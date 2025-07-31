https://ria.ru/20250731/frantsiya-2032485343.html

Французский институт отчислил студентку из Газы из-за ее высказываний

Французский институт отчислил студентку из Газы из-за ее высказываний - РИА Новости, 31.07.2025

Французский институт отчислил студентку из Газы из-за ее высказываний

Институт политических исследований (Sciences Po) во французском Лилле отменил своё решение о зачислении студентки из сектора Газа из-за её антисемитских... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T00:59:00+03:00

2025-07-31T00:59:00+03:00

2025-07-31T00:59:00+03:00

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ПАРИЖ, 31 июл – РИА Новости. Институт политических исследований (Sciences Po) во французском Лилле отменил своё решение о зачислении студентки из сектора Газа из-за её антисемитских высказываний, сообщило само высшее учебное заведение. Девушка должна была начать обучение в институте в этом сентябре. "После консультаций с министром высшего образования и исследований, региональным образовательным округом и префектурой руководство Sciences Po в Лилле приняло решение отменить запланированное зачисление этой студентки в наше учреждение", - говорится в сообщении учебного заведения в соцсети X. В институте сообщили, что ознакомились с публикациями девушки в соцсетях за последние два года после недавнего репортажа радиостанции RMC о её зачислении. По заявлению Sciences Po, антисемитский характер её высказываний противоречит ценностям учреждения. Глава французского МВД Брюно Ретайо назвал заявления студентки "неприемлемыми и вызывающими беспокойство". Министр заявил, что потребовал немедленно заблокировать её аккаунт в соцсетях и поручил начать следствие. По словам Ретайо, "пропагандистам ХАМАС нечего делать" во Франции. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

https://ria.ru/20250130/tramp-1996385247.html

https://ria.ru/20250520/garvard-2017982170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лилль, израиль, франция, хамас