https://ria.ru/20250731/biznes-2032663790.html

В Кремле ответили на вопрос о возвращении бизнеса США в Россию

В Кремле ответили на вопрос о возвращении бизнеса США в Россию - РИА Новости, 31.07.2025

В Кремле ответили на вопрос о возвращении бизнеса США в Россию

Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, в этом плане нечего "ставить на паузу", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:02:00+03:00

2025-07-31T17:02:00+03:00

2025-07-31T17:21:00+03:00

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, в этом плане нечего "ставить на паузу", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, поэтому нечего ставить на паузу. Сейчас летний период, и многие наблюдатели и аналитики уже не знают, откуда черпать вдохновение", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать звучащие мнения о том, что процесс возвращения американского бизнеса в Россию "поставлен на паузу".

https://ria.ru/20250731/peskov-2032670004.html

россия

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2025

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россия, дмитрий песков