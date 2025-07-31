Российский посол высказался об угрозах США в адрес Индии
Посол Алипов: США угрозами вторичных санкций показывают Индии свою ненадежность
© Фото : МИД РФПосл Российской Федерации в Республике Индия Денис Алипов
© Фото : МИД РФ
Посл Российской Федерации в Республике Индия Денис Алипов. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июл – РИА Новости. США угрозами вторичных санкций за покупку российской нефти показывают Индии свою ненадежность, заявил посол России в Индии Денис Алипов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
"Я думаю, что Индия не может себе позволить пожертвовать ни отношениями с Соединенными Штатами, ни отношениями с Россией. Здесь игры с нулевой суммой быть не может. И такие действия, угрозы, которые звучат со стороны Соединенных Штатов, они не добавляют доверия со стороны индийцев и лишний раз подчеркивают ненадежность Соединенных Штатов как партнеров. Использование методов нечистоплотной конкуренции отражает неоколониальную природу международного взаимодействия", - сказал дипломат российским журналистам.
Он отметил, что такие действия США и Запада "всеми воспринимаются крайне негативно, и Индией в том числе".
"Индия, как и Россия, исходит из самоценности двусторонних отношений, они никогда не были направлены против кого-то. Мы не выстраивали отношения в ущерб связям Индии с Соединенным Штатам. США как раз пытаются добиться экономических преимуществ для себя, ущемляя не только интересы России, но и непосредственно своего прямого торгового партнера, который и для Вашингтона важен", - заключил дипломат.
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