https://ria.ru/20250731/diplomatiya-2032507741.html

В МИД назвали бойкот конференции ООН по Палестине выбором США

В МИД назвали бойкот конференции ООН по Палестине выбором США - РИА Новости, 31.07.2025

В МИД назвали бойкот конференции ООН по Палестине выбором США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал бойкот конференции ООН по Палестине Израилем, США и рядом других стран "их выбором". РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:36:00+03:00

2025-07-31T07:36:00+03:00

2025-07-31T07:36:00+03:00

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ООН, 31 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал бойкот конференции ООН по Палестине Израилем, США и рядом других стран "их выбором". Ранее официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что конференция по Палестине "несвоевременна и непродуктивна". По ее словам, это может привести к продлению войны и помешать усилиям по установлению мира. "Действительно, на ней не были представлены ряд государств, включая США, Израиль и другие государства. Это их выбор, это их позиция, но мне кажется, что с точки зрения обсуждения существа вопросов, принятия предложений и рекомендаций для нахождения справедливого долгосрочного урегулирования палестино-израильского конфликта, это, конечно, не сказалось на продуктивности работы", - заявил Вершинин российским журналистам в ООН. Он отметил, что в МИД РФ считали и считают, "что Соединенные Штаты Америки являются важным участником любого ближневосточного процесса, тем более процесса, направленного на мирное урегулирование". "Мы надеемся, что рано или поздно этот процесс будет включать в себя всех тех, кто искренне заинтересован в прочном мире на Ближнем Востоке", - сказал заместитель министра. Конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства ранее на этой неделе прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ее председателями стали Франция и Саудовская Аравия. Конференция по созданию палестинского государства стала крупнейшей международной инициативой за последние годы, нацеленной на ближневосточное урегулирование.

https://ria.ru/20250731/palestina-2032484555.html

https://ria.ru/20250728/palestina-2031888266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, палестина, сергей вершинин, оон, государственный департамент сша