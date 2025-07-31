https://ria.ru/20250731/diplomatiya-2032504386.html
Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения, заявил Вершинин
Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения, заявил Вершинин - РИА Новости, 31.07.2025
Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения, заявил Вершинин
Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения и доступ РФ к дипломатической собственности, но "конкретных результатов" пока нет, сообщил замглавы МИД... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:04:00+03:00
2025-07-31T07:04:00+03:00
2025-07-31T07:04:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
сергей вершинин
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825485154_0:672:2048:1824_1920x0_80_0_0_f501e1d48a0d124372a2537731314ea1.jpg
ООН, 31 июл - РИА Новости. Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения и доступ РФ к дипломатической собственности, но "конкретных результатов" пока нет, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин. "Все эти вопросы, которые вы назвали (возобновление авиасообщение, доступ РФ к дипсобственности - ред.), они стоят на повестке дня, они обсуждаются. Конкретных результатов, я считаю, надо добиваться, пока их нет", - сказал Вершинин российским журналистам. В начале июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед Вашингтоном, отклик пока минимальный, но Москва не откладывает этот вопрос "в долгий ящик".
https://ria.ru/20250730/ugrozy-2032389512.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825485154_0:480:2048:2016_1920x0_80_0_0_0fb094d10f0a34d709cc2907e3aaee8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), сергей вершинин, сергей рябков
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Вершинин, Сергей Рябков
Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения, заявил Вершинин
Москва и Вашингтон обсуждают доступ России к дипломатической собственности