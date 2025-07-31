https://ria.ru/20250731/diplomatiya-2032504386.html

Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения, заявил Вершинин

Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения, заявил Вершинин - РИА Новости, 31.07.2025

Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения, заявил Вершинин

Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения и доступ РФ к дипломатической собственности, но "конкретных результатов" пока нет, сообщил замглавы МИД... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:04:00+03:00

2025-07-31T07:04:00+03:00

2025-07-31T07:04:00+03:00

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сергей вершинин

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ООН, 31 июл - РИА Новости. Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения и доступ РФ к дипломатической собственности, но "конкретных результатов" пока нет, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин. "Все эти вопросы, которые вы назвали (возобновление авиасообщение, доступ РФ к дипсобственности - ред.), они стоят на повестке дня, они обсуждаются. Конкретных результатов, я считаю, надо добиваться, пока их нет", - сказал Вершинин российским журналистам. В начале июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед Вашингтоном, отклик пока минимальный, но Москва не откладывает этот вопрос "в долгий ящик".

https://ria.ru/20250730/ugrozy-2032389512.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, сша, вашингтон (штат), сергей вершинин, сергей рябков