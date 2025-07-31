https://ria.ru/20250731/balashikha-2032719744.html

В Балашихе ликвидировали открытое горение

В Балашихе ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 31.07.2025

В Балашихе ликвидировали открытое горение

Открытое горение на пожаре в подмосковной Балашихе ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T21:03:00+03:00

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2025-07-31T21:09:00+03:00

происшествия

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Открытое горение на пожаре в подмосковной Балашихе ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что кровля многоквартирного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в подмосковной Балашихе, идет эвакуация жильцов. Позднее РИА Новости в пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 550 квадратных метров."На пожаре в Подмосковье открытое горение ликвидировано. С жильцами дома на месте пожара работают психологи МЧС России. Причину пожара установят дознаватели ведомства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250731/balashikha-2032689798.html

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, балашиха, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)