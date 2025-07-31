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Белоруссия готова принять трудовых мигрантов, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.07.2025
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16:35 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/belorussiya-2032653346.html
Белоруссия готова принять трудовых мигрантов, заявил Лукашенко
Белоруссия готова принять трудовых мигрантов, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.07.2025
Белоруссия готова принять трудовых мигрантов, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова принять у себя тех трудовых мигрантов, кто действительно готов работать и уважает... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:35:00+03:00
2025-07-31T16:35:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова принять у себя тех трудовых мигрантов, кто действительно готов работать и уважает государство. Лукашенко ранее заявил, что в республику необходимо привлекать мигрантов, чтобы не допустить существенного дефицита трудовых ресурсов. "Это не значит, что любой к нам приедет и будет творить все то, что ему захочется. Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать. И последнее слово в этом должны сказать послы в тех государствах, откуда они сюда приедут", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на совещании с белорусскими дипломатами. Его слова приводит агентство Белта. Лукашенко отметил, что все находящиеся в стране сейчас на контроле, их видят. "Должен сказать, что на сегодняшний день - я лично этим интересуюсь - мы не имеем никаких претензий к ним", - сказал он. Президент напомнил, что есть и другая альтернатива - надо силами самих белорусских граждан в три раза повысить производительность труда, чтобы успешно конкурировать на соседних рынках. "В любом трудовом коллективе надо спросить: "Готовы к этому?" Если готовы, не берите никаких мигрантов. Если вам надо - приглашайте. Гарантируйте им безопасность, равные права, но требование одно: трудиться, давать результат", - подчеркнул президент.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Белоруссия готова принять трудовых мигрантов, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск готов принять трудолюбивых и уважающих страну мигрантов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова принять у себя тех трудовых мигрантов, кто действительно готов работать и уважает государство.
Лукашенко ранее заявил, что в республику необходимо привлекать мигрантов, чтобы не допустить существенного дефицита трудовых ресурсов.
"Это не значит, что любой к нам приедет и будет творить все то, что ему захочется. Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать. И последнее слово в этом должны сказать послы в тех государствах, откуда они сюда приедут", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на совещании с белорусскими дипломатами. Его слова приводит агентство Белта.
Лукашенко отметил, что все находящиеся в стране сейчас на контроле, их видят. "Должен сказать, что на сегодняшний день - я лично этим интересуюсь - мы не имеем никаких претензий к ним", - сказал он.
Президент напомнил, что есть и другая альтернатива - надо силами самих белорусских граждан в три раза повысить производительность труда, чтобы успешно конкурировать на соседних рынках.
"В любом трудовом коллективе надо спросить: "Готовы к этому?" Если готовы, не берите никаких мигрантов. Если вам надо - приглашайте. Гарантируйте им безопасность, равные права, но требование одно: трудиться, давать результат", - подчеркнул президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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Вчера, 13:33
 
В миреБелоруссияМинскАлександр Лукашенко
 
 
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