https://ria.ru/20250731/donbass-2032670532.html

"Решающая битва". Что начнется на фронте после освобождения Часова Яра

"Решающая битва". Что начнется на фронте после освобождения Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025

"Решающая битва". Что начнется на фронте после освобождения Часова Яра

Расположенный на господствующей высоте Часов Яр долго был крепким орешком, подступиться к нему было непросто. Освободив город, российская армия получила ключ к... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:57:00+03:00

2025-07-31T17:57:00+03:00

2025-07-31T19:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

константиновка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

сво

спецоперация

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Расположенный на господствующей высоте Часов Яр долго был крепким орешком, подступиться к нему было непросто. Освободив город, российская армия получила ключ к значимому логистическому узлу ВСУ, через который снабжается значительная часть донбасской группировки противника. О том, куда двинутся войска после важной победы, — в материале РИА Новости.Бои за Часов ЯрПродвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город расположен почти вплотную к Артемовску и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Освободить его оказалось непросто из-за сложной местности, ландшафта и перепада высот.Противник особенно сильно цеплялся за промзону огнеупорного комбината и высотки на западе города. Чтобы выбить оттуда ВСУ, потребовалось немало времени: пришлось действовать прицельно и методично. В результате Южной группировке войск удалось завладеть стратегически важным городом.Часов Яр, находящийся на высоте 254 метров над уровнем моря, вэсэушники пытались удержать любой ценой, перебрасывая большие резервы. И неслучайно: отсюда открывается путь к крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской. А также к Константиновке.ВСУ превратили город в огромный укрепрайон, причем готовились заранее. "С лета 2023-го, как только остатки ВСУ вышли из Бахмута, они стали возводить новую фортецию в Часовом Яре и на подступах. Начали закапываться с помощью техники в самом городе и лесополосах на окраинах", — объяснил РИА Новости замкомандира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Вестер.За время операции по освобождению российские бойцы прошли под непрерывным огнем украинских артиллерии и беспилотников более 20 километров. Кроме того, вывели из города 65 мирных жителей, сообщает Минобороны.Особый вклад в освобождение — у бойцов 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной, орденов Кутузова и Александра Невского дивизии. Смелость, отвагу и высокий профессионализм десантников отметил министр обороны Андрей Белоусов.Им удалось не только перехватить инициативу на земле, но и развить успех в битве за воздушную логистику."Мы нашли противодействие ударным дронам "Баба-яга", которые летали днем и ночью, не давая штурмовым группам продвигаться. Нарушаем доставки провизии, планы по их минированию, по их сбросам, по атакам на наших бойцов, — объяснил в комментарии агентству оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным Тони. — У них началась паника: гроза, так скажем, неба оказалась не такой уж грозой, а вполне себе легко взрывающейся в воздухе целью. Сейчас у них наше противодействие вызывает истерику и паранойю"."Были удивлены"Одна из сложностей при штурме — канал Северский Донец — Донбасс, за которым находится основная часть города. Пленные вэсэушники в беседе с корреспондентом РИА Новости признавались, что вынужденно оставались на позициях месяцами безвылазно, несмотря на риск попасть в окружение.Так, однажды боец российской 4-й отдельной мотострелковой бригады в одиночку пленил двух солдат ВСУ, окопавшись рядом с водоканалом, уже взятым под контроль российскими войсками."Кричит: "Будете сдаваться?" А я в этот момент чеку из гранаты вытащил, ждал, когда он спустится в окоп. Гранату в итоге отбросил подальше в сторону — и сдались, — рассказывал пленный. — К трубе шли под обстрелом, кругом все в минах. Удивлен тому, как ко мне относились: одели, обули, ели вместе, оборудовали спальное место, поделились матрасами и теплыми спальниками. Раньше мы только и слышали, что над пленными издеваются".Сперва российские войска выбили ВСУ из района водоканала, расположенного на востоке города, а затем двинулись на запад. Так, силами подразделений армии зачищено более 4200 зданий, уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА, уточняет Минобороны России. Потери ВСУ составили около 7,5 тысячи военных, 11 танков, 55 бронированных машин. Взято в плен около 50 украинских военнослужащих. Сейчас операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Вместе с тем штурмовые подразделения шаг за шагом продолжают движение вперед.Крупный узел обороныСледующая цель — Константиновка, что в низине. Этот город в Краматорском районе считается центром стекольной промышленности Украины. Также здесь есть несколько крупных металлургических и машиностроительных предприятий, химический завод, экстрактно-кожевенный комбинат.Как показал опыт Мариуполя, Авдеевки и Северодонецка, противник зачастую превращает промзоны в долговременные узлы обороны. Это усложняет штурм. Не исключено, что будет использована тактика изоляции поля боя, которая неоднократно срабатывала на других направлениях: окружить населенный пункт, перерезать логистику, вынудив тем самым вэсэушников капитулировать или же пойти на прорыв.Константиновка наравне с соседней Дружковкой — ключ к Славянско-Краматорской агломерации с населением около 400 тысяч человек. Там располагаются штабы, арсеналы и тыловые структуры всей украинской группировки в Донбассе. Их утрата — разгром ВСУ. В командовании украинской армии это понимают и потому будут цепляться за каждый опорный пункт.Битва за Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск станет решающей в освобождении ДНР. Их потеря серьезно ударит по экономике Украины, значительно ослабит промышленный потенциал.Эти города имеют и огромное символическое значение для обеих сторон: именно отсюда весной 2014-го началось освобождение Донбасса.

донбасс

константиновка

донецкая народная республика

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

донбасс, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, сво, спецоперация