https://ria.ru/20250731/andrievskaya-2032416290.html

Жанна Андриевская: защита Родины до последнего вздоха – основа русской души

Жанна Андриевская: защита Родины до последнего вздоха – основа русской души - РИА Новости, 31.07.2025

Жанна Андриевская: защита Родины до последнего вздоха – основа русской души

Защита Родины до последнего вздоха, готовность двигаться к победе и добиваться справедливости, не жалея жизни, лежат в основе русского духа, считает писатель,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:00:00+03:00

2025-07-31T11:00:00+03:00

2025-07-31T11:00:00+03:00

интервью

россия

культура

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Защита Родины до последнего вздоха, готовность двигаться к победе и добиваться справедливости, не жалея жизни, лежат в основе русского духа, считает писатель, кандидат наук, автор серии книг "Удивительная Русь" Жанна Андриевская. В интервью РИА Новости она рассказала об особенностях характера и менталитета русского человека, а также о важности популяризации национальных героев. Беседовала Елизавета Косолапова.– Жанна Викторовна, ваши работы, книги преимущественно посвящены России и ее уникальности. А как пришла идея написать книгу о силе русского духа?– Действительно, все мое творчество посвящено именно русскому народу. Это мой осознанный выбор. Я считаю, что когда ты живешь в своей стране, любишь свою Родину, то ты, конечно, должен знать свою национальную культуру, народные обряды и обычаи, все, что оказало существенное влияние на формирование самобытности и самосознания, то, как выковывался наш национальный дух. После того как я написала очень много книг, посвященных именно укладу жизни русского народа, народным обычаям и обрядам, меня заинтересовала тема того, как складывался менталитет нашего национального самосознания. Поэтому возникла такая идея написать книгу "В чем сила русского духа? Философия русского сердца" о неразрушимой взаимосвязи справедливости, правды, совести, соотношении ума – разума и сердечности.– В самом начале книги вы упоминаете, для кого она написана, кому будет интересно ее прочитать. Скажите, а каким вы видите портрет своего читателя? Кому она подходит: более взрослому поколению со своим жизненным опытом или молодежи и, возможно, детям, тоже будет полезным ее прочитать?– Все мои книги написаны простым увлекательным языком, наверное, благодаря этому я сыскала свою собственную аудиторию. Почему? Потому что как человек, который является ученым, я понимаю, что, например, прочитать научные статьи или монографии (у меня у самой есть научно-исследовательские работы) обычно для людей это создает определенные усилия, сложность именно в восприятии сложности научных текстов. Количество источников, сносок, ссылок, это тяжело для обыденного восприятия читателя. Книги, которые написаны легко и познавательно, когда их может взять и прочитать человек с любым уровнем образования, — это основная особенность серии книг “Удивительная Русь”. То есть это такое легкое прочтение, которое позволяет российскому читателю что-то в первую очередь выбрать для себя, понять, из чего складывается наш национальный менталитет. А в конце книги есть список литературы для тех, кто интересуется этой темой и хочет узнать ее более широко.– В книге прослеживается ваша открытость к читателю. Скажите, как-то ваша аудитория может вступить с вами в настоящий диалог? Возможно, как раз этот диалог подтолкнул вас на написание такой книги?– Еще раз подчеркну, все мое творчество посвящено именно исследованию русской национальной культуры, поэтому, естественно, будучи человеком культурным, я считаю, что если мне задают вопрос, то я, конечно, стараюсь реагировать и отвечать на тот запрос читателей, который они хотят от меня получить. Живое общение с читателями — это очень ценно для писателя, потому что все-таки когда ты открыт перед своим читателем, это очень важно.– Вы подробно описываете ключевые моменты, на базе которых произошло формирование менталитета русского человека. При этом важная мысль: это свободный выбор, никто русского человека к этому не принуждал. А как так сложилось, что русские люди самостоятельно выбрали такой путь справедливости, честности, доброты?– Я считаю, что все-таки наш национальный дух – это сложное полиэтническое образование. Благодаря именно державному самосознанию нашего народа, а ведь вся история России – это в первую очередь история державности, великих потрясений, с которыми сталкивалась Россия, она ведь всегда имела возможность возродиться, не утратить себя именно благодаря этому благоприятному взаимодействию друг с другом. Поэтому вся история России, на мой взгляд, это история в первую очередь державности, мужества, долготерпения, умения противостоять внешнему врагу, начиная от Куликовской битвы, наполеонских сражений, Великой Отечественной войны и сегодняшних событий. Именно благодаря вот такой важной солидарности наш национальный дух и зиждется на этом.– Вы упомянули как раз мужество, испытания, которые приходилось проходить России. Одна из глав книги посвящена храбрости русского человека, его готовности всегда вставать на защиту Родины. А что способствует тому, что на протяжении всего существования российского государства не угасает у русского человека готовность отдать жизнь за страну? Есть какой-то секрет мужества русского народа?– Я думаю, что есть, потому что, например, даже само слово "подвиг", оно не имеет даже эквивалента в других языках. То есть "подвиг" — это сподвижничество, приводить в движение, двигать волю к победе. И вот этот подвиг наш народ имеет, начиная от былинных сюжетов, такого специфического народного представления о защитниках, о богатырях, которым все под силу. Защищать, не жалея живота своего, свою русскую землю, свой народ, объединяться. Вот эта решимость двигаться к великой победе, мне кажется, это один из основных подвижнических аспектов русского человека. Что такое быть героем, что такое вообще подвиг и почему на поле битвы у русского возникает такое стремление от мужества и воли к победе? Это в первую очередь душевный порыв – ратовать и отстаивать правду и справедливость, наш великий народ даже до последнего вздоха, он равно будет жить с верой и надеждой добиться этой справедливости и честности в отношении самого себя, своего народа, своей Отчизны.– Современные социологические опросы показывают большую солидарность россиян, в том числе и вокруг традиционных ценностей, когда, например, в других странах они иногда подвергаются сомнению. Как вы думаете, традиционные ценности долго будут основополагающими для россиян?– Я думаю, что все-таки национальное самосознание нашего народа сформировалось благодаря патриархальному укладу, поэтому для нашего народа очень важны эти духовно-нравственные ценности, которые стоят во главе угла самого уклада жизни человека, простого обычного человека, из которого, в принципе, и состоит вся наша страна. Когда этот уклад нарушается, нарушается сознание, нарушается и общее представление о структуре социального общества. Поэтому, естественно, мне кажется, что цивилизационная общность русского мира все равно сможет отстоять свои традиционно-духовные ценности. Почему? Потому что разрушение пласта уклада жизни может привести только к деградации. Я думаю, что для русского человека все равно очень важно не утрачивание самого себя. Поэтому, наверное, на каком-то генетическом уровне человек понимает, что для него приемлемо, что не приемлемо. Изучая народные обычаи, обряды, ритуалы, и их роли в нашей культуре, в нашем народе никогда не было деструктивных элементов. Я всегда люблю подчеркивать, что даже если вы сравните праздник Хэллоуин и, например, любой народный праздник, Святки, Масленицу, там никогда не было, например, каких-то деградационных таких форм, чтобы можно было на себя примерить маску негативного персонажа. Было что-то веселое, интересное – коза, медведь, это имело шуточную подоплеку, но вот таких праздников, таких культов, как Хэллоуин, никогда у русских и не было, не было этого культа смерти. Все-таки для человека русского очень важно стремление к доброте, спокойности, к Божьему промыслу, к тем вещам, к таким нормальным, нравственным, духовным.– А почему в других цивилизациях, государствах эти ценности не являются основополагающими?– На становление нашей ментальности оказали влияние различные аспекты. В первую очередь мы являемся правопреемниками византийской веры. Византийское влияние красной нитью проходит через всю нашу историю. И именно поэтому столь жестким нападкам подвергается сегодня Русская православная церковь: Западу и его адептам в России очень нужно под предлогом "общности христианских корней" "привязать" или "пристегнуть" нашу страну к Европе. Даровав святую веру нашим предкам, Византия щедро наделила и различными культурными приобретениями: письменностью, священному языку, богослужению. Существенным аспектом и выступило славянское язычество, где огромное значение было отведено в сознании одухотворению природы. Если русский человек раньше почитал природу, я имею в виду славянские народы, то с принятием православия, например, в Троицу стали украшать травами и цветами православные храмы, это одухотворение и почитание природы, то есть чего-то позитивного, доброго, искреннего. И вот этот пласт, я имею в виду, вот этого стержня синтеза духовности, веры, этот бессознательный пласт коллективных архетипических образов, он, на мой взгляд, и не дает разрушить и уклад, и русскую душу.– В мире очень много стереотипов о русском человеке, причем не всегда лестных. Однако, как и вы упоминаете, своим характером русские гордятся. Как объяснить этот феномен?– Во-первых, я считаю, что, начиная с Ивана Третьего, мы находимся в противодействии с мировым сообществом. Недаром вот этот термин "русофобия", когда нашу русскую цивилизацию, нашу нацию подавали именно как людей какого-то третьего сорта, такими, скажем так, на затворках, немытыми, глупыми. На самом деле, мне кажется, что эта фобия возникла на фоне того, что Великая русская держава заявила о своих мировых претензиях, о том, что мы все-таки никогда не дадим себя поместить на затворки цивилизации. Как говорит президент Владимир Путин, это “не мы находимся между Западом и Востоком, это они находятся между нами”. И здесь, конечно, любые амбициозные планы других стран, которые пытались захватить Россию, в первую очередь руководствуясь богатейшими природными ресурсами, они всегда были даже сами поражены тем, что русский человек гордится своей землей и он все равно будет находить внутренние силы противостоять именно тому, что есть в нашей душе. Я думаю, что мы гордимся подвигами нашими, мы гордимся нашей литературой, культурой, но на мой взгляд все-таки мы иногда стесняемся, может, где-то даже возвеличить свою нацию. Вот этого, мне кажется, не достает. Здесь я искренне надеюсь, что чем мы больше будем говорить о том, что мы русские, мы этим гордимся, тем, в принципе, мы будем еще больше сплачиваться. Все равно мы нация победителей.– Хотелось бы немного вернуться к вере, последние социологические опросы говорят о том, что все больше россиян стали в последние четыре года декларировать, что они верующие люди. На ваш взгляд, какую роль сейчас в жизни современного россиянина играет вера?– Считаю, что православная вера всегда была важным столпом русского самосознания. Почему православие всегда ставилось во главу даже русской государственности? Потому что это было мерилом совести, это некое такое подспорье, без которого невозможно было. У нас очень активно развит в стране культ Богородицы. Для многих людей все-таки Россия, Русь, она святая, потому что наша земля родила нас, и, естественно, вот этот святой образ, образ Богоматери, образ православного, духовного, духовной терпимости, всеобщей любви, он очень важен для человека. Поэтому, на мой взгляд, все-таки Россия опиралась и будет опираться на православную веру.– Красной линией в книге проходит понятие "русское сердце". Не могли бы вы резюмировать, что такое все-таки русское сердце и чем оно отличается от других?– Я считаю, что русский человек, он все-таки думает сердцем. Сердце – это начало начал. Об этом еще говорится и во многих летописях, и повествованиях, начиная с 12 века. Мы очень часто даже в своей речевой культуре говорим "полнота сердца", "думаем сердцем", "сердцу откликается". На мой взгляд, пока русский человек живет именно милосердием, сердцем, он не утратит себя. Мы нация, которая в первую очередь опирается на сердце. То есть русский народ – это народ чувств, народ, который созерцает сердцем, это особый такой ментальный объем, который нам показывает, что сердце управляет человеком. Это некий нравственный ориентир, это способность не закрывать двери перед другим человеком, это способность помочь. То есть доброе сердце, на мой взгляд, это высшая мера милосердия русского человека.– Жанна Викторовна, а можете рассказать немного о своих творческих планах? Может, планируете выпустить новую книгу или даже не одну?– Сейчас я сдала несколько рукописей в издательство, это и детские книги, и я продолжаю работать над серией книг "Удивительная Русь". Мне очень нравится то, что я делаю, я вообще считаю, что чем больше наше национальное сознание наполнено своими национальными героями, обрядами, обычаями, тем больше это позволяет и моим читателям погрузиться в национальную культуру. Когда я, например, смотрю на мировое сообщество, то вижу, как у них активно популяризируются от фэнтези до реалий свои национальные персонажи. В мировом сообществе созданы целые индустрии и культы марвелов и так далее, вот все это ввинчивается в их систему, а система ввинчивает это в сознание граждан. Я очень часто встречаюсь с детьми в детских садах, в школах и вижу, что у нас был некий период в стране, когда на елках были дети, одетые только в костюмы зарубежных супергероев, чуждых нашей национальной культуре. В связи с чем, как ученый и писатель, я не вижу зазорного в том, чтобы наконец-то масштабно появлялись в противовес Западу и мировому сообществу, например, наши и волшебные сказки, и фэнтези, и кино, основанные именно на национальной почве. Если копнуть глубоко, мы отчетливо понимаем, что впереди еще большая работа: не надо бояться работать в различных литературных жанрах, посвящать свои работы разной аудитории. Очень хочется выстроить нашу культуру. Я буду только счастлива, когда я буду приходить на новогодние праздники в детские сады или школы и видеть больше вот этого культа своих национальных героев, реальных и вымышленных, тогда мы все-таки сможем отстоять нашу национальную идентичность.

https://ria.ru/20250719/patriotizm-2030123356.html

https://ria.ru/20250723/veterany-2030737311.html

https://ria.ru/20250623/putin-2024849890.html

https://ria.ru/20250711/rossiya-2028641218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, культура