https://ria.ru/20250731/evraev-2032723254.html

Губернатор поздравил ярославских десантников с освобождением Часова Яра

Губернатор поздравил ярославских десантников с освобождением Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025

Губернатор поздравил ярославских десантников с освобождением Часова Яра

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил ярославских десантников с освобождением Часова Яра в ДНР. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T21:48:00+03:00

2025-07-31T21:48:00+03:00

2025-07-31T21:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ярославская область

ярославль

михаил евраев

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил ярославских десантников с освобождением Часова Яра в ДНР. Подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в четверг. По данным ведомства, за время проведения операции по освобождению Часова Яра десантниками из Иваново, Костромы и Ярославля пройдено более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и ударных БПЛА ВСУ. "Сегодня состоялось освобождение Часова Яра в ДНР, и большой вклад в это внесли военнослужащие 299-го полка, в составе которого сражаются и жители нашего региона. Поздравляю ребят с успешным выполнением боевых задач и наступающим юбилеем воздушно-десантных войск, которые 2 августа отметят свое 95-летие", - написал Евраев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что Ярославская область поддерживает бойцов на передовой, направляет гуманитарные грузы, снабжает необходимым оборудованием, провизией, техникой и стройматериалами. В Ярославле идет строительство военного городка для 299-го парашютно-десантного полка, рассказал Евраев. В городке разместятся административно-казарменные здания. "Оказываем все необходимое содействие военным строителям, решаем земельные вопросы, помогаем с подключением к инженерной инфраструктуре. Окончание первого этапа работ запланировано уже на следующий год. После завершения строительства здесь будет дислоцироваться прославленное воинское подразделение с более чем 80-летней историей и знаковыми победами", - отметил глава региона. "Готовимся к встрече, ждем бойцов дома живыми, здоровыми и, конечно, с победой!", - добавил он.

https://ria.ru/20250731/voennye-2032716920.html

https://ria.ru/20250731/poteri-2032694050.html

донецкая народная республика

ярославская область

ярославль

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донецкая народная республика, ярославская область, ярославль, михаил евраев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины