Посол Алипов: Россия и Индия обсуждают сопряжение платежных систем
Посол Денис Алипов: РФ и Индия активно обсуждают сопряжение платежных систем
© Фото : посольство России в ИндииПосол России в Индии Денис Алипов
© Фото : посольство России в Индии
Посол России в Индии Денис Алипов. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июл – РИА Новости. Россия и Индия активно взаимодействуют в области финансов и обсуждают, в частности, сопряжение платежных систем и банковских карт, заявил посол России в Индии Денис Алипов.
"Россия и Индия активно взаимодействуют в области финансов. Это не только использование национальных валют в экономических и торговых отношениях между двумя странами, но и сопряжение платежных систем, банковских карт, это активная работа банков, налаживание в целом беспрепятственного, безбарьерного взаимодействия в области финансов между странами. Поэтому эти вопросы тоже будут фигурировать в ходе наших контактов", - сказал дипломат российским журналистам.
Алипов отметил, что установившийся в двусторонней торговле дисбаланс влияет на вопросы взаиморасчетов с использованием национальных валют, "которые тоже весьма актуальны".
В начале этого года посол Индии в России Винай Кумар заявил, что вопрос о приеме российских банковских карт "Мир" в Индии активно обсуждается, а перспективы его решения представляются позитивными. Индийский дипломат добавил, что дипломатические и коммерческие представительства содействуют переговорам между Индией и Россией о взаимном приеме расчетов карт платежных систем "Мир" и национальной платежной системой Индии RuPay.
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