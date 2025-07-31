Мирный житель получил ранения при атаке ВСУ в Белгородской области
Мирный житель ранен при атаке ВСУ в посёлке Красная Яруга Белгородской области
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в посёлке Красная Яруга Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Красная Яруга в результате атаки дрона ранен мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица и грудной клетки в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области
Губернатор уточнил, что от удара беспилотника загорелся коммерческий объект, огонь был ликвидирован пожарными расчётами, бойцами спецподразделения "Орлан" и добровольной пожарной дружиной.
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