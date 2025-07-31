https://ria.ru/20250731/bagazh-2032512254.html

Во Внуково пассажирам рейса Turkish Airlines выдали весь задержанный багаж

Во Внуково пассажирам рейса Turkish Airlines выдали весь задержанный багаж - РИА Новости, 31.07.2025

Во Внуково пассажирам рейса Turkish Airlines выдали весь задержанный багаж

Аэропорт "Внуково" выдал пассажирам рейса TK-3168 авиакомпании Turkish Airlines из Антальи весь задержанный багаж, сообщила авиагавань. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T08:52:00+03:00

2025-07-31T08:52:00+03:00

2025-07-31T08:52:00+03:00

turkish airlines

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анталья (провинция)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" выдал пассажирам рейса TK-3168 авиакомпании Turkish Airlines из Антальи весь задержанный багаж, сообщила авиагавань. Ранее, вечером 30 июля, там сообщили, что 33 единицы багажа не были загружены на рейс TK-3168 из Антальи. "Уважаемые пассажиры, ожидавшие досылочный рейс TK-3168 из Антальи (фактическое время прибытия 2.08 31.07.2025). Сообщаем, что выдача багажа завершена. Все пассажиры получили свои вещи в полном объеме", - говорится в сообщении аэропорта в четверг. Turkish Airlines уже не в первый раз задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию.

https://ria.ru/20250729/avia-2032235612.html

https://ria.ru/20250615/bagazh-2022901769.html

анталья (провинция)

россия

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turkish airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анталья (провинция), россия, общество