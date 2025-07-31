https://ria.ru/20250731/germaniya-2032630657.html

Годовая инфляция в Германии осталась на уровне двух процентов

Годовая инфляция в Германии осталась на уровне двух процентов - РИА Новости, 31.07.2025

Годовая инфляция в Германии осталась на уровне двух процентов

Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно предварительной оценке, сохранилась на уровне предыдущего месяца в 2%, следует из пресс-релиза Федерального РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:20:00+03:00

2025-07-31T15:20:00+03:00

2025-07-31T15:20:00+03:00

экономика

германия

евросоюз

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно предварительной оценке, сохранилась на уровне предыдущего месяца в 2%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали замедления показателя до 1,9%. В месячном выражении потребительские цены в Германии, согласно предварительным данным, выросли на 0,3%, в то время как ожидалось увеличение на 0,2%. Базовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) предварительно осталась на уровне июня в 2,7%. Рост цен отдельно на продовольствие составил 2,2% в годовом выражении после 2% в июне. Цены на энергоносители сократились на 3,4%, после снижения на 3,5% месяцем ранее. Цены на услуги выросли на 3,1% в годовом выражении, на товары - на 1%. В то же время потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, поднялись в июле на 1,8% в годовом выражении, в месячном - на 0,4%.

https://ria.ru/20250730/zakon-2032442614.html

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экономика, германия, евросоюз