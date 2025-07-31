Немецкие бизнесмены раскритиковали торговую сделку США и ЕС
Bild: 76% немецких МСП назвали торговое соглашение США и ЕС серьезным ударом
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 76% немецких малых и средних предприятий назвали серьезным ударом достигнутое США и ЕС торговое соглашение, сообщает в четверг издание Bild со ссылкой на опрос Ассоциации малого и среднего предпринимательства Германии (BVMW).
Согласно результатам опроса, в котором приняли участие свыше 1000 организаций, более 76% из них считают, что торговая сделка представляет собой серьезный удар, они ожидают усугубления кризисных явлений в экономике ФРГ. Более 31% участников заявили, что таможенные пошлины США окажут заметное влияние, и не исключили своего банкротства.
Более 77% респондентов считают, что ЕС оказался слаб на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.
"Малые и средние предприятия больше не верят, что руководство Еврокомиссии способно представлять европейские интересы на международной арене. Канцлер (Германии Фридрих Мерц – ред.) доказал в Вашингтоне, что знает, как разговаривать с Трампом. Наши европейские партнеры рассчитывают на то, что сейчас Германия возьмет на себя инициативу. Канцлеру придется жестко навести порядок в Брюсселе", – приводит издание слова главы BVMW Кристофа Альхауса.
Ранее Мерц заявил, что итоги торговых переговоров нанесут значительный ущерб немецкой экономике.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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