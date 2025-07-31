https://ria.ru/20250731/brechalov-2032596152.html

Александр Бречалов заявил о важности сохранения удмуртского языка

Александр Бречалов заявил о важности сохранения удмуртского языка - РИА Новости, 31.07.2025

Александр Бречалов заявил о важности сохранения удмуртского языка

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что сохранение удмуртского языка является крайне важной, стратегической задачей для республики, сообщили в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:25:00+03:00

2025-07-31T14:25:00+03:00

2025-07-31T14:25:00+03:00

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 31 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что сохранение удмуртского языка является крайне важной, стратегической задачей для республики, сообщили в пресс-службе руководителя региона. По данным пресс-службы, Бречалов встретился с председателем Всеудмуртской ассоциации "Удмурт Кенеш" и постоянной комиссии Государственного Совета республики по культуре, туризму и национальной политике Андреем Ураськиным. Организация является одной из самых крупных в регионе, в 2026 году ей исполнится 35 лет. "Год всегда начинается у нас с возложения цветов к памятнику Кузебая Герда в честь его дня рождения. Молодёжь активно участвует в "Гердовских чтениях". Эту личность мы уже открыли для жителей и истории, сейчас идёт работа по части сподвижников: Иосифа Наговицына, Трокая Борисова, Михаила Прокопьева. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне провели конференцию о женщинах-удмуртках, которые внесли свой вклад в ее приближение", – приводятся слова Ураськина. Он добавил, что в республике ежегодно проходят национальные праздники Гербер, Выль, Тол келян. Мероприятия организуют и для городских жителей, чтобы они могли ближе познакомиться с удмуртским языком и традициями, изучать их. Он отметил своих коллег с ассоциации, которые пишут проекты и направляют заявки на федеральные грантовые конкурсы. В 2024 году поддержку получили 7 проектов на общую сумму более 4 миллионов рублей. "Победителем одного из грантовых конкурсов является проект "Билингва". Он помогает детям 2-10 лет вместе с родителями изучать удмуртский, татарский и марийский языки с помощью творческих встреч и выездных мероприятий. Авторами проекта подготовлены 15 аудиоподкастов и 6 вебинаров по билингвальному воспитанию. За 2024-2025 годы он охватил 484 ребенка - билингва с родителями, 120 педагогов, что соответствует целям нацпроекта "Семья", который проводится по решению президента страны Владимира Путина", - говорится в релизе. Еще один крупный проект – Большой удмуртский диктант, который прошел уже в 14-й раз. Каждый год организаторы увеличивают количество площадок, потому что интерес к участию в нем у жителей республики растет. По последним данным, диктант написал 3101 житель шести регионов страны, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Самому младшему участнику было 8 лет, а старшему – 100, сообщает пресс-служба. "Вы вместе с ассоциацией работаете активно и результативно. Сохранение языка – крайне важная, стратегическая задача для республики. Чтобы продвигать его среди молодёжи, на удмуртском озвучивают остановки в общественном транспорте, Яндекс Переводчик содержит более 100 тысяч слов, обучается нейросетевая модель GigaChat. Так мы упаковываем информацию для молодёжи в привычный им сейчас формат. Если они этим живут, то нам нужно использовать все современные форматы", – цитирует пресс-служба Бречалов. По данным удмуртских властей, отделения "Удмурт Кенеш" действуют во всех городах и районах республики. В ассоциацию также входят совет женщин-удмурток "Удмурт нылкышно кенеш", общество "Дэмен", молодёжная организация "Шунды", Национальный центр закамских удмуртов, автономии народа в Башкирии, Татарстане, Марий Эл, Кировской, Свердловской, Томской областях, Пермском крае, Москве, Санкт-Петербурге, Нижневартовске.

https://ria.ru/20250730/internet-2032352633.html

https://ria.ru/20250729/brechalov-2032218091.html

удмуртская республика (удмуртия)

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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)