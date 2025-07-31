Минск сообщил о продолжении контактов с Вашингтоном
Рыбаков: контакты Белоруссии с администрацией президента США продолжаются
Дворец Независимости в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что контакты с госдепом и администрацией президента США продолжаются, готовятся очередные шаги с обеих сторон.
"Процесс продолжается. Мы в постоянном контакте с представителями госдепартамента, с руководством госдепартамента, с представителями администрации президента США, с Советом национальной безопасности. И консультации продолжаются, продолжаются переговоры, готовятся очередные шаги, назовем это так, с обеих сторон", - сказал Рыбаков в эфире телеканала "Беларусь".
Он подчеркнул, что "все очень плодотворно развивается".
"Просто с учетом бурных событий во всем мире и большой занятостью всех увлеченных не так быстро идет процесс, как хотелось бы, но он идет, я могу вас заверить, он идет", - заявил белорусский дипломат.
Как пояснила журналист телеканала, Рыбаков участвовал в недавних переговорах белорусского президента со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом и "после этой командировки в Минск" по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко "диалог с госдепом Рыбаков продолжит".
Президент Белоруссии в конце июня встретился со спецпосланником президента США по Украине. Позднее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа помиловал 14 человек, отбывавших наказание в республике. Среди помилованных - в основном иностранцы (два гражданина Японии, три гражданина Польши, два - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США), но есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность.