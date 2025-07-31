https://ria.ru/20250731/garbuzov-2032475572.html

Гарбузов: резиденты столичной ОЭЗ покажут инновации на выставке в "Манеже"

Гарбузов: резиденты столичной ОЭЗ покажут инновации на выставке в "Манеже" - РИА Новости, 31.07.2025

Гарбузов: резиденты столичной ОЭЗ покажут инновации на выставке в "Манеже"

Предприятия, представляющие столичную особую экономическую зону (ОЭЗ) "Технополис Москва", покажут свои изделия и инновации на выставке "Та самая Москва" в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:13:00+03:00

2025-07-31T07:13:00+03:00

2025-07-31T07:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Предприятия, представляющие столичную особую экономическую зону (ОЭЗ) "Технополис Москва", покажут свои изделия и инновации на выставке "Та самая Москва" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", заявил министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Выставка будет проходить в ЦВЗ "Манеж" с 1 по 31 августа. Посетители смогут увидеть интерактивные макеты площадок ОЭЗ "Алабушево", "Печатники", а также промышленного парка "Руднево"."Сегодня в ОЭЗ “Технополис Москва” действует более 230 предприятий, выпускающих высокотехнологичные изделия, которые работают на благо экономики города. По поручению Мэра Москвы мы создаем условия для продвижения столичной продукции на российском и международном рынках", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Министр столичного правительства подчеркнул, что предприятия-резиденты ОЭЗ покажут разработки в различных сферах: от микроэлектроники до медтехники и оптики."Посетители смогут ознакомиться с новейшими технологиями и узнать, где они применяются", – сказал Гарбузов.Так, столичное предприятие "Концерн Гудвин" покажет систему мониторинга персонала промышленных объектов, которая будет работать в том числе при отсутствии связи. Резидент ОЭЗ "Симба" представит аккумулятор для шеринговых электросамокатов."Индустриальный компонент" продемонстрирует полетный контроллер для квадрокоптеров. Московский центр фотоники покажет фотонную интегральную схему (ФИС), которая объединит в себе управление электрическими и оптическими сигналами.Предприятие "Микрон", которое занимается сферой микроэлектроники, продемонстрирует чип для транспортных карт с повышенным объемом памяти, СИМ-карту, микроконтроллеры и микросхемы. Столичная компания "Макрооптика" покажет объективы и оптические элементы для тепловизоров, а предприятие "Неорос" – первый российский оптический трансивер для оптоволоконной связи.Макет вакуумной коммунальной машины для уборки объектов в город представит предприятие "ЗИС". В свою очередь, компания "Медплант" продемонстрирует портативный дозатор лекарств и индикатор эффективности сердечно-легочной реанимации. Отмечается, что продукты разработали сами компании-резиденты.Гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев рассказал о мерах столичной поддержки, которые помогают в создании продукции. Так, резидентов на десять лет освобождают от имущественных, транспортных и земельных налогов, а также таможенных пошлин."Налог на прибыль для них составляет 2% вместо 25. Кроме того, компании получают готовую инфраструктуру, что ускоряет локализацию производства и создание новых рабочих мест. Сегодня в ОЭЗ трудятся более 24,3 тысячи человек", – отметил Дегтев.На столичном форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" акцентируют внимание на человеке будущего и поколениях людей, которые появились на свет в век технологий и не видят своей жизни без цифровых решений. Событие покажет посетителям основные инновации во всех сферах столичной деятельности.Ранее Гарбузов рассказал, что столичные предприятия за первые пять месяцев 2025 года нарастили почти на 20% производство текстильных товаров.

https://ria.ru/20250730/garbuzov-2032311298.html

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анатолий гарбузов, москва, поддержка бизнеса