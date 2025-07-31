На севере Австралии нашли самое тяжелое насекомое в стране
Самое тяжелое насекомое Австралии обнаружили в тропических лесах штата Квинсленд
© James Cook UniversityНасекомое-палочник, найденное в лесах на крайнем севере штата Квинсленд
© James Cook University
Насекомое-палочник, найденное в лесах на крайнем севере штата Квинсленд
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Самое тяжелое насекомое Австралии, вес которого превышает 40 граммов, было обнаружено в тропических лесах штата Квинсленд, сообщает австралийский телеканал ABC.
"Крупное и ранее неизвестное насекомое-палочник было найдено в туманных лесах на крайнем севере штата Квинсленд и, вероятно, это самое тяжелое насекомое в Австралии", - сообщает телеканал.
В Австралии закрыли пляжи из-за странных шаров
14 января, 20:00
Новый вид получил название Acrophylla alta, а его вес достигает 44 граммов, и обычно эти насекомые обитают в высокогорных лесах, преимущественно в кронах деревьев.
Как сообщает телеканал, отправившиеся на поиски ученые-энтомологи обнаружили самку этого насекомого на высоте около 900 метров, позже они нашли еще двух, однако самца пока отыскать не удалось.
"Мы изучили ее яйца после того, как она отложила несколько штук, и тогда окончательно убедились, что это новый вид", - приводит телеканал слова одного из исследователей Кука Эммотта.
По его словам, ранее самым тяжелым насекомым в Австралии считался гигантский роющий таракан, вес которого не превышает 30 граммов.
В Австралии открыли подвид самого опасного в мире паука
14 января, 17:44