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Путин подписал закон о запрете искажения религиозных символов - РИА Новости, 31.07.2025
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Религия
 
19:41 31.07.2025 (обновлено: 19:44 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/iskazhenie-2032706704.html
Путин подписал закон о запрете искажения религиозных символов
Путин подписал закон о запрете искажения религиозных символов - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о запрете искажения религиозных символов
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете искажения религиозных символов в СМИ, рекламе и интернете, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:41:00+03:00
2025-07-31T19:44:00+03:00
религия
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете искажения религиозных символов в СМИ, рекламе и интернете, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.Законом устанавливается запрет на использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и других объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, без данных символов. Соответствующий запрет вводится в СМИ, в интернете, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе. Как отмечалось в сопроводительных документах, запрет будет действовать в отношении религий, указанных в преамбуле законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях: христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России.Исключение в законе составляют случаи воспроизведения исторических изображений с указанием на соответствующий период времени при условии, что в этот период отсутствовали соответствующие символы, а также случаи воспроизведения таких символов, которое влечёт за собой их осквернение.Закон вступил в силу.
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россия, владимир путин, общество
Религия, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о запрете искажения религиозных символов

Путин подписал закон о запрете искажения религиозных символов в СМИ и рекламе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете искажения религиозных символов в СМИ, рекламе и интернете, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Законом устанавливается запрет на использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и других объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, без данных символов. Соответствующий запрет вводится в СМИ, в интернете, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе. Как отмечалось в сопроводительных документах, запрет будет действовать в отношении религий, указанных в преамбуле законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях: христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России.
Исключение в законе составляют случаи воспроизведения исторических изображений с указанием на соответствующий период времени при условии, что в этот период отсутствовали соответствующие символы, а также случаи воспроизведения таких символов, которое влечёт за собой их осквернение.
Закон вступил в силу.
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