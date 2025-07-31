https://ria.ru/20250731/attraktsion-2032639018.html

Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии попал на видео

Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии попал на видео - РИА Новости, 31.07.2025

Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии попал на видео

В Сети появилось видео обрушения аттракциона "360 градусов" в парке развлечений в районе Аль-Хада саудовского города Таиф. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:49:00+03:00

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саудовская аравия

в мире

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео обрушения аттракциона "360 градусов" в парке развлечений в районе Аль-Хада саудовского города Таиф.На кадрах видно, что центральная часть конструкции внезапно надломилась, что привело к ее моментальному падению вместе с посетителями. При этом аттракцион, сильно раскачиваясь, разломился пополам. Огромная конструкция с людьми упала на землю, одного человека отбросило на несколько метров.Местные СМИ сообщили о том, что в результате инцидента пострадали 23 человека. Трое из них получили серьезные травмы.

https://ria.ru/20250628/kran-2026000623.html

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Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии был снят на видео 2025-07-31T15:49 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саудовская аравия, в мире