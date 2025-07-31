https://ria.ru/20250731/japonija-2032503767.html

После объявлении угрозы цунами в Японии погиб человек

После объявлении угрозы цунами в Японии погиб человек - РИА Новости, 31.07.2025

После объявлении угрозы цунами в Японии погиб человек

Один человек погиб, 10 получили ранения различной степени тяжести после объявления угрозы цунами в Японии из-за землетрясения магнитудой 8,7 на Камчатке,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T06:56:00+03:00

2025-07-31T06:56:00+03:00

2025-07-31T06:56:00+03:00

в мире

япония

камчатка

миэ

есимаса хаяси

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. Один человек погиб, 10 получили ранения различной степени тяжести после объявления угрозы цунами в Японии из-за землетрясения магнитудой 8,7 на Камчатке, рассказал на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. "Во время эвакуации (после объявления угрозы цунами - ред.) в префектуре Миэ 56-летняя женщина попала в ДТП и погибла. Один человек получил ранения и находится в тяжелом состоянии, легкие травмы у шести человек, еще по троим уточняется степень травм. Кроме того, на эвакопунктах с тепловым ударом госпитализированы еще 11 человек", - сказал Хаяси. После землетрясения на Камчатке в среду в Японии были объявлены сначала предупреждение, а затем и угроза цунами почти по всему восточному тихоокеанскому побережью. Вечером угроза цунами была вновь заменена на предупреждение. В четверг в ряде районов предупреждение о цунами было снято. Максимальная высота цунами была зафиксирована в префектуре Иватэ - 1,3 метра. Цунами достигло берегов Японии в 22 префектурах с севера до юга. Всего в Японии 47 префектур. Более 2 миллионов человек в Японии получили указания эвакуироваться в связи с объявленной угрозой цунами после землетрясения на Камчатке. Указание было распространено в 117 городах.

https://ria.ru/20250730/zemletryaseniya-2032472077.html

япония

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, камчатка, миэ, есимаса хаяси, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области