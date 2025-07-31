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В Госдуму внесут проект о выдворении иностранцев за предвыборную агитацию - РИА Новости, 31.07.2025
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00:21 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/gosduma-2032483488.html
В Госдуму внесут проект о выдворении иностранцев за предвыборную агитацию
В Госдуму внесут проект о выдворении иностранцев за предвыборную агитацию - РИА Новости, 31.07.2025
В Госдуму внесут проект о выдворении иностранцев за предвыборную агитацию
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается выдворять иностранных граждан с территории России за проведение... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T00:21:00+03:00
2025-07-31T00:21:00+03:00
россия
сергей миронов
ярослав нилов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается выдворять иностранных граждан с территории России за проведение предвыборной агитации и увеличить административные штрафы для юридических и должностных лиц за привлечение мигрантов для работы во время предвыборной кампании, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. "Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 5.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается в обязательном порядке выдворять иностранных граждан с территории России за проведение предвыборной агитации, а также увеличить административные штрафы для юридических и должностных лиц за привлечение иностранных граждан к проведению предвыборной агитации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что предложенные изменения не касаются граждан Республики Беларусь. Проектом за привлечение к проведению предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума иностранных граждан или лиц без гражданства, предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 500 рублей, на должностных лиц - от пяти до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Также, согласно инициативе, подобные действия, совершенные иностранцем или лицом без гражданства, влекут наложение штрафа в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что в настоящее время законодательство о выборах запрещает иностранным гражданам заниматься предвыборной агитацией в России, но число случаев привлечения мигрантов к работе на выборах постоянно растет. По его словам, привлечение иностранных граждан для предвыборной агитации является очень опасным явлением. "Это может стать инструментом продвижения интересов иностранных государств. Именно поэтому многие воспринимают их участие в агитации как вмешательство во внутренние дела нашей страны. В последнее время это широко обсуждается в российском обществе и способствует росту социальной напряженности. Пора принимать меры, и об этом наш законопроект", - сказал политик. Кроме того, комментируя инициативу, Нилов рассказал РИА Новости, что управляющие компании нередко поручают своим иностранным сотрудникам расклеивать или, наоборот, срывать агитационные материалы в пользу или против тех или иных кандидатов. "Жители многоквартирных домов справедливо негодуют - мало того, что мигранты из управляющих компаний захламляют почтовые ящики агитками, имея коды доступа в подъезды, так еще и не выполняют свои прямые обязанности. Вместо уборки территории иностранцы занимаются предвыборной агитацией, причем за рамками избирательного законодательства", - добавил глава думского комитета.
https://ria.ru/20241126/migranty-1985685770.html
https://ria.ru/20250617/gosduma-2023242020.html
https://ria.ru/20240903/gosduma-1970186578.html
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россия, сергей миронов, ярослав нилов, госдума рф, общество
Россия, Сергей Миронов, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесут проект о выдворении иностранцев за предвыборную агитацию

В Госдуму внесут проект о запрете на участие иностранцев в предвыборной агитации

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается выдворять иностранных граждан с территории России за проведение предвыборной агитации и увеличить административные штрафы для юридических и должностных лиц за привлечение мигрантов для работы во время предвыборной кампании, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
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"Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 5.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается в обязательном порядке выдворять иностранных граждан с территории России за проведение предвыборной агитации, а также увеличить административные штрафы для юридических и должностных лиц за привлечение иностранных граждан к проведению предвыборной агитации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что предложенные изменения не касаются граждан Республики Беларусь. Проектом за привлечение к проведению предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума иностранных граждан или лиц без гражданства, предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 500 рублей, на должностных лиц - от пяти до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Также, согласно инициативе, подобные действия, совершенные иностранцем или лицом без гражданства, влекут наложение штрафа в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ.
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В ГД предложат выдворять родственников мигрантов, нарушивших закон
17 июня, 04:09
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что в настоящее время законодательство о выборах запрещает иностранным гражданам заниматься предвыборной агитацией в России, но число случаев привлечения мигрантов к работе на выборах постоянно растет. По его словам, привлечение иностранных граждан для предвыборной агитации является очень опасным явлением.
"Это может стать инструментом продвижения интересов иностранных государств. Именно поэтому многие воспринимают их участие в агитации как вмешательство во внутренние дела нашей страны. В последнее время это широко обсуждается в российском обществе и способствует росту социальной напряженности. Пора принимать меры, и об этом наш законопроект", - сказал политик.
Кроме того, комментируя инициативу, Нилов рассказал РИА Новости, что управляющие компании нередко поручают своим иностранным сотрудникам расклеивать или, наоборот, срывать агитационные материалы в пользу или против тех или иных кандидатов.
"Жители многоквартирных домов справедливо негодуют - мало того, что мигранты из управляющих компаний захламляют почтовые ящики агитками, имея коды доступа в подъезды, так еще и не выполняют свои прямые обязанности. Вместо уборки территории иностранцы занимаются предвыборной агитацией, причем за рамками избирательного законодательства", - добавил глава думского комитета.
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В ГД внесут проект о наказании за незаконную выдачу документов мигрантам
3 сентября 2024, 11:21
 
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