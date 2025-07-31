https://ria.ru/20250731/belousov-2032687886.html

Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса

Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса - РИА Новости, 31.07.2025

Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса Кхамлиенгом Утхакайсоном, отметив, что страны развивают отношения в области... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:19:00+03:00

2025-07-31T18:19:00+03:00

2025-07-31T18:19:00+03:00

в мире

лаос

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса Кхамлиенгом Утхакайсоном, отметив, что страны развивают отношения в области военного сотрудничества, сообщили в министерстве. "Наши страны связывает многолетняя дружба и сотрудничество. Лаос является нашим стратегическим партнером... Мы динамично развиваем отношения в области обороны, военного, военно-технического сотрудничества, регулярно проводим совместные тренировки. У нас есть масштабные проекты в области гуманитарного разминирования, медицины, топографии, военного образования, подготовки кадров", – приводятся в сообщении слова Белоусова.

https://ria.ru/20250731/laos-2032402797.html

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в мире, лаос, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)