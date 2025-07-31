https://ria.ru/20250731/alipov-2032511322.html

Посол Алипов: Россия и Индия обсуждают сопряжение платежных систем

Посол Алипов: Россия и Индия обсуждают сопряжение платежных систем - РИА Новости, 31.07.2025

Посол Алипов: Россия и Индия обсуждают сопряжение платежных систем

Россия и Индия активно взаимодействуют в области финансов и обсуждают, в частности, сопряжение платежных систем и банковских карт, заявил посол России в Индии... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T08:40:00+03:00

2025-07-31T08:40:00+03:00

2025-07-31T08:40:00+03:00

индия

россия

денис алипов

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012961555_0:95:1001:658_1920x0_80_0_0_e0a838af8e988fe2bd81b4eb33632c82.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июл – РИА Новости. Россия и Индия активно взаимодействуют в области финансов и обсуждают, в частности, сопряжение платежных систем и банковских карт, заявил посол России в Индии Денис Алипов. "Россия и Индия активно взаимодействуют в области финансов. Это не только использование национальных валют в экономических и торговых отношениях между двумя странами, но и сопряжение платежных систем, банковских карт, это активная работа банков, налаживание в целом беспрепятственного, безбарьерного взаимодействия в области финансов между странами. Поэтому эти вопросы тоже будут фигурировать в ходе наших контактов", - сказал дипломат российским журналистам. Алипов отметил, что установившийся в двусторонней торговле дисбаланс влияет на вопросы взаиморасчетов с использованием национальных валют, "которые тоже весьма актуальны". В начале этого года посол Индии в России Винай Кумар заявил, что вопрос о приеме российских банковских карт "Мир" в Индии активно обсуждается, а перспективы его решения представляются позитивными. Индийский дипломат добавил, что дипломатические и коммерческие представительства содействуют переговорам между Индией и Россией о взаимном приеме расчетов карт платежных систем "Мир" и национальной платежной системой Индии RuPay.

https://ria.ru/20250725/rossiya-2031544977.html

https://ria.ru/20250717/rossiya-2029575158.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, россия, денис алипов, в мире