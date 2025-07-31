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Расследование дела Павла Дурова продолжается, сообщила прокуратура Парижа - РИА Новости, 31.07.2025
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17:56 31.07.2025 (обновлено: 18:30 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/durov-2032682192.html
Расследование дела Павла Дурова продолжается, сообщила прокуратура Парижа
Расследование дела Павла Дурова продолжается, сообщила прокуратура Парижа - РИА Новости, 31.07.2025
Расследование дела Павла Дурова продолжается, сообщила прокуратура Парижа
Расследование дела основателя мессенджера Telegram Павла Дурова еще продолжается, сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа, отвечая на вопрос о возможности... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:56:00+03:00
2025-07-31T18:30:00+03:00
в мире
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ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Расследование дела основателя мессенджера Telegram Павла Дурова еще продолжается, сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа, отвечая на вопрос о возможности досудебного решения по этому делу. "Судебное расследование все еще продолжается", - ответили в прокуратуре на вопрос, возможно ли досудебное решение по делу Дурова. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что адвокаты Дурова подали ходатайство об отмене дела против него в Парижский апелляционный суд. В понедельник состоялся третий допрос бизнесмена по существу, он продлился почти десять часов.Согласно сообщению одного из адвокатов Дурова, слова которого приводит газета Figaro, этот допрос "позволил дать дополнительные объяснения, свидетельствующие о несостоятельности расследуемых фактов". Он отметил, что защита "решительно оспаривает законность предъявленного нашему подзащитному обвинения и многочисленные следственные действия, проведенные с нарушением национального и европейского законодательства". По его словам, адвокаты "подали несколько апелляций, чтобы обеспечить соблюдение закона".С 10 июля французские следователи ослабили меры судебного контроля в отношении Дурова. Ему разрешено покидать Францию сроком на две недели для поездок в Дубай, где проживают родственники бизнесмена и расположены офисы Telegram. Он обязан заранее уведомлять следственного судью об отъезде.Дуров находится во Франции с конца августа 2024 года. Согласно действовавшим мерам судебного контроля, ему было запрещено покидать страну, он был обязан отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю. В марте власти Франции позволили ему совершить поездку в Дубай на несколько недель, однако это было сделано в порядке исключения. После этого в мае Дурову не разрешили посетить США для встречи с инвесторами и Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum.Как указывала газета Monde, после задержания Дурова и введения судебного надзора Telegram удалил ряд функций и заблокировал ключевые слова, которые открывали доступ к каналам, продающим оружие, наркотики или детскую порнографию. Компания также стала более регулярно реагировать на судебные постановления, передавая по запросу IP-адреса пользователей, нарушивших закон.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года.Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В конце августа 2024 года Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро.
https://ria.ru/20250731/durov-1968735141.html
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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в мире, париж, павел дуров
В мире, Париж, Павел Дуров
Расследование дела Павла Дурова продолжается, сообщила прокуратура Парижа

Прокуратура Парижа: расследование дела Павла Дурова еще продолжается

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Расследование дела основателя мессенджера Telegram Павла Дурова еще продолжается, сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа, отвечая на вопрос о возможности досудебного решения по этому делу.
"Судебное расследование все еще продолжается", - ответили в прокуратуре на вопрос, возможно ли досудебное решение по делу Дурова.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что адвокаты Дурова подали ходатайство об отмене дела против него в Парижский апелляционный суд.
В понедельник состоялся третий допрос бизнесмена по существу, он продлился почти десять часов.
Согласно сообщению одного из адвокатов Дурова, слова которого приводит газета Figaro, этот допрос "позволил дать дополнительные объяснения, свидетельствующие о несостоятельности расследуемых фактов". Он отметил, что защита "решительно оспаривает законность предъявленного нашему подзащитному обвинения и многочисленные следственные действия, проведенные с нарушением национального и европейского законодательства". По его словам, адвокаты "подали несколько апелляций, чтобы обеспечить соблюдение закона".
С 10 июля французские следователи ослабили меры судебного контроля в отношении Дурова. Ему разрешено покидать Францию сроком на две недели для поездок в Дубай, где проживают родственники бизнесмена и расположены офисы Telegram. Он обязан заранее уведомлять следственного судью об отъезде.
Дуров находится во Франции с конца августа 2024 года. Согласно действовавшим мерам судебного контроля, ему было запрещено покидать страну, он был обязан отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю. В марте власти Франции позволили ему совершить поездку в Дубай на несколько недель, однако это было сделано в порядке исключения. После этого в мае Дурову не разрешили посетить США для встречи с инвесторами и Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum.
Как указывала газета Monde, после задержания Дурова и введения судебного надзора Telegram удалил ряд функций и заблокировал ключевые слова, которые открывали доступ к каналам, продающим оружие, наркотики или детскую порнографию. Компания также стала более регулярно реагировать на судебные постановления, передавая по запросу IP-адреса пользователей, нарушивших закон.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года.
Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В конце августа 2024 года Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 14:48
 
В миреПарижПавел Дуров
 
 
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