как и всем, было страшно, но паники не было. "У нас такая работа... После вчерашнего мы всю ночь дежурили, всю ночь у нас рожали и операции были. Мы продолжаем работать... Я себя героем не чувствую", - сказал Адамян.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. В результате землетрясения стена одного из детских садов на Камчатке обрушилась, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
ООН готова оказать помощь России после землетрясения на Камчатке
Вчера, 19:47
 
Хорошие новостиКамчаткаКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала