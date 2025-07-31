https://ria.ru/20250731/dron-2032679714.html
Украинский дрон атаковал велосипедиста в Курской области
Украинский дрон атаковал велосипедиста в Курской области - РИА Новости, 31.07.2025
Украинский дрон атаковал велосипедиста в Курской области
Украинский дрон атаковал ехавшего на велосипеде мирного жителя в курском Беловском районе, пострадавший с осколочным ранением доставлен в больницу, сообщил врио РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:49:00+03:00
2025-07-31T17:49:00+03:00
2025-07-31T17:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
беловский район
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
КУРСК, 31 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал ехавшего на велосипеде мирного жителя в курском Беловском районе, пострадавший с осколочным ранением доставлен в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Ещё один раненый мирный житель в приграничье. Вражеский дрон атаковал мужчину, который ехал на велосипеде в селе Долгие Буды Беловского района. В результате удара 56-летний местный житель получил осколочное ранение правого бедра", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что мужчина доставлен в Курскую областную больницу. "Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить его на ноги. Вновь прошу каждого: пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье! Это всё ещё крайне опасно", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20250730/robot-2032255683.html
беловский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9843a3e7912bb910e5688bff4649cdcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беловский район, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн
Украинский дрон атаковал велосипедиста в Курской области
Хинштейн: дрон ВСУ атаковал ехавшего на велосипеде жителя Курской области