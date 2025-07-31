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Посол Алипов: Индия заинтересована в продолжении поставок российской нефти

Посол Алипов: Индия заинтересована в продолжении поставок российской нефти - РИА Новости, 31.07.2025

Посол Алипов: Индия заинтересована в продолжении поставок российской нефти

Индия заинтересована в продолжении поставок российской нефти, несмотря на все существующие угрозы, заявил посол России в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T08:42:00+03:00

2025-07-31T08:42:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июл – РИА Новости. Индия заинтересована в продолжении поставок российской нефти, несмотря на все существующие угрозы, заявил посол России в Индии Денис Алипов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Позже Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию. "Я не хотел бы делать какие-то гипотетические оценки или прогнозы, но предполагаю, что Индия будет исходить из интересов развития собственной экономики. Для развития экономики снабжение энергоресурсами является самым критическим элементом. Индия импортирует более 80% нефти и газа и любые изменения в цене, даже минимальные, прямым образом отражаются на темпах экономического роста, на темпах производства и на благосостоянии людей. Поэтому исключение, даже теоретическое, российской нефти из международного рынка для Индии недопустимо", - сказал посол российским журналистам. Он отметил, что выпадение российской нефти из мирового рынка приведет к увеличению цены на импорт энергоресурсов. "Индия заинтересована в продолжении поставок российской нефти на индийский рынок. Препоны и препятствия, которые создаются, они, конечно, актуальны. Будет происходить поиск каких-то вариантов адаптации к этим ограничениям. Кстати, министр нефти и газа Индии (Хардип Сингх Пури) говорил, что российская нефть и газ под санкциями не находятся, но создаются препятствия для их транспортировки. Ну а это позволяет искать пути для ее доставки и оплаты", - добавил российский дипломат. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном. Также отмечается, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию в 2025 году, средний объем поставок в январе-июне составил 1,67 миллиона баррелей в сутки, что немного выше показателя в 1,66 миллиона баррелей в сутки в аналогичный период годом ранее.

https://ria.ru/20250731/alipov-2032511322.html

https://ria.ru/20250717/rossiya-2029575158.html

https://ria.ru/20250725/rossiya-2031544977.html

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