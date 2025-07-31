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Депутаты Ростовской области предложили меры поддержки аграриев из-за ЧС - РИА Новости, 31.07.2025
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Ростовская область
 
14:39 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/agrarii-2032611139.html
Депутаты Ростовской области предложили меры поддержки аграриев из-за ЧС
Депутаты Ростовской области предложили меры поддержки аграриев из-за ЧС - РИА Новости, 31.07.2025
Депутаты Ростовской области предложили меры поддержки аграриев из-за ЧС
Депутаты Ростовской области предложили ввести до конца 2026 года "кредитные каникулы" и мораторий на банкротство хозяйств, пострадавших от ЧС из-за непогоды,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:39:00+03:00
2025-07-31T14:39:00+03:00
ростовская область
ростовская область
александр ищенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Депутаты Ростовской области предложили ввести до конца 2026 года "кредитные каникулы" и мораторий на банкротство хозяйств, пострадавших от ЧС из-за непогоды, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. Как сообщалось ранее, из-за заморозков в мае и последовавшей за ними засухи был поврежден 1 миллион гектаров посевов, в том числе они погибли на площади 180 тысяч гектаров. Это сказывается на сборе урожая и на финансовом состоянии фермерских хозяйств и предприятий. По оценке экспертов, сумма ущерба и недостающей прибыли сельхозпредприятий уже составляет 120 миллиардов рублей. В связи с этим, по словам Ищенко, депутаты обратятся на федеральный уровень с предложением предусмотреть дополнительные меры поддержки аграриев, которые в наибольшей степени пострадали от чрезвычайной ситуации, вызванной погодными условиями. "Во-первых, мы предлагаем установить до конца 2026 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве в отношении пострадавших хозяйств. Во-вторых, предлагается распространить до конца 2026 года "кредитные каникулы" на сельхозпроизводителей, которые пострадали от ЧС", - сказал председатель областного парламента. Он уточнил, что это снизило бы долговую нагрузку по кредитным обязательствам и обеспечило бы аграриев оборотными средствами для проведения посевных и уборочных кампаний. Возможным также является пролонгация ранее предоставленных льготных кредитов, что наиболее актуально для субъектов малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день уже в 21 муниципалитете Ростовской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи.
https://ria.ru/20250726/minsport-2031651636.html
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ростовская область, александр ищенко
Ростовская область , Ростовская область, Александр Ищенко
Депутаты Ростовской области предложили меры поддержки аграриев из-за ЧС

Ростовские депутаты предложили ввести до конца 2026 года меры поддержки аграриев

© Фото : Предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Ростовской областиПредседатель законодательного собрания Ростовский области Александр Ищенко
Председатель законодательного собрания Ростовский области Александр Ищенко - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Ростовской области
Председатель законодательного собрания Ростовский области Александр Ищенко. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Депутаты Ростовской области предложили ввести до конца 2026 года "кредитные каникулы" и мораторий на банкротство хозяйств, пострадавших от ЧС из-за непогоды, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Как сообщалось ранее, из-за заморозков в мае и последовавшей за ними засухи был поврежден 1 миллион гектаров посевов, в том числе они погибли на площади 180 тысяч гектаров. Это сказывается на сборе урожая и на финансовом состоянии фермерских хозяйств и предприятий. По оценке экспертов, сумма ущерба и недостающей прибыли сельхозпредприятий уже составляет 120 миллиардов рублей.
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В связи с этим, по словам Ищенко, депутаты обратятся на федеральный уровень с предложением предусмотреть дополнительные меры поддержки аграриев, которые в наибольшей степени пострадали от чрезвычайной ситуации, вызванной погодными условиями.
"Во-первых, мы предлагаем установить до конца 2026 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве в отношении пострадавших хозяйств. Во-вторых, предлагается распространить до конца 2026 года "кредитные каникулы" на сельхозпроизводителей, которые пострадали от ЧС", - сказал председатель областного парламента.
Он уточнил, что это снизило бы долговую нагрузку по кредитным обязательствам и обеспечило бы аграриев оборотными средствами для проведения посевных и уборочных кампаний. Возможным также является пролонгация ранее предоставленных льготных кредитов, что наиболее актуально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
На сегодняшний день уже в 21 муниципалитете Ростовской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи.
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