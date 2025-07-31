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В МИД назвали бойкот конференции ООН по Палестине выбором США - РИА Новости, 31.07.2025
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07:36 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/diplomatiya-2032507741.html
В МИД назвали бойкот конференции ООН по Палестине выбором США
В МИД назвали бойкот конференции ООН по Палестине выбором США - РИА Новости, 31.07.2025
В МИД назвали бойкот конференции ООН по Палестине выбором США
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал бойкот конференции ООН по Палестине Израилем, США и рядом других стран "их выбором". РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:36:00+03:00
2025-07-31T07:36:00+03:00
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ООН, 31 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал бойкот конференции ООН по Палестине Израилем, США и рядом других стран "их выбором". Ранее официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что конференция по Палестине "несвоевременна и непродуктивна". По ее словам, это может привести к продлению войны и помешать усилиям по установлению мира. "Действительно, на ней не были представлены ряд государств, включая США, Израиль и другие государства. Это их выбор, это их позиция, но мне кажется, что с точки зрения обсуждения существа вопросов, принятия предложений и рекомендаций для нахождения справедливого долгосрочного урегулирования палестино-израильского конфликта, это, конечно, не сказалось на продуктивности работы", - заявил Вершинин российским журналистам в ООН. Он отметил, что в МИД РФ считали и считают, "что Соединенные Штаты Америки являются важным участником любого ближневосточного процесса, тем более процесса, направленного на мирное урегулирование". "Мы надеемся, что рано или поздно этот процесс будет включать в себя всех тех, кто искренне заинтересован в прочном мире на Ближнем Востоке", - сказал заместитель министра. Конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства ранее на этой неделе прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ее председателями стали Франция и Саудовская Аравия. Конференция по созданию палестинского государства стала крупнейшей международной инициативой за последние годы, нацеленной на ближневосточное урегулирование.
https://ria.ru/20250731/palestina-2032484555.html
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в мире, россия, сша, палестина, сергей вершинин, оон, государственный департамент сша
В мире, Россия, США, Палестина, Сергей Вершинин, ООН, Государственный департамент США
В МИД назвали бойкот конференции ООН по Палестине выбором США

Замглавы МИД Вершинин назвал бойкот конференции ООН по Палестине выбором США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России. Архивное фото
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ООН, 31 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал бойкот конференции ООН по Палестине Израилем, США и рядом других стран "их выбором".
Ранее официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что конференция по Палестине "несвоевременна и непродуктивна". По ее словам, это может привести к продлению войны и помешать усилиям по установлению мира.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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"Действительно, на ней не были представлены ряд государств, включая США, Израиль и другие государства. Это их выбор, это их позиция, но мне кажется, что с точки зрения обсуждения существа вопросов, принятия предложений и рекомендаций для нахождения справедливого долгосрочного урегулирования палестино-израильского конфликта, это, конечно, не сказалось на продуктивности работы", - заявил Вершинин российским журналистам в ООН.
Он отметил, что в МИД РФ считали и считают, "что Соединенные Штаты Америки являются важным участником любого ближневосточного процесса, тем более процесса, направленного на мирное урегулирование".
"Мы надеемся, что рано или поздно этот процесс будет включать в себя всех тех, кто искренне заинтересован в прочном мире на Ближнем Востоке", - сказал заместитель министра.
Конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства ранее на этой неделе прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ее председателями стали Франция и Саудовская Аравия. Конференция по созданию палестинского государства стала крупнейшей международной инициативой за последние годы, нацеленной на ближневосточное урегулирование.
Берн, Швейцария - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Швейцарии заявили о необходимости создания государства Палестины
28 июля, 12:19
 
В миреРоссияСШАПалестинаСергей ВершининООНГосударственный департамент США
 
 
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