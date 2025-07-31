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Украинский дрон атаковал велосипедиста в Курской области - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:49 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/dron-2032679714.html
Украинский дрон атаковал велосипедиста в Курской области
Украинский дрон атаковал велосипедиста в Курской области - РИА Новости, 31.07.2025
Украинский дрон атаковал велосипедиста в Курской области
Украинский дрон атаковал ехавшего на велосипеде мирного жителя в курском Беловском районе, пострадавший с осколочным ранением доставлен в больницу, сообщил врио РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:49:00+03:00
2025-07-31T17:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
беловский район
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 31 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал ехавшего на велосипеде мирного жителя в курском Беловском районе, пострадавший с осколочным ранением доставлен в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Ещё один раненый мирный житель в приграничье. Вражеский дрон атаковал мужчину, который ехал на велосипеде в селе Долгие Буды Беловского района. В результате удара 56-летний местный житель получил осколочное ранение правого бедра", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что мужчина доставлен в Курскую областную больницу. "Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить его на ноги. Вновь прошу каждого: пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье! Это всё ещё крайне опасно", - добавил губернатор.
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беловский район
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беловский район, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн
Украинский дрон атаковал велосипедиста в Курской области

Хинштейн: дрон ВСУ атаковал ехавшего на велосипеде жителя Курской области

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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КУРСК, 31 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал ехавшего на велосипеде мирного жителя в курском Беловском районе, пострадавший с осколочным ранением доставлен в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Ещё один раненый мирный житель в приграничье. Вражеский дрон атаковал мужчину, который ехал на велосипеде в селе Долгие Буды Беловского района. В результате удара 56-летний местный житель получил осколочное ранение правого бедра", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что мужчина доставлен в Курскую областную больницу.
"Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить его на ноги. Вновь прошу каждого: пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье! Это всё ещё крайне опасно", - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБеловский районКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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