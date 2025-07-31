https://ria.ru/20250731/artefakty-2032704472.html

Российские моряки передали белорусским музеям артефакты, связанные с флотом

Российские моряки передали белорусским музеям артефакты, связанные с флотом - РИА Новости, 31.07.2025

Российские моряки передали белорусским музеям артефакты, связанные с флотом

Российские моряки и коллекционеры передали в школьные музеи Белоруссии артефакты, связанные с советским флотом, сообщил РИА Новости первый зампредседателя... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:31:00+03:00

2025-07-31T19:31:00+03:00

2025-07-31T19:31:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские моряки и коллекционеры передали в школьные музеи Белоруссии артефакты, связанные с советским флотом, сообщил РИА Новости первый зампредседателя всероссийской организации морских пехотинцев "Тайфун" Арсений Крицкий. Акция была приурочена к дню ВМФ, который отмечался 27 июля, и прошла в посольстве Белоруссии в Москве. "Наша акция проходит под девизом "Морское братство - нерушимо" и служит укреплению дружбы моряков России и Белоруссии", - пояснил Крицкий журналистам. По его словам, в последние годы в Белоруссии вновь появился интерес к морскому делу, утраченный после распада СССР, когда республика стала континентальной страной. В школах Белоруссии появились морские патриотические классы, классы белорусских гардемаринов, а также музеи имени героев-моряков времен СССР. "Все эти музеи столкнулись с ситуацией, когда им негде взять артефакты для пополнения своих коллекций. Тогда мы кинули клич по российским коллекционерам и морякам, чтобы они передали в белорусские музеи морскую форму и другие предметы", - рассказал Крицкий. Всего удалось собрать восемь комплектов морской формы, в том числе адмиральскую шинель. Также коллекционеры передают книги, журналы и около 20 картин советских художников на морские темы - здесь пейзажи, корабли и сцены морских баталий. "Некоторые из этих картин нарисованы совсем неизвестными художниками, но зато они украшали стены настоящих кораблей и подводных лодок. Многие эти лодки давно распилены на иголки, а картины сохранились и теперь будут висеть в замечательных белорусских музеях", - добавил Крицкий. Он надеется, что белорусские школьники, вдохновившись этими артефактами, захотят связать себя с морем. В свою очередь, белорусская сторона передаст российским ветеранским организациям девять массивных камней, освященных в белорусской церкви. Они будут установлены в различных местах, связанных с героическими страницами истории флота, в частности, на Малой земле, в Новороссийске и Петербурге. "Первый такой камень будет установлен недалеко от посольства, на площади имени Героя СССР Цезаря Куникова, одного из освободителей Малой земли. Командовал освобождением Малой земли и обороной Новороссийска вице-адмирал Георгий Холостяков, белорус по происхождению, поэтому такая акция еще раз подчеркивает связь наших двух братских народов", - подчеркнул Крицкий. Камни сейчас находятся в Белоруссии, а в России их планируется установить ко Дню морской пехоты 27 ноября.

https://ria.ru/20250220/sotrudnichestvo-2000603942.html

https://ria.ru/20250402/belorussiya-2008972313.html

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