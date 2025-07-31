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Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса - РИА Новости, 31.07.2025
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18:19 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/belousov-2032687886.html
Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса
Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса - РИА Новости, 31.07.2025
Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса Кхамлиенгом Утхакайсоном, отметив, что страны развивают отношения в области... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:19:00+03:00
2025-07-31T18:19:00+03:00
в мире
лаос
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса Кхамлиенгом Утхакайсоном, отметив, что страны развивают отношения в области военного сотрудничества, сообщили в министерстве. "Наши страны связывает многолетняя дружба и сотрудничество. Лаос является нашим стратегическим партнером... Мы динамично развиваем отношения в области обороны, военного, военно-технического сотрудничества, регулярно проводим совместные тренировки. У нас есть масштабные проекты в области гуманитарного разминирования, медицины, топографии, военного образования, подготовки кадров", – приводятся в сообщении слова Белоусова.
https://ria.ru/20250731/laos-2032402797.html
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в мире, лаос, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Лаос, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса

Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса Утхакайсоном

© Фото : Минобороны России/TelegramГлава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса Кхамлиенгом Утхакайсоном
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса Кхамлиенгом Утхакайсоном - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Минобороны России/Telegram
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса Кхамлиенгом Утхакайсоном
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса Кхамлиенгом Утхакайсоном, отметив, что страны развивают отношения в области военного сотрудничества, сообщили в министерстве.
"Наши страны связывает многолетняя дружба и сотрудничество. Лаос является нашим стратегическим партнером... Мы динамично развиваем отношения в области обороны, военного, военно-технического сотрудничества, регулярно проводим совместные тренировки. У нас есть масштабные проекты в области гуманитарного разминирования, медицины, топографии, военного образования, подготовки кадров", – приводятся в сообщении слова Белоусова.
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