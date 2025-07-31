https://ria.ru/20250731/bagazh-2032512254.html
Во Внуково пассажирам рейса Turkish Airlines выдали весь задержанный багаж
Во Внуково пассажирам рейса Turkish Airlines выдали весь задержанный багаж - РИА Новости, 31.07.2025
Во Внуково пассажирам рейса Turkish Airlines выдали весь задержанный багаж
Аэропорт "Внуково" выдал пассажирам рейса TK-3168 авиакомпании Turkish Airlines из Антальи весь задержанный багаж, сообщила авиагавань. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T08:52:00+03:00
2025-07-31T08:52:00+03:00
2025-07-31T08:52:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" выдал пассажирам рейса TK-3168 авиакомпании Turkish Airlines из Антальи весь задержанный багаж, сообщила авиагавань. Ранее, вечером 30 июля, там сообщили, что 33 единицы багажа не были загружены на рейс TK-3168 из Антальи. "Уважаемые пассажиры, ожидавшие досылочный рейс TK-3168 из Антальи (фактическое время прибытия 2.08 31.07.2025). Сообщаем, что выдача багажа завершена. Все пассажиры получили свои вещи в полном объеме", - говорится в сообщении аэропорта в четверг. Turkish Airlines уже не в первый раз задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию.
https://ria.ru/20250729/avia-2032235612.html
https://ria.ru/20250615/bagazh-2022901769.html
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turkish airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анталья (провинция), россия, общество
Turkish Airlines, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Анталья (провинция), Россия, Общество
Во Внуково пассажирам рейса Turkish Airlines выдали весь задержанный багаж
Аэропорт Внуково выдал пассажирам рейса Turkish Airlines весь задержанный багаж