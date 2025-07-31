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Алаудинов: ВСУ будут ослабевать на участке фронта у Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/alaudinov-2032635408.html
Алаудинов: ВСУ будут ослабевать на участке фронта у Часова Яра
Алаудинов: ВСУ будут ослабевать на участке фронта у Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
Алаудинов: ВСУ будут ослабевать на участке фронта у Часова Яра
ВСУ будут с каждым днём ослабевать на участке фронта у Часова Яра в ДНР, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:37:00+03:00
2025-07-31T15:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
артемовск (донецкая область)
часов яр
донецкая народная республика
апти алаудинов
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. ВСУ будут с каждым днём ослабевать на участке фронта у Часова Яра в ДНР, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр. "Это направление будет с каждым днем ослабевать (со стороны ВСУ - ред.). Но нам надо понимать, что противник накопил некие ресурсы и будет пытаться ими ударить на другом участке", - сказал Алаудинов. По его словам, дальнейшие действия российских войск будут зависеть от оперативной обстановки в ближайшие недели. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250731/osvobozhdenie-2032581684.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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артемовск (донецкая область), часов яр, донецкая народная республика, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск (Донецкая область), Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Алаудинов: ВСУ будут ослабевать на участке фронта у Часова Яра

Алаудинов: ВСУ будут с каждым днем ослабевать на участке фронта у Часова Яра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. ВСУ будут с каждым днём ослабевать на участке фронта у Часова Яра в ДНР, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр.
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Эксперт рассказал, что мешало освобождению Часова Яра
Вчера, 13:39
"Это направление будет с каждым днем ослабевать (со стороны ВСУ - ред.). Но нам надо понимать, что противник накопил некие ресурсы и будет пытаться ими ударить на другом участке", - сказал Алаудинов.
По его словам, дальнейшие действия российских войск будут зависеть от оперативной обстановки в ближайшие недели.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовск (Донецкая область)Часов ЯрДонецкая Народная РеспубликаАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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