https://ria.ru/20250731/gazosnabzhenie-2032508094.html

В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение

В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение - РИА Новости, 31.07.2025

В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение

В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение десятков частных домов после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Волгоградской... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:42:00+03:00

2025-07-31T07:42:00+03:00

2025-07-31T07:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

волгоградская область

котельниковский район

россия

андрей бочаров

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956815909_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_5196a94a75da80a4e95f46655294fe89.jpg

ВОЛГОГРАД, 31 июл - РИА Новости. В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение десятков частных домов после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации Волгоградской области. В четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 11 над территорией Волгоградской области. "В Котельниковском районе нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладенений, специалисты ликвидируют последствия", - сообщил губернатор.

https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005148327.html

волгоградская область

котельниковский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волгоградская область, котельниковский район, россия, андрей бочаров, безопасность