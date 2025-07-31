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Контракты на 308 млрд рублей заключила Москва с региональными поставщиками - РИА Новости, 31.07.2025
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Твой бизнес
 
09:15 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/bagreeva-2032437711.html
Контракты на 308 млрд рублей заключила Москва с региональными поставщиками
Контракты на 308 млрд рублей заключила Москва с региональными поставщиками - РИА Новости, 31.07.2025
Контракты на 308 млрд рублей заключила Москва с региональными поставщиками
За первое полугодие столичные заказчики заключили с региональными поставщиками контракты на сумму 308 миллиардов рублей, данный показатель на 66% больше, чем за РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:15:00+03:00
2025-07-31T09:15:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. За первое полугодие столичные заказчики заключили с региональными поставщиками контракты на сумму 308 миллиардов рублей, данный показатель на 66% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Как уточнила заммэра, столица ведет активное взаимодействие с бизнесменами из других субъектов России в рамках федзакона № 44-ФЗ."В январе–июне 2025 года столичные заказчики заключили с региональными поставщиками более 61 тысячи контрактов на сумму 308 миллиардов рублей. Это на 66% превысило объем сделок в первом полугодии прошлого года. Чаще всего московские организации приобретали в регионах строительные услуги, медицинские изделия и лекарства, транспортные средства и запчасти, стройматериалы, а также охранные и противопожарные услуги. На эти позиции пришлось почти 82% от общей суммы контрактов", - подчеркнула руководитель департамента, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Как уточняется, совместная работа с региональными поставщиками удобна всем. Так, бизнесменам открывается более широкий рынок сбыта, тем самым они могут масштабировать свое дело. При этом заказчики могут выбрать товар высокого качества по более низкой цене. Эти факторы помогают оперативно удовлетворять текущие потребности и экономить бюджетные деньги.По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, самыми частыми поставщиками столицы являются бизнесмены из Подмосковья, Ярославской, Владимирской областей, а еще из Татарстана и Петербурга. С указанными предпринимателями столица заключила 34,5 тысячи контрактов, их общая сумма составила 264,2 миллиарда рублей, данный показатель составляет 86% от общего объема заключенных контрактов с региональными поставщиками.Столичная контрактная система стабильно показывает высокую эффективность. Москва является лидером Национального рейтинга прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса московский госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса, отметили в пресс-службе ДЭПР.Ранее Багреева сообщала, что за первые шесть месяцев текущего года бизнесмены заключили на Портале поставщиков Москвы примерно 45 тысяч контрактов по итогам котировочных сессий с использованием торгового бота, сумма контрактов составила почти 7 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250730/bagreeva-2032230490.html
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москва, мария багреева, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Москва, Мария Багреева, Твой бизнес – новости
Контракты на 308 млрд рублей заключила Москва с региональными поставщиками

Багреева: объем закупок Москвы в регионах в 1 полугодии составил 308 млрд рублей

© Фото : пресс-служба Департамента экономической политики и развития города МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. За первое полугодие столичные заказчики заключили с региональными поставщиками контракты на сумму 308 миллиардов рублей, данный показатель на 66% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Как уточнила заммэра, столица ведет активное взаимодействие с бизнесменами из других субъектов России в рамках федзакона № 44-ФЗ.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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"В январе–июне 2025 года столичные заказчики заключили с региональными поставщиками более 61 тысячи контрактов на сумму 308 миллиардов рублей. Это на 66% превысило объем сделок в первом полугодии прошлого года. Чаще всего московские организации приобретали в регионах строительные услуги, медицинские изделия и лекарства, транспортные средства и запчасти, стройматериалы, а также охранные и противопожарные услуги. На эти позиции пришлось почти 82% от общей суммы контрактов", - подчеркнула руководитель департамента, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
Как уточняется, совместная работа с региональными поставщиками удобна всем. Так, бизнесменам открывается более широкий рынок сбыта, тем самым они могут масштабировать свое дело. При этом заказчики могут выбрать товар высокого качества по более низкой цене. Эти факторы помогают оперативно удовлетворять текущие потребности и экономить бюджетные деньги.
По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, самыми частыми поставщиками столицы являются бизнесмены из Подмосковья, Ярославской, Владимирской областей, а еще из Татарстана и Петербурга. С указанными предпринимателями столица заключила 34,5 тысячи контрактов, их общая сумма составила 264,2 миллиарда рублей, данный показатель составляет 86% от общего объема заключенных контрактов с региональными поставщиками.
Столичная контрактная система стабильно показывает высокую эффективность. Москва является лидером Национального рейтинга прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса московский госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса, отметили в пресс-службе ДЭПР.
Ранее Багреева сообщала, что за первые шесть месяцев текущего года бизнесмены заключили на Портале поставщиков Москвы примерно 45 тысяч контрактов по итогам котировочных сессий с использованием торгового бота, сумма контрактов составила почти 7 миллиардов рублей.
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Твой бизнесМоскваМария БагрееваТвой бизнес – новости
 
 
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