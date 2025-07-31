https://ria.ru/20250731/agrarii-2032611139.html

Депутаты Ростовской области предложили меры поддержки аграриев из-за ЧС

Депутаты Ростовской области предложили меры поддержки аграриев из-за ЧС - РИА Новости, 31.07.2025

Депутаты Ростовской области предложили меры поддержки аграриев из-за ЧС

Депутаты Ростовской области предложили ввести до конца 2026 года "кредитные каникулы" и мораторий на банкротство хозяйств, пострадавших от ЧС из-за непогоды,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:39:00+03:00

2025-07-31T14:39:00+03:00

2025-07-31T14:39:00+03:00

ростовская область

ростовская область

александр ищенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Депутаты Ростовской области предложили ввести до конца 2026 года "кредитные каникулы" и мораторий на банкротство хозяйств, пострадавших от ЧС из-за непогоды, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. Как сообщалось ранее, из-за заморозков в мае и последовавшей за ними засухи был поврежден 1 миллион гектаров посевов, в том числе они погибли на площади 180 тысяч гектаров. Это сказывается на сборе урожая и на финансовом состоянии фермерских хозяйств и предприятий. По оценке экспертов, сумма ущерба и недостающей прибыли сельхозпредприятий уже составляет 120 миллиардов рублей. В связи с этим, по словам Ищенко, депутаты обратятся на федеральный уровень с предложением предусмотреть дополнительные меры поддержки аграриев, которые в наибольшей степени пострадали от чрезвычайной ситуации, вызванной погодными условиями. "Во-первых, мы предлагаем установить до конца 2026 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве в отношении пострадавших хозяйств. Во-вторых, предлагается распространить до конца 2026 года "кредитные каникулы" на сельхозпроизводителей, которые пострадали от ЧС", - сказал председатель областного парламента. Он уточнил, что это снизило бы долговую нагрузку по кредитным обязательствам и обеспечило бы аграриев оборотными средствами для проведения посевных и уборочных кампаний. Возможным также является пролонгация ранее предоставленных льготных кредитов, что наиболее актуально для субъектов малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день уже в 21 муниципалитете Ростовской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи.

https://ria.ru/20250726/minsport-2031651636.html

https://ria.ru/20250724/prodazhi-2031155731.html

ростовская область

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ростовская область, александр ищенко