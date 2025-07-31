https://ria.ru/20250731/alaudinov-2032635408.html

Алаудинов: ВСУ будут ослабевать на участке фронта у Часова Яра

Алаудинов: ВСУ будут ослабевать на участке фронта у Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025

Алаудинов: ВСУ будут ослабевать на участке фронта у Часова Яра

ВСУ будут с каждым днём ослабевать на участке фронта у Часова Яра в ДНР, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:37:00+03:00

2025-07-31T15:37:00+03:00

2025-07-31T15:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

артемовск (донецкая область)

часов яр

донецкая народная республика

апти алаудинов

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. ВСУ будут с каждым днём ослабевать на участке фронта у Часова Яра в ДНР, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр. "Это направление будет с каждым днем ослабевать (со стороны ВСУ - ред.). Но нам надо понимать, что противник накопил некие ресурсы и будет пытаться ими ударить на другом участке", - сказал Алаудинов. По его словам, дальнейшие действия российских войск будут зависеть от оперативной обстановки в ближайшие недели. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250731/osvobozhdenie-2032581684.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск (донецкая область)

часов яр

донецкая народная республика

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артемовск (донецкая область), часов яр, донецкая народная республика, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность