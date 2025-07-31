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"Одна жалоба в ЦК": что погубило восходящую звезду кино Ию Арепину

"Одна жалоба в ЦК": что погубило восходящую звезду кино Ию Арепину - РИА Новости, 31.07.2025

"Одна жалоба в ЦК": что погубило восходящую звезду кино Ию Арепину

Она была эталоном советской красоты и покорила сердца миллионов зрителей. Ее лицо украшало афиши, а фильмы с ее участием получали награды на международных... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:45:00+03:00

2025-07-31T19:45:00+03:00

2025-07-31T19:45:00+03:00

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МОСКВА, июл – РИА Новости. Она была эталоном советской красоты и покорила сердца миллионов зрителей. Ее лицо украшало афиши, а фильмы с ее участием получали награды на международных фестивалях. Но одно решение в 29 лет перечеркнуло блестящую карьеру навсегда. Что заставило восходящую звезду пожертвовать славой ради принципов? И стоила ли честь такой цены?От травы к звездамЛетом 1930 года в мордовском городке Ардатове родилась девочка с именем, означающим "фиалка". Но детство Ии Арепиной было далеко не цветочным. Семь дочерей в крестьянской семье — это семь ртов, которые нечем накормить. Мать отправляла детей переплывать реку и "пастись" на противоположном берегу — искать съедобную зелень и коренья.Спасением стала мечта. Маленькая Ия открыла для себя актрису Любовь Орлову — и поняла, чем хочет заниматься всю жизнь. Деньги на билеты в кино зарабатывала, торгуя укропом на рынке. А потом на эти же трудовые копейки купила билет в Москву.В столицу приехала провинциальная простушка с чемоданом, заклеенным фотографиями кумира. В перетянутом ремнями багаже лежал "наряд" на просмотр во ВГИК: отцовский кушак, вязанная кофта и шерстяные носки. Черные карандашные брови и детские банты на хвостиках рассмешили приемную комиссию, но талант разглядели.Восхождение звездыМосква тепло встретила "непосредственность номер один" — так ласково прозвали Арепину однокурсники. Она не знала про трамваи и ходила пешком от института до станции, жуя "большую булку" — так называла батон хлеба. Но училась быстро — и актерскому мастерству, и столичному этикету.Студенткой начала сниматься. Сначала эпизоды, потом роли покрупнее. В 1954 году сыграла в "Большой семье" — фильм стал лауреатом Каннского фестиваля. А роль Маши Мироновой в "Капитанской дочке" сделала ее звездой всесоюзного масштаба.Шестидесятые стали золотым временем Арепиной. Ежегодно выходило по 4-5 картин с ее участием. "Илья Муромец", "Девушка с маяка", "Красные листья" — ее знали в Финляндии, ГДР, США и Японии. Тридцать фильмов в активе, международные награды, слава одной из самых красивых актрис СССР.Роковое "нет"В зените славы произошла встреча, которая все изменила. 1959 год, режиссер Иван Пырьев предлагает 29-летней красавице сделку: постель в обмен на протекцию. Обычная практика для многих — но не для Арепиной.Оскорбленная актриса в слезах покинула съемки. Но на этом не остановилась. Собравшись с силами, написала объяснительную в Минкульт и жалобу в ЦК КПСС. Хотела защитить свою честь и других актрис от подобных унижений.Результат оказался противоположным ожидаемому. Пырьев наказания не понес, зато Арепина получила выговор за "срыв съемочного процесса". За ней закрепилась репутация "взбалмошной звезды", и предложения ролей резко сократились.Цена принциповКарьера рухнула в одночасье. Режиссеры боялись работать со "скандальной" актрисой, а влиятельный Пырьев, похоже, постарался довести дело до конца. Об Арепиной, за которую еще недавно боролись, дружно забыли.Актриса продолжала работать в Театре-студии киноактера, куда поступила еще в 1954 году и где прослужила около 30 лет. Но кинопредложения почти исчезли. Только в 1973 году Василий Шукшин дал ей заметную роль в "Калине красной" — первую за 14 лет. Последняя съемка состоялась в 1992-м. Перерывы между работой исчислялись годами.В девяностые ей предлагали сниматься в рекламных роликах, но гордая актриса отказывалась. Появились планы создать детские курсы актерского мастерства, но осуществить их не удалось.Два неудачных бракаЛичная жизнь складывалась не лучше карьеры. Первый муж — оператор Юлий Кун, 39-летний статный мужчина из культурной семьи. Для 23-летней провинциалки он казался верхом образованности. В 1955 году родился сын Юлий-младший, но творческие амбиции обоих супругов быстро погубили семью.Второй брак с переводчиком Вадимом Мильштейном продлился 6 лет. Он был старше на пять лет, хотел детей, но беременность не наступала. А жена все снималась и снималась. Темпераментный муж пытался помешать ее карьерному росту, что окончательно разрушило отношения."В любовных неудачах я винила свой непростой характер", — признавалась позже актриса. Сын от первого брака рано ушел из дома и впоследствии запретил матери общаться даже с внуками.Поздний луч светаВ 1968 году у 38-летней Арепиной родилась дочь Лада. Отец ребенка был намного моложе, но актриса относилась к нему несерьезно — рожала "для себя". Пара рассталась еще во время беременности.Лада стала утешением в старости. Окончила МГУ, родила сына Артема — единственного внука, с которым бабушка могла общаться. Они гуляли по лесу, и это приносило Ие Алексеевне редкие минуты радости.Горький финалДевяностые годы принесли болезни: два инфаркта, астма. В 73 года приступы особенно мучили бывшую звезду. 24 июля 2003 года ночью ей стало плохо. Дойти в соседнюю комнату за лекарством не смогла.Она могла позвонить дочери или внуку, но не захотела их будить — слишком дорожила единственными близкими людьми. Утром Ию Арепину нашли мертвой.Хоронили актрису на московском Николо-Архангельском кладбище. Пришло несколько человек — актриса слишком долго не появлялась на экранах, чтобы зрители заметили уход талантливой красавицы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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