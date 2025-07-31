Рейтинг@Mail.ru
Во Внуково пассажирам рейса Turkish Airlines выдали весь задержанный багаж - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/bagazh-2032512254.html
Во Внуково пассажирам рейса Turkish Airlines выдали весь задержанный багаж
Во Внуково пассажирам рейса Turkish Airlines выдали весь задержанный багаж - РИА Новости, 31.07.2025
Во Внуково пассажирам рейса Turkish Airlines выдали весь задержанный багаж
Аэропорт "Внуково" выдал пассажирам рейса TK-3168 авиакомпании Turkish Airlines из Антальи весь задержанный багаж, сообщила авиагавань. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T08:52:00+03:00
2025-07-31T08:52:00+03:00
turkish airlines
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
анталья (провинция)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269164_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_404df11965b554f015a6e028406179af.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" выдал пассажирам рейса TK-3168 авиакомпании Turkish Airlines из Антальи весь задержанный багаж, сообщила авиагавань. Ранее, вечером 30 июля, там сообщили, что 33 единицы багажа не были загружены на рейс TK-3168 из Антальи. "Уважаемые пассажиры, ожидавшие досылочный рейс TK-3168 из Антальи (фактическое время прибытия 2.08 31.07.2025). Сообщаем, что выдача багажа завершена. Все пассажиры получили свои вещи в полном объеме", - говорится в сообщении аэропорта в четверг. Turkish Airlines уже не в первый раз задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию.
https://ria.ru/20250729/avia-2032235612.html
https://ria.ru/20250615/bagazh-2022901769.html
анталья (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269164_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_79951073466ce5b53cb99345c9405db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
turkish airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анталья (провинция), россия, общество
Turkish Airlines, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Анталья (провинция), Россия, Общество
Во Внуково пассажирам рейса Turkish Airlines выдали весь задержанный багаж

Аэропорт Внуково выдал пассажирам рейса Turkish Airlines весь задержанный багаж

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" выдал пассажирам рейса TK-3168 авиакомпании Turkish Airlines из Антальи весь задержанный багаж, сообщила авиагавань.
Ранее, вечером 30 июля, там сообщили, что 33 единицы багажа не были загружены на рейс TK-3168 из Антальи.
Самолет авиакомпании Turkish airlines - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В Анталье пассажиров рейса Turkish Airlines эвакуировали по надувным трапам
29 июля, 21:35
"Уважаемые пассажиры, ожидавшие досылочный рейс TK-3168 из Антальи (фактическое время прибытия 2.08 31.07.2025). Сообщаем, что выдача багажа завершена. Все пассажиры получили свои вещи в полном объеме", - говорится в сообщении аэропорта в четверг.
Turkish Airlines уже не в первый раз задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию.
Электронное табло в зале вылета терминала А аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Во Внуково объяснили задержку багажа Turkish Airlines
15 июня, 05:58
 
Turkish AirlinesФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Анталья (провинция)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала