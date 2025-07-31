https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032511185.html

Территории на Камчатке, подтопленные после цунами, освободились от воды

Территории на Камчатке, подтопленные после цунами, освободились от воды - РИА Новости, 31.07.2025

Территории на Камчатке, подтопленные после цунами, освободились от воды

Территории на Камчатке, подтопленные после цунами из-за мощного землетрясения, полностью освободились от воды, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 31.07.2025

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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Территории на Камчатке, подтопленные после цунами из-за мощного землетрясения, полностью освободились от воды, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Вода с подтопленных территорий сошла", — сказал собеседник агентства.Землетрясение на Камчатке

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032453773.html

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сахалинская область

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Мощное землетрясение на Камчатке Мощное замлетрясение на Камчатке В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет. 2025-07-31T08:37 true PT4M16S

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