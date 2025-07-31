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Мирный житель получил ранения при атаке ВСУ в Белгородской области

Мирный житель получил ранения при атаке ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2025

Мирный житель получил ранения при атаке ВСУ в Белгородской области

Мирный житель ранен в посёлке Красная Яруга Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:25:00+03:00

2025-07-31T13:25:00+03:00

2025-07-31T13:33:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в посёлке Красная Яруга Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В посёлке Красная Яруга в результате атаки дрона ранен мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица и грудной клетки в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что от удара беспилотника загорелся коммерческий объект, огонь был ликвидирован пожарными расчётами, бойцами спецподразделения "Орлан" и добровольной пожарной дружиной.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков