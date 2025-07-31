https://ria.ru/20250731/balashiha-2032678900.html

Пожарные спасли маломобильную женщину из горящего дома в Балашихе

Пожарные спасли маломобильную женщину из горящего дома в Балашихе - РИА Новости, 31.07.2025

Пожарные спасли маломобильную женщину из горящего дома в Балашихе

Пожарные МЧС спасли маломобильную женщину с четвертого этажа горящего жилого дома в подмосковной Балашихе, всего спасены три человека, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:42:00+03:00

2025-07-31T17:42:00+03:00

2025-07-31T18:37:00+03:00

происшествия

балашиха

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожарные МЧС спасли маломобильную женщину с четвертого этажа горящего жилого дома в подмосковной Балашихе, всего спасены три человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Огнеборцы МЧС спасли еще одного человека на пожаре в Балашихе. Пожарные на руках спустили с 4-го этажа маломобильную женщину", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250731/mchs-2032649406.html

балашиха

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происшествия, балашиха, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)