https://ria.ru/20250731/iskazhenie-2032706704.html

Путин подписал закон о запрете искажения религиозных символов

Путин подписал закон о запрете искажения религиозных символов - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о запрете искажения религиозных символов

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете искажения религиозных символов в СМИ, рекламе и интернете, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:41:00+03:00

2025-07-31T19:41:00+03:00

2025-07-31T19:44:00+03:00

религия

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете искажения религиозных символов в СМИ, рекламе и интернете, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.Законом устанавливается запрет на использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и других объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, без данных символов. Соответствующий запрет вводится в СМИ, в интернете, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе. Как отмечалось в сопроводительных документах, запрет будет действовать в отношении религий, указанных в преамбуле законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях: христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России.Исключение в законе составляют случаи воспроизведения исторических изображений с указанием на соответствующий период времени при условии, что в этот период отсутствовали соответствующие символы, а также случаи воспроизведения таких символов, которое влечёт за собой их осквернение.Закон вступил в силу.

https://ria.ru/20240604/zakon-1950496854.html

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россия, владимир путин, общество