https://ria.ru/20250731/dron-2032679714.html

Украинский дрон атаковал велосипедиста в Курской области

Украинский дрон атаковал велосипедиста в Курской области - РИА Новости, 31.07.2025

Украинский дрон атаковал велосипедиста в Курской области

Украинский дрон атаковал ехавшего на велосипеде мирного жителя в курском Беловском районе, пострадавший с осколочным ранением доставлен в больницу, сообщил врио РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:49:00+03:00

2025-07-31T17:49:00+03:00

2025-07-31T17:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

беловский район

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 31 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал ехавшего на велосипеде мирного жителя в курском Беловском районе, пострадавший с осколочным ранением доставлен в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Ещё один раненый мирный житель в приграничье. Вражеский дрон атаковал мужчину, который ехал на велосипеде в селе Долгие Буды Беловского района. В результате удара 56-летний местный житель получил осколочное ранение правого бедра", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что мужчина доставлен в Курскую областную больницу. "Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить его на ноги. Вновь прошу каждого: пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье! Это всё ещё крайне опасно", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20250730/robot-2032255683.html

беловский район

курская область

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беловский район, курская область, александр хинштейн