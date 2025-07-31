https://ria.ru/20250731/durov-2032682192.html

Расследование дела Павла Дурова продолжается, сообщила прокуратура Парижа

Расследование дела Павла Дурова продолжается, сообщила прокуратура Парижа - РИА Новости, 31.07.2025

Расследование дела Павла Дурова продолжается, сообщила прокуратура Парижа

Расследование дела основателя мессенджера Telegram Павла Дурова еще продолжается, сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа, отвечая на вопрос о возможности... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:56:00+03:00

2025-07-31T17:56:00+03:00

2025-07-31T18:30:00+03:00

в мире

париж

павел дуров

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ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Расследование дела основателя мессенджера Telegram Павла Дурова еще продолжается, сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа, отвечая на вопрос о возможности досудебного решения по этому делу. "Судебное расследование все еще продолжается", - ответили в прокуратуре на вопрос, возможно ли досудебное решение по делу Дурова. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что адвокаты Дурова подали ходатайство об отмене дела против него в Парижский апелляционный суд. В понедельник состоялся третий допрос бизнесмена по существу, он продлился почти десять часов.Согласно сообщению одного из адвокатов Дурова, слова которого приводит газета Figaro, этот допрос "позволил дать дополнительные объяснения, свидетельствующие о несостоятельности расследуемых фактов". Он отметил, что защита "решительно оспаривает законность предъявленного нашему подзащитному обвинения и многочисленные следственные действия, проведенные с нарушением национального и европейского законодательства". По его словам, адвокаты "подали несколько апелляций, чтобы обеспечить соблюдение закона".С 10 июля французские следователи ослабили меры судебного контроля в отношении Дурова. Ему разрешено покидать Францию сроком на две недели для поездок в Дубай, где проживают родственники бизнесмена и расположены офисы Telegram. Он обязан заранее уведомлять следственного судью об отъезде.Дуров находится во Франции с конца августа 2024 года. Согласно действовавшим мерам судебного контроля, ему было запрещено покидать страну, он был обязан отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю. В марте власти Франции позволили ему совершить поездку в Дубай на несколько недель, однако это было сделано в порядке исключения. После этого в мае Дурову не разрешили посетить США для встречи с инвесторами и Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum.Как указывала газета Monde, после задержания Дурова и введения судебного надзора Telegram удалил ряд функций и заблокировал ключевые слова, которые открывали доступ к каналам, продающим оружие, наркотики или детскую порнографию. Компания также стала более регулярно реагировать на судебные постановления, передавая по запросу IP-адреса пользователей, нарушивших закон.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года.Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В конце августа 2024 года Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро.

https://ria.ru/20250731/durov-1968735141.html

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в мире, париж, павел дуров