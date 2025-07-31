https://ria.ru/20250731/belorussiya-2032653346.html
Белоруссия готова принять трудовых мигрантов, заявил Лукашенко
Белоруссия готова принять трудовых мигрантов, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.07.2025
Белоруссия готова принять трудовых мигрантов, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова принять у себя тех трудовых мигрантов, кто действительно готов работать и уважает... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:35:00+03:00
2025-07-31T16:35:00+03:00
2025-07-31T16:35:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025825071_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0f8b6a2ae677e8f185a9a3b321298979.jpg
МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова принять у себя тех трудовых мигрантов, кто действительно готов работать и уважает государство. Лукашенко ранее заявил, что в республику необходимо привлекать мигрантов, чтобы не допустить существенного дефицита трудовых ресурсов. "Это не значит, что любой к нам приедет и будет творить все то, что ему захочется. Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать. И последнее слово в этом должны сказать послы в тех государствах, откуда они сюда приедут", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на совещании с белорусскими дипломатами. Его слова приводит агентство Белта. Лукашенко отметил, что все находящиеся в стране сейчас на контроле, их видят. "Должен сказать, что на сегодняшний день - я лично этим интересуюсь - мы не имеем никаких претензий к ним", - сказал он. Президент напомнил, что есть и другая альтернатива - надо силами самих белорусских граждан в три раза повысить производительность труда, чтобы успешно конкурировать на соседних рынках. "В любом трудовом коллективе надо спросить: "Готовы к этому?" Если готовы, не берите никаких мигрантов. Если вам надо - приглашайте. Гарантируйте им безопасность, равные права, но требование одно: трудиться, давать результат", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20250731/lukashenko--2032580175.html
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025825071_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b5605061e9f9ebc40bb8b03e11dc85a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Белоруссия готова принять трудовых мигрантов, заявил Лукашенко
Лукашенко: Минск готов принять трудолюбивых и уважающих страну мигрантов
МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова принять у себя тех трудовых мигрантов, кто действительно готов работать и уважает государство.
Лукашенко
ранее заявил, что в республику необходимо привлекать мигрантов, чтобы не допустить существенного дефицита трудовых ресурсов.
"Это не значит, что любой к нам приедет и будет творить все то, что ему захочется. Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать. И последнее слово в этом должны сказать послы в тех государствах, откуда они сюда приедут", - сказал Лукашенко в четверг в Минске
на совещании с белорусскими дипломатами. Его слова приводит агентство Белта.
Лукашенко отметил, что все находящиеся в стране сейчас на контроле, их видят. "Должен сказать, что на сегодняшний день - я лично этим интересуюсь - мы не имеем никаких претензий к ним", - сказал он.
Президент напомнил, что есть и другая альтернатива - надо силами самих белорусских граждан в три раза повысить производительность труда, чтобы успешно конкурировать на соседних рынках.
"В любом трудовом коллективе надо спросить: "Готовы к этому?" Если готовы, не берите никаких мигрантов. Если вам надо - приглашайте. Гарантируйте им безопасность, равные права, но требование одно: трудиться, давать результат", - подчеркнул президент.