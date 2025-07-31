Рейтинг@Mail.ru
Территории на Камчатке, подтопленные после цунами, освободились от воды - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 31.07.2025 (обновлено: 14:12 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032511185.html
Территории на Камчатке, подтопленные после цунами, освободились от воды
Территории на Камчатке, подтопленные после цунами, освободились от воды - РИА Новости, 31.07.2025
Территории на Камчатке, подтопленные после цунами, освободились от воды
Территории на Камчатке, подтопленные после цунами из-за мощного землетрясения, полностью освободились от воды, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T08:37:00+03:00
2025-07-31T14:12:00+03:00
происшествия
камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
камчатский край
сахалинская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032588803_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6474a917f2daae1dbc4c249dde693b56.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Территории на Камчатке, подтопленные после цунами из-за мощного землетрясения, полностью освободились от воды, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Вода с подтопленных территорий сошла", — сказал собеседник агентства.Землетрясение на Камчатке
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032453773.html
камчатка
камчатский край
сахалинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мощное землетрясение на Камчатке
Мощное замлетрясение на Камчатке В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет.
2025-07-31T08:37
true
PT4M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032588803_221:0:1121:675_1920x0_80_0_0_8588d8c17cbe8f1ddf98e7daf74c2054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, камчатский край, сахалинская область, россия
Происшествия, Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Камчатский край, Сахалинская область, Россия
Территории на Камчатке, подтопленные после цунами, освободились от воды

Вода сошла с подтопленных после землетрясения и цунами территорий на Камчатке

© Главное управление МЧС России по Камчатскому краюАвтомобиль МЧС России во время эвакуации людей после цунами на Камчатке
Автомобиль МЧС России во время эвакуации людей после цунами на Камчатке - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Главное управление МЧС России по Камчатскому краю
Автомобиль МЧС России во время эвакуации людей после цунами на Камчатке
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Территории на Камчатке, подтопленные после цунами из-за мощного землетрясения, полностью освободились от воды, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Вода с подтопленных территорий сошла", — сказал собеседник агентства.

Землетрясение на Камчатке

  • Землетрясение у берегов Камчатки стало сильнейшим за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8;
  • Затем произошли еще два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 с разницей в 20 минут;
  • Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров;
  • В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было;
  • По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм;
  • В течение месяца возможны афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5;
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Ученый рассказал об афтершоках после землетрясения на Камчатке
Вчера, 19:35
  • На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью от двух до пяти баллов, а вечером — магнитудой 6,5;
  • После землетрясения на полуострове начал извергаться вулкан Ключевской;
  • Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанк

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7
© Фото : МЧС России

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
ПроисшествияКамчаткаЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиКамчатский крайСахалинская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала