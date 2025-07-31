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Фестиваль "Ночь Московского спорта" состоится 2 августа
Фестиваль "Ночь Московского спорта" состоится 2 августа - РИА Новости, 31.07.2025
Фестиваль "Ночь Московского спорта" состоится 2 августа
Фестиваль "Ночь Московского спорта", в рамках которого пройдут различные спортивные активности, мастер-классы, показательные выступления, турниры и встречи с... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:02:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Фестиваль "Ночь Московского спорта", в рамках которого пройдут различные спортивные активности, мастер-классы, показательные выступления, турниры и встречи с известными фигуристами, состоится 2 августа, мероприятие организовано Департаментом спорта города Москвы. Гостей фестиваля ожидает более 100 тренировок по 24 видам спорта на 17 площадках в центре столицы. Среди них будут занятия по сайклингу (Пушкинская площадь), полоса препятствий и занятия по джампингу (Кудринская площадь), соревнования по стритбаскету с участием профессионалов (Тверская площадь), шахматные турниры (Театральная площадь), турниры по боксу, воркауту и паркуру (Камергерский переулок). В число фигуристов, которые пообщаются в Ильинском сквере с гостями фестиваля, вошли Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, а также Александра Степанова и Иван Букин. Вечер начнется в 20:00 выступлением Степановой и Букина, последним спикером станет Ягудин, который встретится с поклонниками в 22:00. Зрители фестиваля также смогут присутствовать на батлах по брейк-дансу (Большой Николопесковский переулок), соревнованиях по силовому спорту (Малый Николопесковский переулок), мотофристайл-шоу (Парк Горького), турнирах по настольному теннису (Мясницкая улица), турнирах по настольному футболу и хоккею (Никольская улица) и соревнованиях по городкам (Большая Никитская улица). Все мероприятия будут бесплатными, для участия в некоторых активностях требуется предварительная регистрация.
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москва, фестивали, спорт
Фестиваль "Ночь Московского спорта" состоится 2 августа
В столице 2 августа пройдет фестиваль "Ночь Московского спорта"
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Фестиваль "Ночь Московского спорта", в рамках которого пройдут различные спортивные активности, мастер-классы, показательные выступления, турниры и встречи с известными фигуристами, состоится 2 августа, мероприятие организовано Департаментом спорта города Москвы.
Гостей фестиваля ожидает более 100 тренировок по 24 видам спорта на 17 площадках в центре столицы. Среди них будут занятия по сайклингу (Пушкинская площадь), полоса препятствий и занятия по джампингу (Кудринская площадь), соревнования по стритбаскету с участием профессионалов (Тверская площадь), шахматные турниры (Театральная площадь), турниры по боксу, воркауту и паркуру (Камергерский переулок).
В число фигуристов, которые пообщаются в Ильинском сквере с гостями фестиваля, вошли Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, а также Александра Степанова и Иван Букин. Вечер начнется в 20:00 выступлением Степановой и Букина, последним спикером станет Ягудин, который встретится с поклонниками в 22:00.
Зрители фестиваля также смогут присутствовать на батлах по брейк-дансу (Большой Николопесковский переулок), соревнованиях по силовому спорту (Малый Николопесковский переулок), мотофристайл-шоу (Парк Горького), турнирах по настольному теннису (Мясницкая улица), турнирах по настольному футболу и хоккею (Никольская улица) и соревнованиях по городкам (Большая Никитская улица).
Все мероприятия будут бесплатными, для участия в некоторых активностях требуется предварительная регистрация.