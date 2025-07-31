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Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии попал на видео - РИА Новости, 31.07.2025
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15:49 31.07.2025 (обновлено: 17:03 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/attraktsion-2032639018.html
Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии попал на видео
Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии попал на видео - РИА Новости, 31.07.2025
Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии попал на видео
В Сети появилось видео обрушения аттракциона "360 градусов" в парке развлечений в районе Аль-Хада саудовского города Таиф. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:49:00+03:00
2025-07-31T17:03:00+03:00
саудовская аравия
в мире
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео обрушения аттракциона "360 градусов" в парке развлечений в районе Аль-Хада саудовского города Таиф.На кадрах видно, что центральная часть конструкции внезапно надломилась, что привело к ее моментальному падению вместе с посетителями. При этом аттракцион, сильно раскачиваясь, разломился пополам. Огромная конструкция с людьми упала на землю, одного человека отбросило на несколько метров.Местные СМИ сообщили о том, что в результате инцидента пострадали 23 человека. Трое из них получили серьезные травмы.
https://ria.ru/20250628/kran-2026000623.html
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Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии
Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии был снят на видео
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саудовская аравия, в мире
Саудовская Аравия, В мире
Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии попал на видео

Падение аттракциона с людьми в Саудовской Аравии попало на видео

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео обрушения аттракциона "360 градусов" в парке развлечений в районе Аль-Хада саудовского города Таиф.
На кадрах видно, что центральная часть конструкции внезапно надломилась, что привело к ее моментальному падению вместе с посетителями. При этом аттракцион, сильно раскачиваясь, разломился пополам. Огромная конструкция с людьми упала на землю, одного человека отбросило на несколько метров.
Местные СМИ сообщили о том, что в результате инцидента пострадали 23 человека. Трое из них получили серьезные травмы.
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