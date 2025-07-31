https://ria.ru/20250731/festival-2032625293.html

Фестиваль "Ночь Московского спорта" состоится 2 августа

Фестиваль "Ночь Московского спорта" состоится 2 августа - РИА Новости, 31.07.2025

Фестиваль "Ночь Московского спорта" состоится 2 августа

Фестиваль "Ночь Московского спорта", в рамках которого пройдут различные спортивные активности, мастер-классы, показательные выступления, турниры и встречи с... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:02:00+03:00

2025-07-31T15:02:00+03:00

2025-07-31T15:02:00+03:00

москва

фестивали

спорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032616973_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_81935b0235799d6fd2e1a126e74882a0.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Фестиваль "Ночь Московского спорта", в рамках которого пройдут различные спортивные активности, мастер-классы, показательные выступления, турниры и встречи с известными фигуристами, состоится 2 августа, мероприятие организовано Департаментом спорта города Москвы. Гостей фестиваля ожидает более 100 тренировок по 24 видам спорта на 17 площадках в центре столицы. Среди них будут занятия по сайклингу (Пушкинская площадь), полоса препятствий и занятия по джампингу (Кудринская площадь), соревнования по стритбаскету с участием профессионалов (Тверская площадь), шахматные турниры (Театральная площадь), турниры по боксу, воркауту и паркуру (Камергерский переулок). В число фигуристов, которые пообщаются в Ильинском сквере с гостями фестиваля, вошли Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, а также Александра Степанова и Иван Букин. Вечер начнется в 20:00 выступлением Степановой и Букина, последним спикером станет Ягудин, который встретится с поклонниками в 22:00. Зрители фестиваля также смогут присутствовать на батлах по брейк-дансу (Большой Николопесковский переулок), соревнованиях по силовому спорту (Малый Николопесковский переулок), мотофристайл-шоу (Парк Горького), турнирах по настольному теннису (Мясницкая улица), турнирах по настольному футболу и хоккею (Никольская улица) и соревнованиях по городкам (Большая Никитская улица). Все мероприятия будут бесплатными, для участия в некоторых активностях требуется предварительная регистрация.

https://rsport.ria.ru/20250729/medvedeva--2032174011.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, фестивали, спорт