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В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:42 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/gazosnabzhenie-2032508094.html
В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение
В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение - РИА Новости, 31.07.2025
В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение
В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение десятков частных домов после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Волгоградской... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:42:00+03:00
2025-07-31T07:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоградская область
котельниковский район
россия
андрей бочаров
безопасность
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ВОЛГОГРАД, 31 июл - РИА Новости. В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение десятков частных домов после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации Волгоградской области. В четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 11 над территорией Волгоградской области. "В Котельниковском районе нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладенений, специалисты ликвидируют последствия", - сообщил губернатор.
https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005148327.html
волгоградская область
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волгоградская область, котельниковский район, россия, андрей бочаров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Котельниковский район, Россия, Андрей Бочаров, Безопасность
В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение

В Волгоградской области после падения БПЛА нарушено газоснабжение

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкНа территории газорегуляторного пункта (ГРП)
На территории газорегуляторного пункта (ГРП) - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Самарин
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На территории газорегуляторного пункта (ГРП). Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 31 июл - РИА Новости. В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение десятков частных домов после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации Волгоградской области.
В четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 11 над территорией Волгоградской области.
Котельниковском районе нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладенений, специалисты ликвидируют последствия", - сообщил губернатор.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Большую часть атаковавших Волгоградскую область БПЛА перехватили
15 марта, 07:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградская областьКотельниковский районРоссияАндрей БочаровБезопасность
 
 
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