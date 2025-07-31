https://ria.ru/20250731/berdzhess-2032643029.html
Ежегодно Австралия теряет минимум восемь миллиардов долларов из-за шпионажа
Ежегодно Австралия теряет минимум восемь миллиардов долларов из-за шпионажа - РИА Новости, 31.07.2025
Ежегодно Австралия теряет минимум восемь миллиардов долларов из-за шпионажа
Деятельность иностранных разведывательных служб ежегодно наносит ущерб Австралии как минимум в 8 миллиардов долларов США, об этом сообщил генеральный директор... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:04:00+03:00
2025-07-31T16:04:00+03:00
2025-07-31T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Деятельность иностранных разведывательных служб ежегодно наносит ущерб Австралии как минимум в 8 миллиардов долларов США, об этом сообщил генеральный директор Службы разведки и безопасности Австралии (ASIO) Майк Берджесс. По его словам, которые приводит телеканал ABC, в первом национальном отчете, подготовленном ASIO и Австралийским институтом криминологии, сумма ущерба от деятельности иностранных спецслужб в 2023-2024 финансовом году оценивается как минимум в 12,5 миллиарда австралийских долларов (8 миллиардов долларов США). Как подчеркнул Берджесс, за последние три года австралийская разведка пресекла 24 масштабные операции по шпионажу и иностранному вмешательству - это больше, чем за восемь предыдущих лет вместе взятых. По уточнению главы ASIO, иностранные разведки пытаются получить доступ к информации, связанной с секретными военными объектами, а также стремятся установить сотрудничество с исследователями, работающими над секретными технологиями, в том числе связанными с военным партнерством AUKUS (в нем также участвуют Великобритания и США) "Государства занимаются шпионажем на беспрецедентном уровне, с беспрецедентной изощренностью... ASIO фиксирует, что все больше австралийцев подвергаются целенаправленным - и все более агрессивным - атакам, чем когда-либо", - заявил Берджесс. При этом он не уточнил, какие конкретно страны участвуют в новых шпионских операциях против Австралии, но чаще всего, по его словам, встречаются Китай, Россия и Иран. В феврале Берджесс во время презентации ежегодного отчета Службы разведки и безопасности Австралии подчеркнул, что иностранные спецслужбы пытаются получить сведения о военном потенциале страны, а военные подвергаются преследованию. В частности, им направляли замаскированные под подарки устройства для слежения. По словам Берджесса, в ближайшие пять лет австралийская система обороны столкнется с ростом угроз шпионажа, иностранного вмешательства и потенциального саботажа.
https://ria.ru/20250725/britanija-2031289705.html
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в мире, австралия
Ежегодно Австралия теряет минимум восемь миллиардов долларов из-за шпионажа
Берджесс: Австралия ежегодно теряет минимум $8 млрд из-за иностранного шпионажа
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Деятельность иностранных разведывательных служб ежегодно наносит ущерб Австралии как минимум в 8 миллиардов долларов США, об этом сообщил генеральный директор Службы разведки и безопасности Австралии (ASIO) Майк Берджесс.
По его словам, которые приводит телеканал ABC
, в первом национальном отчете, подготовленном ASIO и Австралийским институтом криминологии, сумма ущерба от деятельности иностранных спецслужб в 2023-2024 финансовом году оценивается как минимум в 12,5 миллиарда австралийских долларов (8 миллиардов долларов США
).
Как подчеркнул Берджесс, за последние три года австралийская разведка пресекла 24 масштабные операции по шпионажу и иностранному вмешательству - это больше, чем за восемь предыдущих лет вместе взятых.
По уточнению главы ASIO, иностранные разведки пытаются получить доступ к информации, связанной с секретными военными объектами, а также стремятся установить сотрудничество с исследователями, работающими над секретными технологиями, в том числе связанными с военным партнерством AUKUS (в нем также участвуют Великобритания
и США)
"Государства занимаются шпионажем на беспрецедентном уровне, с беспрецедентной изощренностью... ASIO фиксирует, что все больше австралийцев подвергаются целенаправленным - и все более агрессивным - атакам, чем когда-либо", - заявил Берджесс.
При этом он не уточнил, какие конкретно страны участвуют в новых шпионских операциях против Австралии
, но чаще всего, по его словам, встречаются Китай
, Россия
и Иран
.
В феврале Берджесс во время презентации ежегодного отчета Службы разведки и безопасности Австралии подчеркнул, что иностранные спецслужбы пытаются получить сведения о военном потенциале страны, а военные подвергаются преследованию. В частности, им направляли замаскированные под подарки устройства для слежения. По словам Берджесса, в ближайшие пять лет австралийская система обороны столкнется с ростом угроз шпионажа, иностранного вмешательства и потенциального саботажа.