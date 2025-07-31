Рейтинг@Mail.ru
Российский посол высказался об угрозах США в адрес Индии - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/alipov--2032512030.html
Российский посол высказался об угрозах США в адрес Индии
Российский посол высказался об угрозах США в адрес Индии - РИА Новости, 31.07.2025
Российский посол высказался об угрозах США в адрес Индии
США угрозами вторичных санкций за покупку российской нефти показывают Индии свою ненадежность, заявил посол России в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T08:47:00+03:00
2025-07-31T08:47:00+03:00
индия
сша
дональд трамп
денис алипов
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858206086_0:43:769:477_1920x0_80_0_0_36eaaeca025942469487a15a56b6abe6.png
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июл – РИА Новости. США угрозами вторичных санкций за покупку российской нефти показывают Индии свою ненадежность, заявил посол России в Индии Денис Алипов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию. "Я думаю, что Индия не может себе позволить пожертвовать ни отношениями с Соединенными Штатами, ни отношениями с Россией. Здесь игры с нулевой суммой быть не может. И такие действия, угрозы, которые звучат со стороны Соединенных Штатов, они не добавляют доверия со стороны индийцев и лишний раз подчеркивают ненадежность Соединенных Штатов как партнеров. Использование методов нечистоплотной конкуренции отражает неоколониальную природу международного взаимодействия", - сказал дипломат российским журналистам. Он отметил, что такие действия США и Запада "всеми воспринимаются крайне негативно, и Индией в том числе". "Индия, как и Россия, исходит из самоценности двусторонних отношений, они никогда не были направлены против кого-то. Мы не выстраивали отношения в ущерб связям Индии с Соединенным Штатам. США как раз пытаются добиться экономических преимуществ для себя, ущемляя не только интересы России, но и непосредственно своего прямого торгового партнера, который и для Вашингтона важен", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20250731/alipov-2032511322.html
https://ria.ru/20250717/rossiya-2029575158.html
индия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858206086_68:0:752:513_1920x0_80_0_0_e4f85571a94a8f06f61043127880ba4b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, сша, дональд трамп, денис алипов, россия, в мире
Индия, США, Дональд Трамп, Денис Алипов, Россия, В мире
Российский посол высказался об угрозах США в адрес Индии

Посол Алипов: США угрозами вторичных санкций показывают Индии свою ненадежность

© Фото : МИД РФПосл Российской Федерации в Республике Индия Денис Алипов
Посл Российской Федерации в Республике Индия Денис Алипов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : МИД РФ
Посл Российской Федерации в Республике Индия Денис Алипов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июл – РИА Новости. США угрозами вторичных санкций за покупку российской нефти показывают Индии свою ненадежность, заявил посол России в Индии Денис Алипов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
Посол России в Индии Денис Алипов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Посол Алипов: Россия и Индия обсуждают сопряжение платежных систем
08:40
"Я думаю, что Индия не может себе позволить пожертвовать ни отношениями с Соединенными Штатами, ни отношениями с Россией. Здесь игры с нулевой суммой быть не может. И такие действия, угрозы, которые звучат со стороны Соединенных Штатов, они не добавляют доверия со стороны индийцев и лишний раз подчеркивают ненадежность Соединенных Штатов как партнеров. Использование методов нечистоплотной конкуренции отражает неоколониальную природу международного взаимодействия", - сказал дипломат российским журналистам.
Он отметил, что такие действия США и Запада "всеми воспринимаются крайне негативно, и Индией в том числе".
"Индия, как и Россия, исходит из самоценности двусторонних отношений, они никогда не были направлены против кого-то. Мы не выстраивали отношения в ущерб связям Индии с Соединенным Штатам. США как раз пытаются добиться экономических преимуществ для себя, ущемляя не только интересы России, но и непосредственно своего прямого торгового партнера, который и для Вашингтона важен", - заключил дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
На Россию натравят Индию и Китай
17 июля, 08:00
 
ИндияСШАДональд ТрампДенис АлиповРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала