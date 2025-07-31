https://ria.ru/20250731/avstralija-2032578807.html

На севере Австралии нашли самое тяжелое насекомое в стране

На севере Австралии нашли самое тяжелое насекомое в стране - РИА Новости, 31.07.2025

На севере Австралии нашли самое тяжелое насекомое в стране

Самое тяжелое насекомое Австралии, вес которого превышает 40 граммов, было обнаружено в тропических лесах штата Квинсленд, сообщает австралийский телеканал ABC. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:30:00+03:00

2025-07-31T13:30:00+03:00

2025-07-31T13:30:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Самое тяжелое насекомое Австралии, вес которого превышает 40 граммов, было обнаружено в тропических лесах штата Квинсленд, сообщает австралийский телеканал ABC. "Крупное и ранее неизвестное насекомое-палочник было найдено в туманных лесах на крайнем севере штата Квинсленд и, вероятно, это самое тяжелое насекомое в Австралии", - сообщает телеканал. Новый вид получил название Acrophylla alta, а его вес достигает 44 граммов, и обычно эти насекомые обитают в высокогорных лесах, преимущественно в кронах деревьев. Как сообщает телеканал, отправившиеся на поиски ученые-энтомологи обнаружили самку этого насекомого на высоте около 900 метров, позже они нашли еще двух, однако самца пока отыскать не удалось. "Мы изучили ее яйца после того, как она отложила несколько штук, и тогда окончательно убедились, что это новый вид", - приводит телеканал слова одного из исследователей Кука Эммотта. По его словам, ранее самым тяжелым насекомым в Австралии считался гигантский роющий таракан, вес которого не превышает 30 граммов.

https://ria.ru/20250114/avstraliya-1993729868.html

https://ria.ru/20250114/pauk-1993704313.html

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в мире, австралия, квинсленд