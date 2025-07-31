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Губернатор поздравил ярославских десантников с освобождением Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:48 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/evraev-2032723254.html
Губернатор поздравил ярославских десантников с освобождением Часова Яра
Губернатор поздравил ярославских десантников с освобождением Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
Губернатор поздравил ярославских десантников с освобождением Часова Яра
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил ярославских десантников с освобождением Часова Яра в ДНР. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:48:00+03:00
2025-07-31T21:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ярославская область
ярославль
михаил евраев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил ярославских десантников с освобождением Часова Яра в ДНР. Подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в четверг. По данным ведомства, за время проведения операции по освобождению Часова Яра десантниками из Иваново, Костромы и Ярославля пройдено более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и ударных БПЛА ВСУ. "Сегодня состоялось освобождение Часова Яра в ДНР, и большой вклад в это внесли военнослужащие 299-го полка, в составе которого сражаются и жители нашего региона. Поздравляю ребят с успешным выполнением боевых задач и наступающим юбилеем воздушно-десантных войск, которые 2 августа отметят свое 95-летие", - написал Евраев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что Ярославская область поддерживает бойцов на передовой, направляет гуманитарные грузы, снабжает необходимым оборудованием, провизией, техникой и стройматериалами. В Ярославле идет строительство военного городка для 299-го парашютно-десантного полка, рассказал Евраев. В городке разместятся административно-казарменные здания. "Оказываем все необходимое содействие военным строителям, решаем земельные вопросы, помогаем с подключением к инженерной инфраструктуре. Окончание первого этапа работ запланировано уже на следующий год. После завершения строительства здесь будет дислоцироваться прославленное воинское подразделение с более чем 80-летней историей и знаковыми победами", - отметил глава региона. "Готовимся к встрече, ждем бойцов дома живыми, здоровыми и, конечно, с победой!", - добавил он.
https://ria.ru/20250731/voennye-2032716920.html
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донецкая народная республика
ярославская область
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донецкая народная республика, ярославская область, ярославль, михаил евраев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Губернатор поздравил ярославских десантников с освобождением Часова Яра

Евраев поздравил ярославских десантников с освобождением Часова Яра в ДНР

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил ярославских десантников с освобождением Часова Яра в ДНР.
Подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в четверг. По данным ведомства, за время проведения операции по освобождению Часова Яра десантниками из Иваново, Костромы и Ярославля пройдено более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и ударных БПЛА ВСУ.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Российские военные преодолели укрепрайоны ВСУ под Часовым Яром
Вчера, 20:35
"Сегодня состоялось освобождение Часова Яра в ДНР, и большой вклад в это внесли военнослужащие 299-го полка, в составе которого сражаются и жители нашего региона. Поздравляю ребят с успешным выполнением боевых задач и наступающим юбилеем воздушно-десантных войск, которые 2 августа отметят свое 95-летие", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что Ярославская область поддерживает бойцов на передовой, направляет гуманитарные грузы, снабжает необходимым оборудованием, провизией, техникой и стройматериалами.
В Ярославле идет строительство военного городка для 299-го парашютно-десантного полка, рассказал Евраев. В городке разместятся административно-казарменные здания.
"Оказываем все необходимое содействие военным строителям, решаем земельные вопросы, помогаем с подключением к инженерной инфраструктуре. Окончание первого этапа работ запланировано уже на следующий год. После завершения строительства здесь будет дислоцироваться прославленное воинское подразделение с более чем 80-летней историей и знаковыми победами", - отметил глава региона.
"Готовимся к встрече, ждем бойцов дома живыми, здоровыми и, конечно, с победой!", - добавил он.
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Вчера, 18:40
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЯрославская областьЯрославльМихаил ЕвраевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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