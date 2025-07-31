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Мирный житель получил ранения при атаке ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2025
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13:25 31.07.2025 (обновлено: 13:33 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/ataka-2032578136.html
Мирный житель получил ранения при атаке ВСУ в Белгородской области
Мирный житель получил ранения при атаке ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2025
Мирный житель получил ранения при атаке ВСУ в Белгородской области
Мирный житель ранен в посёлке Красная Яруга Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:25:00+03:00
2025-07-31T13:33:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в посёлке Красная Яруга Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В посёлке Красная Яруга в результате атаки дрона ранен мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица и грудной клетки в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что от удара беспилотника загорелся коммерческий объект, огонь был ликвидирован пожарными расчётами, бойцами спецподразделения "Орлан" и добровольной пожарной дружиной.
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
Мирный житель получил ранения при атаке ВСУ в Белгородской области

Мирный житель ранен при атаке ВСУ в посёлке Красная Яруга Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в посёлке Красная Яруга Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Красная Яруга в результате атаки дрона ранен мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица и грудной клетки в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области
Губернатор уточнил, что от удара беспилотника загорелся коммерческий объект, огонь был ликвидирован пожарными расчётами, бойцами спецподразделения "Орлан" и добровольной пожарной дружиной.
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22 июня 2022, 17:18
 
Белгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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