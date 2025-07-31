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Пожарные спасли маломобильную женщину из горящего дома в Балашихе - РИА Новости, 31.07.2025
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17:42 31.07.2025 (обновлено: 18:37 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/balashiha-2032678900.html
Пожарные спасли маломобильную женщину из горящего дома в Балашихе
Пожарные спасли маломобильную женщину из горящего дома в Балашихе - РИА Новости, 31.07.2025
Пожарные спасли маломобильную женщину из горящего дома в Балашихе
Пожарные МЧС спасли маломобильную женщину с четвертого этажа горящего жилого дома в подмосковной Балашихе, всего спасены три человека, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:42:00+03:00
2025-07-31T18:37:00+03:00
происшествия
балашиха
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожарные МЧС спасли маломобильную женщину с четвертого этажа горящего жилого дома в подмосковной Балашихе, всего спасены три человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Огнеборцы МЧС спасли еще одного человека на пожаре в Балашихе. Пожарные на руках спустили с 4-го этажа маломобильную женщину", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250731/mchs-2032649406.html
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происшествия, балашиха, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашиха, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные спасли маломобильную женщину из горящего дома в Балашихе

В Балашихе спасли маломобильную женщину с четвертого этажа горящего дома

© МЧС Московской области/TelegramТушение пожара в Балашихе
Тушение пожара в Балашихе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© МЧС Московской области/Telegram
Тушение пожара в Балашихе
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожарные МЧС спасли маломобильную женщину с четвертого этажа горящего жилого дома в подмосковной Балашихе, всего спасены три человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Огнеборцы МЧС спасли еще одного человека на пожаре в Балашихе. Пожарные на руках спустили с 4-го этажа маломобильную женщину", - говорится в сообщении.
Пожар в Балашихе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В Балашихе вспыхнул пожар в многоквартирном доме, погиб человек
Вчера, 16:23
 
ПроисшествияБалашихаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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