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Президент Бразилии обвинил США в вмешательстве в бразильское правосудие

Президент Бразилии обвинил США в вмешательстве в бразильское правосудие - РИА Новости, 31.07.2025

Президент Бразилии обвинил США в вмешательстве в бразильское правосудие

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в соцсети X назвал санкции США против судьи верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораиса вмешательством в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T03:27:00+03:00

2025-07-31T03:27:00+03:00

2025-07-31T03:27:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в соцсети X назвал санкции США против судьи верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораиса вмешательством в бразильское правосудие. Ранее министерство финансов США включило ди Мораиса в санкционный список в рамках так называемого "глобального акта Магнитского", обвинив его в "репрессивной кампании цензуры, произвольных задержаниях и политизированных уголовных делах, в том числе против бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару". Доказательства в поддержку этих утверждений не были представлены. "Вмешательство американского правительства в бразильское правосудие недопустимо", - написал лидер Бразилии. Он подчеркнул, что бразильское правительство "солидарно с судьей верховного суда Алешандри ди Мораисом". "Одной из основ демократии и уважения прав человека в Бразилии является независимость судебной власти, и любая попытка ее ослабления представляет угрозу самому демократическому строю", - добавил Лула да Силва. Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году. США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему могут применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.

https://ria.ru/20250707/briks-2027782959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бразилия, сша, бразилиа, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, евросоюз