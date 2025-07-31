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Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения, заявил Вершинин - РИА Новости, 31.07.2025
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07:04 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/diplomatiya-2032504386.html
Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения, заявил Вершинин
Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения, заявил Вершинин - РИА Новости, 31.07.2025
Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения, заявил Вершинин
Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения и доступ РФ к дипломатической собственности, но "конкретных результатов" пока нет, сообщил замглавы МИД... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:04:00+03:00
2025-07-31T07:04:00+03:00
в мире
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сергей вершинин
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ООН, 31 июл - РИА Новости. Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения и доступ РФ к дипломатической собственности, но "конкретных результатов" пока нет, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин. "Все эти вопросы, которые вы назвали (возобновление авиасообщение, доступ РФ к дипсобственности - ред.), они стоят на повестке дня, они обсуждаются. Конкретных результатов, я считаю, надо добиваться, пока их нет", - сказал Вершинин российским журналистам. В начале июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед Вашингтоном, отклик пока минимальный, но Москва не откладывает этот вопрос "в долгий ящик".
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), сергей вершинин, сергей рябков
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Вершинин, Сергей Рябков
Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения, заявил Вершинин

Москва и Вашингтон обсуждают доступ России к дипломатической собственности

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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ООН, 31 июл - РИА Новости. Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения и доступ РФ к дипломатической собственности, но "конкретных результатов" пока нет, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
"Все эти вопросы, которые вы назвали (возобновление авиасообщение, доступ РФ к дипсобственности - ред.), они стоят на повестке дня, они обсуждаются. Конкретных результатов, я считаю, надо добиваться, пока их нет", - сказал Вершинин российским журналистам.
В начале июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед Вашингтоном, отклик пока минимальный, но Москва не откладывает этот вопрос "в долгий ящик".
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