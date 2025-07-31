https://ria.ru/20250731/fond-2032689080.html
Фонд "Круг добра" расширил перечень заболеваний, с которым работает
Фонд "Круг добра" расширил перечень заболеваний, с которым работает - РИА Новости, 31.07.2025
Фонд "Круг добра" расширил перечень заболеваний, с которым работает
Фонд "Круг добра" включил болезни глиома низкой степени злокачественности и Ниманна-Пика тип С в перечень заболеваний, с которыми он работает, для пациентов... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:24:00+03:00
2025-07-31T18:24:00+03:00
2025-07-31T18:24:00+03:00
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Фонд "Круг добра" включил болезни глиома низкой степени злокачественности и Ниманна-Пика тип С в перечень заболеваний, с которыми он работает, для пациентов будут закупаться препараты аримокломол и товорафениб, сообщается на сайте фонда. Болезнь Ниманна-Пика – редкое наследственное жизнеугрожающее заболевание из группы лизосомных болезней накопления, она поражает нервную систему, внутренние органы. Глиома низкой степени злокачественности - это опухоль центральной нервной системы. Детские глиомы низкой степени злокачественности (ДГНСЗ) – самые частые опухоли головного мозга. "Экспертным советом фонда принято решение о включении заболевания Ниманна-Пика тип С в перечень заболеваний онда. Также утверждены категорий детей, которым показано назначение указанного лекарственного препарата (аримокломол - ред.)... Экспертным советом фонда принято решение о включении заболевания глиома низкой степени злокачественности в перечень заболеваний фонда. На заседании экспертного совета утверждены категории детей, которым показан препарат (товорафениб (ТН Оджемда) - ред.)", - говорится в сообщении. Уточняется, что экспертный совет фонда также утвердил категории детей, которым показано назначение лекарственного препарата равулизумаб. "На заседании попечительского совета были приняты решения включить в перечни для закупок в перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации, закупаемых фондом, препараты аримокломол, товорафениб, а также сатрализумаб, который был предложен к рассмотрению на заседании экспертного совета в начале месяца", - сообщил фонд.
https://ria.ru/20250730/fas--2032397864.html
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общество
Фонд "Круг добра" расширил перечень заболеваний, с которым работает
"Круг добра" включил две болезни в перечень заболеваний фонда
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Фонд "Круг добра" включил болезни глиома низкой степени злокачественности и Ниманна-Пика тип С в перечень заболеваний, с которыми он работает, для пациентов будут закупаться препараты аримокломол и товорафениб, сообщается на сайте фонда.
Болезнь Ниманна-Пика – редкое наследственное жизнеугрожающее заболевание из группы лизосомных болезней накопления, она поражает нервную систему, внутренние органы. Глиома низкой степени злокачественности - это опухоль центральной нервной системы. Детские глиомы низкой степени злокачественности (ДГНСЗ) – самые частые опухоли головного мозга.
"Экспертным советом фонда принято решение о включении заболевания Ниманна-Пика тип С в перечень заболеваний онда. Также утверждены категорий детей, которым показано назначение указанного лекарственного препарата (аримокломол - ред.)... Экспертным советом фонда принято решение о включении заболевания глиома низкой степени злокачественности в перечень заболеваний фонда. На заседании экспертного совета утверждены категории детей, которым показан препарат (товорафениб (ТН Оджемда) - ред.)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что экспертный совет фонда также утвердил категории детей, которым показано назначение лекарственного препарата равулизумаб.
"На заседании попечительского совета были приняты решения включить в перечни для закупок в перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации, закупаемых фондом, препараты аримокломол, товорафениб, а также сатрализумаб, который был предложен к рассмотрению на заседании экспертного совета в начале месяца", - сообщил фонд.