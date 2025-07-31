https://ria.ru/20250731/chernyshenko-2032727918.html

Чернышенко рассказал, что стихи артековца переложат на музыку

Чернышенко рассказал, что стихи артековца переложат на музыку - РИА Новости, 31.07.2025

Чернышенко рассказал, что стихи артековца переложат на музыку

Стихи юного артековца из Пятигорска Никиты Гоголева, посвященные 80-летию Победы, попробуют положить на музыку молодые композиторы арт-кластера "Таврида Арт",... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T22:40:00+03:00

2025-07-31T22:40:00+03:00

2025-07-31T22:40:00+03:00

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республика крым

дмитрий чернышенко

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АРТЕК (Крым), 31 июл - РИА Новости. Стихи юного артековца из Пятигорска Никиты Гоголева, посвященные 80-летию Победы, попробуют положить на музыку молодые композиторы арт-кластера "Таврида Арт", заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Гоголев прочитал отрывок своего стихотворения на встрече артековцев–финалистов "Большой перемены" среди школьников 5-7 классов с Чернышенко. "Стихи, которые ты прочитал, очень высокого уровня... Давайте попробуем стихи положить на музыку. Там очень хороший ритм, мне кажется, из этого может получиться песня... Я буду на "Таврида арт" (арт-кластер в Крыму – ред.), если не против, давай возьмем твои стихи и покажем их молодым композиторам. Договорились?" - сказал Чернышенко мальчику. Тот ответил согласием. Гоголев отметил, что стихи - умирающий жанр, но они, по его мнению, являются посланием в будущее, именно с помощью стихов можно судить о том, что интересовало и волновало людей в прошлом. Фестиваль молодого искусства "Таврида арт" пройдет в седьмой раз с 1 по 3 августа в Крыму в арт-кластере "Таврида" и соберет тысячи участников и зрителей со всей России, сообщила пресс-служба фестиваля.

https://ria.ru/20250731/chernyshenko-2032701365.html

https://ria.ru/20250731/putin-2032723450.html

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общество, россия, республика крым, дмитрий чернышенко