https://ria.ru/20250731/efimov-2032448405.html

Ефимов: 336 проектов КРТ в Москве создадут 954 тысяч рабочих мест

Ефимов: 336 проектов КРТ в Москве создадут 954 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 31.07.2025

Ефимов: 336 проектов КРТ в Москве создадут 954 тысяч рабочих мест

Реализация 336 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве обеспечит создание 954 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:12:00+03:00

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2025-07-31T11:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Реализация 336 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве обеспечит создание 954 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Во всех административных округах столицы в рамках 336 проектов комплексного развития территорий на земельных участках площадью более 4,2 тысячи гектаров построят свыше 68,3 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате в городе появится свыше 954 тысяч рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он отметил, что размер инвестиций в площадки достигнет 22,7 триллиона рублей, бюджет города получит 6,5 триллиона рублей.При этом, как добавил Ефимов, из всего объема на производственную и общественно-деловую недвижимость придется 29,4 миллиона квадратных метров (43%).Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал пятилетии программы КРТ в городе.

https://ria.ru/20250730/efimov-2032325576.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы