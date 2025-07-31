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Посол Алипов: Россия и Индия обсуждают сопряжение платежных систем - РИА Новости, 31.07.2025
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08:40 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/alipov-2032511322.html
Посол Алипов: Россия и Индия обсуждают сопряжение платежных систем
Посол Алипов: Россия и Индия обсуждают сопряжение платежных систем - РИА Новости, 31.07.2025
Посол Алипов: Россия и Индия обсуждают сопряжение платежных систем
Россия и Индия активно взаимодействуют в области финансов и обсуждают, в частности, сопряжение платежных систем и банковских карт, заявил посол России в Индии... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T08:40:00+03:00
2025-07-31T08:40:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июл – РИА Новости. Россия и Индия активно взаимодействуют в области финансов и обсуждают, в частности, сопряжение платежных систем и банковских карт, заявил посол России в Индии Денис Алипов. "Россия и Индия активно взаимодействуют в области финансов. Это не только использование национальных валют в экономических и торговых отношениях между двумя странами, но и сопряжение платежных систем, банковских карт, это активная работа банков, налаживание в целом беспрепятственного, безбарьерного взаимодействия в области финансов между странами. Поэтому эти вопросы тоже будут фигурировать в ходе наших контактов", - сказал дипломат российским журналистам. Алипов отметил, что установившийся в двусторонней торговле дисбаланс влияет на вопросы взаиморасчетов с использованием национальных валют, "которые тоже весьма актуальны". В начале этого года посол Индии в России Винай Кумар заявил, что вопрос о приеме российских банковских карт "Мир" в Индии активно обсуждается, а перспективы его решения представляются позитивными. Индийский дипломат добавил, что дипломатические и коммерческие представительства содействуют переговорам между Индией и Россией о взаимном приеме расчетов карт платежных систем "Мир" и национальной платежной системой Индии RuPay.
https://ria.ru/20250725/rossiya-2031544977.html
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индия, россия, денис алипов, в мире
Индия, Россия, Денис Алипов, В мире
Посол Алипов: Россия и Индия обсуждают сопряжение платежных систем

Посол Денис Алипов: РФ и Индия активно обсуждают сопряжение платежных систем

© Фото : посольство России в ИндииПосол России в Индии Денис Алипов
Посол России в Индии Денис Алипов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : посольство России в Индии
Посол России в Индии Денис Алипов. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июл – РИА Новости. Россия и Индия активно взаимодействуют в области финансов и обсуждают, в частности, сопряжение платежных систем и банковских карт, заявил посол России в Индии Денис Алипов.
"Россия и Индия активно взаимодействуют в области финансов. Это не только использование национальных валют в экономических и торговых отношениях между двумя странами, но и сопряжение платежных систем, банковских карт, это активная работа банков, налаживание в целом беспрепятственного, безбарьерного взаимодействия в области финансов между странами. Поэтому эти вопросы тоже будут фигурировать в ходе наших контактов", - сказал дипломат российским журналистам.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Россия и Индия обсудили прогресс в двустороннем сотрудничестве
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Алипов отметил, что установившийся в двусторонней торговле дисбаланс влияет на вопросы взаиморасчетов с использованием национальных валют, "которые тоже весьма актуальны".
В начале этого года посол Индии в России Винай Кумар заявил, что вопрос о приеме российских банковских карт "Мир" в Индии активно обсуждается, а перспективы его решения представляются позитивными. Индийский дипломат добавил, что дипломатические и коммерческие представительства содействуют переговорам между Индией и Россией о взаимном приеме расчетов карт платежных систем "Мир" и национальной платежной системой Индии RuPay.
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ИндияРоссияДенис АлиповВ мире
 
 
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