https://ria.ru/20250731/biznes-2032663790.html
В Кремле ответили на вопрос о возвращении бизнеса США в Россию
В Кремле ответили на вопрос о возвращении бизнеса США в Россию - РИА Новости, 31.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о возвращении бизнеса США в Россию
Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, в этом плане нечего "ставить на паузу", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:02:00+03:00
2025-07-31T17:02:00+03:00
2025-07-31T17:21:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, в этом плане нечего "ставить на паузу", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, поэтому нечего ставить на паузу. Сейчас летний период, и многие наблюдатели и аналитики уже не знают, откуда черпать вдохновение", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать звучащие мнения о том, что процесс возвращения американского бизнеса в Россию "поставлен на паузу".
https://ria.ru/20250731/peskov-2032670004.html
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россия, дмитрий песков
В Кремле ответили на вопрос о возвращении бизнеса США в Россию
Песков: никакого процесса возвращения бизнеса США в Россию не было