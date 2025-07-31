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После объявлении угрозы цунами в Японии погиб человек - РИА Новости, 31.07.2025
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06:56 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/japonija-2032503767.html
После объявлении угрозы цунами в Японии погиб человек
После объявлении угрозы цунами в Японии погиб человек - РИА Новости, 31.07.2025
После объявлении угрозы цунами в Японии погиб человек
Один человек погиб, 10 получили ранения различной степени тяжести после объявления угрозы цунами в Японии из-за землетрясения магнитудой 8,7 на Камчатке,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T06:56:00+03:00
2025-07-31T06:56:00+03:00
в мире
япония
камчатка
миэ
есимаса хаяси
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. Один человек погиб, 10 получили ранения различной степени тяжести после объявления угрозы цунами в Японии из-за землетрясения магнитудой 8,7 на Камчатке, рассказал на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. "Во время эвакуации (после объявления угрозы цунами - ред.) в префектуре Миэ 56-летняя женщина попала в ДТП и погибла. Один человек получил ранения и находится в тяжелом состоянии, легкие травмы у шести человек, еще по троим уточняется степень травм. Кроме того, на эвакопунктах с тепловым ударом госпитализированы еще 11 человек", - сказал Хаяси. После землетрясения на Камчатке в среду в Японии были объявлены сначала предупреждение, а затем и угроза цунами почти по всему восточному тихоокеанскому побережью. Вечером угроза цунами была вновь заменена на предупреждение. В четверг в ряде районов предупреждение о цунами было снято. Максимальная высота цунами была зафиксирована в префектуре Иватэ - 1,3 метра. Цунами достигло берегов Японии в 22 префектурах с севера до юга. Всего в Японии 47 префектур. Более 2 миллионов человек в Японии получили указания эвакуироваться в связи с объявленной угрозой цунами после землетрясения на Камчатке. Указание было распространено в 117 городах.
https://ria.ru/20250730/zemletryaseniya-2032472077.html
япония
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в мире, япония, камчатка, миэ, есимаса хаяси, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Япония, Камчатка, Миэ, Есимаса Хаяси, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
После объявлении угрозы цунами в Японии погиб человек

В Японии десять человек получили ранения после объявления угрозы цунами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРайон Минато в Токио
Район Минато в Токио - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Район Минато в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. Один человек погиб, 10 получили ранения различной степени тяжести после объявления угрозы цунами в Японии из-за землетрясения магнитудой 8,7 на Камчатке, рассказал на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
"Во время эвакуации (после объявления угрозы цунами - ред.) в префектуре Миэ 56-летняя женщина попала в ДТП и погибла. Один человек получил ранения и находится в тяжелом состоянии, легкие травмы у шести человек, еще по троим уточняется степень травм. Кроме того, на эвакопунктах с тепловым ударом госпитализированы еще 11 человек", - сказал Хаяси.
После землетрясения на Камчатке в среду в Японии были объявлены сначала предупреждение, а затем и угроза цунами почти по всему восточному тихоокеанскому побережью. Вечером угроза цунами была вновь заменена на предупреждение. В четверг в ряде районов предупреждение о цунами было снято. Максимальная высота цунами была зафиксирована в префектуре Иватэ - 1,3 метра. Цунами достигло берегов Японии в 22 префектурах с севера до юга. Всего в Японии 47 префектур. Более 2 миллионов человек в Японии получили указания эвакуироваться в связи с объявленной угрозой цунами после землетрясения на Камчатке. Указание было распространено в 117 городах.
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В миреЯпонияКамчаткаМиэЕсимаса ХаясиЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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