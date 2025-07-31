https://ria.ru/20250731/gazosnabzhenie-2032508094.html
В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение
В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение - РИА Новости, 31.07.2025
В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение
В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение десятков частных домов после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Волгоградской... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:42:00+03:00
2025-07-31T07:42:00+03:00
2025-07-31T07:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоградская область
котельниковский район
россия
андрей бочаров
безопасность
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ВОЛГОГРАД, 31 июл - РИА Новости. В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение десятков частных домов после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации Волгоградской области. В четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 11 над территорией Волгоградской области. "В Котельниковском районе нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладенений, специалисты ликвидируют последствия", - сообщил губернатор.
https://ria.ru/20250315/bespilotniki-2005148327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волгоградская область, котельниковский район, россия, андрей бочаров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Котельниковский район, Россия, Андрей Бочаров, Безопасность
В Котельниковском районе Волгоградской области нарушено газоснабжение
В Волгоградской области после падения БПЛА нарушено газоснабжение