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Минск сообщил о продолжении контактов с Вашингтоном - РИА Новости, 31.07.2025
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22:08 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/belorussiya-2032725132.html
Минск сообщил о продолжении контактов с Вашингтоном
Минск сообщил о продолжении контактов с Вашингтоном - РИА Новости, 31.07.2025
Минск сообщил о продолжении контактов с Вашингтоном
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что контакты с госдепом и администрацией президента США продолжаются, готовятся очередные шаги с обеих... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:08:00+03:00
2025-07-31T22:08:00+03:00
в мире
сша
белоруссия
валентин рыбаков
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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что контакты с госдепом и администрацией президента США продолжаются, готовятся очередные шаги с обеих сторон. "Процесс продолжается. Мы в постоянном контакте с представителями госдепартамента, с руководством госдепартамента, с представителями администрации президента США, с Советом национальной безопасности. И консультации продолжаются, продолжаются переговоры, готовятся очередные шаги, назовем это так, с обеих сторон", - сказал Рыбаков в эфире телеканала "Беларусь". Он подчеркнул, что "все очень плодотворно развивается". "Просто с учетом бурных событий во всем мире и большой занятостью всех увлеченных не так быстро идет процесс, как хотелось бы, но он идет, я могу вас заверить, он идет", - заявил белорусский дипломат. Как пояснила журналист телеканала, Рыбаков участвовал в недавних переговорах белорусского президента со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом и "после этой командировки в Минск" по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко "диалог с госдепом Рыбаков продолжит". Президент Белоруссии в конце июня встретился со спецпосланником президента США по Украине. Позднее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа помиловал 14 человек, отбывавших наказание в республике. Среди помилованных - в основном иностранцы (два гражданина Японии, три гражданина Польши, два - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США), но есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность.
https://ria.ru/20250731/lukashenko--2032580175.html
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в мире, сша, белоруссия, валентин рыбаков
В мире, США, Белоруссия, Валентин Рыбаков
Минск сообщил о продолжении контактов с Вашингтоном

Рыбаков: контакты Белоруссии с администрацией президента США продолжаются

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДворец Независимости в Минске
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что контакты с госдепом и администрацией президента США продолжаются, готовятся очередные шаги с обеих сторон.
"Процесс продолжается. Мы в постоянном контакте с представителями госдепартамента, с руководством госдепартамента, с представителями администрации президента США, с Советом национальной безопасности. И консультации продолжаются, продолжаются переговоры, готовятся очередные шаги, назовем это так, с обеих сторон", - сказал Рыбаков в эфире телеканала "Беларусь".
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Он подчеркнул, что "все очень плодотворно развивается".
"Просто с учетом бурных событий во всем мире и большой занятостью всех увлеченных не так быстро идет процесс, как хотелось бы, но он идет, я могу вас заверить, он идет", - заявил белорусский дипломат.
Как пояснила журналист телеканала, Рыбаков участвовал в недавних переговорах белорусского президента со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом и "после этой командировки в Минск" по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко "диалог с госдепом Рыбаков продолжит".
Президент Белоруссии в конце июня встретился со спецпосланником президента США по Украине. Позднее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа помиловал 14 человек, отбывавших наказание в республике. Среди помилованных - в основном иностранцы (два гражданина Японии, три гражданина Польши, два - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США), но есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность.
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